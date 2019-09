Jüpiter Neptün sert etkileşimine dikkat!

Sene başından bugüne kadar Jüpiter ve Neptün arasındaki gergin görünüm devam ediyor. Bu etkileşim burçları nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

Sene başından beri Jüpiter ile Neptün arasında gergin bir görünüm var aslında. Fakat hem Jüpiter'in hem de Neptün'ün hareketlerinden dolayı bu etki zaman zaman azaldı, zaman zaman ise güçlendi. Şimdi ise yeniden güçlendiği bir zaman dilimi içine giriyoruz ve nereden baksanız tam bir ay etkili olacak aslında.

Peki bu bizleri bireysel olarak nasıl etkiler, dünya açısından ne gibi etkileri olur, en çok hangi burçlar etkilenir bunlara bir göz atalım. Jüpiter en genel anlamı ile; bolluk, bereket, şans, talih, para, kısmet, eğitim, seyahatler, yolculuklar, dini konular, inançlar, farklı kültürler, yurt dışı ile ilgili işleri sembolize eder. Neptün ise; mistik her türlü konuyu, hayalperest olma halini, kurban ve kurtarıcı ilişkisini, her şeye karşı muazzam bir duyarlı olma halini, rüyaları, aldanma ve aldatılma gibi temaları, bağımlılık yapan her türlü konuyu, yaratıcı olmayı, kendimizi bir şeye adamayı, belirsiz ve karmaşık durumu, şefkat, merhamet, özverili olmak, organize olamamak, dağılmak, idealize etmek, sembolleri, alınganlığı, unutkanlığı sembolize eder.

Bu ikilinin sert kontaklarına sırayla madde madde gidelim;

– Fırsatları doğru değerlendirememek, boşa harcamak ve tembellik yüzünden harekete geçememek. Fırsatları israf etmek anlamına gelebilir.

– Aşırı hayallerde yaşamak, gerçekçi olmayan idealler peşinde koşmak, gerçeklerden uzaklaşmak ve boşuna zaman kaybı ve hayal kırıklığına işaret eder.

– İnandığımız ve değer verdiğimiz temaları gözümüzde fazlaca büyütmek, gözümüzde fazlaca büyüttüğümüz temaların aslında sonradan ne kadar önemsiz olduğunun farkına varmak. Bunun farkına varmak sene sonunu bulacakmış gibi görünüyor ama.

– Parayı çarçur etmek, gereksiz müsrifçe harcamalar yapmak, olmayacak işlere para pul harcamak

– Yasal konularda doğru adımlar atamamak, arkadan iş çeviren doğru bilgi vermeyen avukatlarla bir araya gelmek

– Seyahatlerde sorunlar, yanlış yollara sapmak, kaybolmak, eşyaların kaybolması

– Sınavlarda cevapları kaydırmak, doğru bildiğini yanlış yazmak, doğru okuyamamak, idrak edememe

– Gerçekçi olmayan konulara karşı fanatik tavırlar içinde olmak

– İnancın test edilmesi, inanç sisteminin değişmesi-sorgulamak

– Gerçek olmayan inançların peşinden koşmak, kullanılmak. Dikkatli olunması gerek bu dönemde.

– Gereksiz bir şansına güvenme, kontrolsüz risk alma, mevcut kaynakları doğru ve etkin bir şekilde kullanamama

– Kumardan, uyuşturucudan, alkolden zarar görme. Hızlıca kısa yoldan zenginleşme isteği ve bunun için harekete geçip elindekinden olma.

– Sezgilerinizin ve algılamalarınızın oldukça güçlü olduğu bir dönemdir. Çevrenizdekilerin sorunlarına ve sıkıntılarına yönelik empati sahibi olabilirsiniz.

– Sanatçı yanınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hayal gücünüzün zenginleştiği bir dönemdir.

– Strese girerseniz günlük hayatın dertlerinden ve sıkıntılardan kaçmak, uzaklaşmak için alkol veya rahatlatıcı , sakinleştirici tıbbi çareler bulmaya yönelebilirsiniz.

– Bu dönem gökyüzünde çok büyük bir şifa enerjsi yer alacak. Bu dönem, ruhsal anlamda farkındalığın çok fazla artmasına yardımcı olur ,gözden kaçanlar ruhtan kaçmaz

– Etik ve ahlaki değerlerin sarsılması, skandalların ortaya çıkması, çok güvenilen merciilerin güvenini yitirmesi anlamına gelir.

– Parasal, inançlar, din, eğitim, akademik konularla ilgili skandallar oluşabilir dünya üzerinde

– Mistik ve spritüel konulara haddinden fazla ilgilenmek bu alanlarda kaybolmak

– Sis, sel, nem oranını arttırıcı etkide yapar, denizlerle ilgili gelişmeler, tsunamiler, dev dalgalar sıkıntı da yaratabilir. Boğulma oranlarında da artışlar olabilir, keza zehirlenmelerde meydana gelebilir. Bulaşıcı hastalıkların yayılma oranı artar, deniz kaynaklı depremler meydana gelir.

– Sezgilerin yanı sıra yaratıcılığı da tetikleyen bu görünüm sanat anlamında çok başarılı eserler ortaya çıkar, çok konuşulur, zirveye çıkar.

– Şişirilmiş vaatlere inanmak çok daha kolaydır bu dönem dikkatli olmak gerek. Baş döndüren fırsatlarmış gibi görünen konuların aslında kolay patlayan balonlar olduğunu geç fark edebiliriz.

– Kime ne şekilde ne yardımı ettiğinize dikkat edin, paralarınız nereye gidiyor, ne oluyor ? Bu dönem bu tarz para toplayan, yardım adı altında bağış toplayan yerlerle ilgili skandal durumlar oluşabilir.

– Çılgın ve tehlikeli fantezileri- inançları olan kişilerden uzak durun, tuzaklara düşmeyin.

– Bu dönem sahte imamlar, sahte din adamları ortaya çıkabilir.

– Dünya üzerinde dini kurumlarla ilgili skandal durumlar meydana gelebilir.

– Yayıncılık, sosyal medya, basın ile ilgili skandal durumlar operasyonlar söz konusu olabilir. Sosyal medyada veya geleneksel medyada gördüğümüz bir çok insanın maskesi düşebilir.

– Benzin fiyatlarında artışlar söz konusu olabilir. Dünya üzerinde petrol ve veya doğal gaz krizi patlak verebilir.

– Bu etkileşim bir yerde ruhsal bir uyanış, şifa enerjisinin yükselmesine de vesile olur.