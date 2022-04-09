Jüpiter-Neptün kavuşumu: Bir tarihe şahitlik ediyoruz

12 Nisan’da 166 yıl sonra Jüpiter ve Neptün Balık burcunda kavuşum yapacak. ‘166’ yıllık bir tarihe tanıklık ediyoruz, altını çizmek gerek. 13 yılda bir farklı burçlarda kavuşum gerçekleştiren Jüpiter-Neptün dünya üzerinde yeni bir döngüyü başlatırken, en son Balık burcunda bir araya geldikleri tarih 30 Mart 1856... Bu tarihte dünyada ve ülkemizde meydana gelmiş birkaç önemli olayı paylaşmak isterim.

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Astrolog Seyran Ataklı

Çeşitli kaynaklar 1856'yı ‘küçük kıyamet' yılı olarak niteler.

Örneğin Avrupa'daki aşırı sıcaklardan en az 250 kişinin öldüğü var kayıtlarda. Yine bu cehennem sıcaklarının ardından Kerkük'e top büyüklüğünde meteor yağdığı bilinmektedir. Müslümanlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve diğer din mensupları “kıyametteki gibi” kendi mabetlerine akın edip günlerce dua ediyorlar. Amerika Louisiana'da afet şeklindeki kasırgada ise 300 kişi hayatını kaybediyor.

Tabii 1856 sadece felaketler yılı değil. Kırım savaşının bitişi, Paris antlaşmasının yapılması da bu yılda gerçekleşiyor. Antlaşma Osmanlı imparatorluğunun zaferi olarak adlandırılmış. Osmanlı'da ise Dolmabahçe sarayı kullanıma açılıyor, demiryolları kuruluyor.

Neptün kaotik etkiler ortaya çıkardığından Jüpiter'le birleşimi ciddi bir dönüşüm simgesi.

Bir bitiş ve başlangıç.

2022 etkilerine bakacak olursak 6. Evde gerçekleşeceğinden, yeni ilaçların ortaya çıkması, yeni aşıların bulunması, sağlıkla ilgili ciddi bilimsel buluşların hayata geçeceğini söyleyebiliriz. Balık burcu su temasını öne çıkardığı için seller, fırtınalar, büyük tsunamiler tetiklenebilir. Orta üzeri şiddette depremler yaşanabilir. Denizcilik sektörü, deniz kuvvetleriyle ilgili konuların gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde kavuşumun savaşları başlatması ve bitirmesiyle ilgili önemli etkileri mevcut.



Ülkemizin tepe noktasında meydana gelecek kavuşum son 13 yıllık döngünün sona geldiğinin bir işareti. En son 27 Mayıs 2009 tarihinde Kova burcunda kavuşan Jüpiter-Neptün bir devri kapatarak önemli siyasi değişiklikleri meydana getirebilir. Liderler, belediye başkanları, iktidar partisi, valilerle ilgili zorlu konuların ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Bankalar, finans kuruluşları, krediler, faizler kısaca ekonomik sistemle ilgili ağır sınavlarımız devam edebilir. Özellikle 20 Nisan'dan sonra bereketli yağışlarla karşılaşabiliriz.

Bireysel etkileriyle Jüpiter asalet kazandığı Balık burcunda vicdan, merhamet, ruhsal temaları, iyimserliği, bedensel ve ruhsal şifalanmayı meydana getirecek. Yardıma ihtiyacı olanlara el uzatmak, ilişkilerde empati, affetme, bağışlama gibi etkiler öne çıkacak. Kimilerimiz için hayallerine kavuşmak, hedefleri, arzuları için harekete geçme açısından şanslar vadedecek. Yazmak çizmek, ilham ve yaratıcılığın duygularla ortaya çıkması, sezgilerin gerçekleşmesi açısından güzel dönemdeyiz. Yeni projelere başlayabilir, iş fırsatlarıyla, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Kadersel birlikteliklere hazır olalım.

29-30 NİSAN GÖKYÜZÜ UMUT DAĞITIYOR

Teslimiyet enerjisi içine girmeye başladığımız bir süreç. Yaradan'la aramızdaki bağlantı kuvvetlenecek, dualarımızın, sözlerimizin, eylemlerimizin karşılığını göreceğiz. Özellikle 29-30 Nisan'da Jüpiter- Neptün kavuşumuna Venüs’te eşlik ederek 27° sevgi, maneviyat, huzur temalarını iç içe geçirecektir. Kıymetini bilin derim. Egonuzu aşağıya indirin. Kendiniz kadar karşınızdakine de önem verin.



Nisan ayını çok önemsiyorum. 2022'nin önemli döngüsü şimdi başlıyor diyebiliriz. Venüs'ün Balık burcuna geçişi, ardından Mars'ın Balık burcu yolculuğu, 30 Nisan Boğa burcunda Güneş tutulması büyük değişim ve dönüşümlere gebe. Bu kadar Balık burcu yoğunluğu ister istemez akıllara bulanık yolları da getirmiyor değil.. Bazen önümüzü görememek, çok arzuladığımız bir konuda hayal kırıklığı yaşamak, dalgalı bir deniz gibi savrulmak Balık temasının gölgeli yönleriyle bizlere açık mesaj niteliğinde.

Kandırılma, dolandırılma, aldanma temalarıyla silkelenebiliriz. Gözümüze inen perde gerçekleri bir parça örtebilir. İç sıkıntısı, geriye çekilme, ruhsal problemler, alınganlıklar, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Bilinçaltında takıntılar, kaygılar yüzeye çıkabilir, bağımlılıklar artabilir, sıvılardan, gazdan, besinden, ilaçlardan, alkolden gelebilecek zehirlenmelerde artışlar yaşanabilir. Gerçeklerden uzaklaşmadan eyleme geçmeyi unutmamalı.

Bu kadar özel göksel semboliklerin altında tefekkür etmek, imgelemek yolunuzu aydınlatabilir. Şifa enerjilerini çalıştıralım, güzel düşüncelere tutunalım, inanalım. Sezgilerimize yer açalım.

Balık burcu Zodyak'ın son burcudur. Tamamlanmayla ilgilidir.

Ne diyelim? Güzel günler göreceğiz, güneşli günler…

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