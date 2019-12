Jüpiter Oğlak burcunda: 1 sene boyunca sizi neler bekliyor?

Şans, bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter'in 12 aylık Oğlak burcu seyahati 2 Aralık'ta başladı. Bu dönemde para, aşk, kariyer ve seyahat konuları gündemde olacak. Peki burçlar bazında durum nasıl? Bu seyahat, burçlar üzerinde hangi konuları hayatınızda ön plana atacak? İşte yanıtı...

Fırsatlar, şanslar, bolluk, bereket ve talih gezegeni olan Jüpiter malum artık Oğlak burcuna geçiş yaptı. Şimdi bakalım hangi burç, hangi alanlarda bir yıl boyunca fırsat ve şansla karşılaşacak?

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

10. evinize giriş yapan Jüpiter; iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda sizlere türlü şans, destek ve olanaklar sunmaya başlayacaktır. İşinizle ilgili büyüme, daha kalabalık kesim tarafından tanınma, toplumsal statünüzde yükseliş meydana gelebilecektir. Birçoğunuz ünlü olma, ön plana çıkma fırsatı yakalayacaksınız, yetenekleriniz veya doğal yeteneklerinizle. Kendi işi olanlar işlerinde artış ve büyümeye doğru gidecekler. İş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda daha optimist yaklaşım sergileyebilirsiniz. Her şey çok da fazla çaba sarf etmeden kendiliğinden gelişebilir. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili daha çok bilgi sahibi olacaksınız. İşinizle ilgili bol bol seyahat etmeniz gerekebilir, bu seyahatlerin bir kısmı yurt dışı yolculukları olabilir. Hayatta belki de gelebileceğiniz en yüksek en iyi noktaya gelmeye başlayacaksınız. İş hayatınızdan kazandığınız gelirlerde ciddi artışlar başlıyor. Dünyaya karşı olan sorumluluklarınızı çok daha rahat bir şekilde yerine getirebileceksiniz. Bir çoğunuz isminizin başına bir title kazanacaksınız. Kendi işinizi kurmak, kendi işinizin patronu olmak için de harika bir dönem. Yalnız Jüpiter'in bu seyahati tek başına değil! Yanında hem sınırlamaları ve düzeni gösteren Satürn, hem de değişim ve dönüşü gösteren Plüton yer alacak. Bu da yıl boyunca kariyer ile ilgili konularda daha hırslı davranacağınızı, kontrollü ve limitli ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiniz kariyer temalarına işaret etmekte. Bu süreçte güç ve iktidar kazanmaya çalışacaksınız ama bunu yaparken etik ve ahlaki değerleri yok sayarak adımlar atmayın sakın. Bu bir yıllık süreçte mevcut işinizle zenginleşeceğiniz, güçleneceğiniz ve aynı zamanda bazılarınız ise belki de büyük değişimler geçirerek, kariyerde bambaşka bir yöne doğru da gidebilirler.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

9. evinize giriş yapacak olan Jüpiter, hayatınıza bolca seyahat getiriyor. Yalnız bu seyahatler ticari – finans amaçlı ve yurt dışı ile ilgili olabilir. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili konular, eğitim, hukuk, yüksek öğrenim gibi konulardan yana türlü fırsat, şans yakalayabilirsiniz. Yeni bir eğitim sürecine başlayabilirsiniz, özellikle yabancı dil olabilir mesela bu! Hukuki problemler daha hızlı ve sizin lehinize bir şekilde sonuçlanabilir. Bazılarınız yarım bıraktığı yüksek öğrenime geri dönebilir. Bazılarınız ani bir kararla yurt dışına yerleşme kararı alabilir, Bazılarınız medya, tanıtım, halkla ilişkiler, iletişim, yayıncılık sektöründe işe başlayabilir. İthalat – ihracat ve uluslararası işlerle ilgilenenler ise oldukça şanslı ve bereketli bir sürece başlamış olacaklar. Yaşamı, kendinizi, dünyayı çok daha fazla sorgulayabilirsiniz ve cevapların daha çok somut şekilde olmasını isteyebilirsiniz. Hatırı sayılır, güçlü, konumu ve mevkisi iyi kişilerden muhteşem destekler alacaksınız. Bu destekler finansal anlamda da olabilir. Yalnız olanlar, uzak yerlerdeki kişiler ile gönül ilişkisi içine girebilirsiniz. Bir nevi hayatı yeniden keşfetme dönemine giriyorsunuz. Ruhsal anlamda derin araştırmalar yapabilir, derinliği, felsefesi olan konulara ilginiz bu dönem çok daha fazla artabilir. Yabancı dillere yatkınlığınız artabilir, yeni diller öğrenebilirsiniz. Yalnız Jüpiter'in bu seyahati tek başına değil! Yanında hem sınırlamaları ve düzeni gösteren Satürn hem de değişim ve dönüşü gösteren Plüton yer alacak. İletişiminizin dili ve şekli değişebilir bu dönemde. Kurallı, limitli, ayakları yere sağlam basan bir şekilde reklam, halkla ilişkiler, tanıtım ve internet işleri ile ilgili konulara yönelebilirsiniz. Bazılarınız yurt dışı ile ilgili yatırımlar yapabilirler. Yurt dışına şirket açabilir veya mevcut işinizi uluslararası alanda değerlenmesi için çaba sarf edebilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

8. evinize giriş yapan Jüpiter, öncelikle ortaklaşa kazanımlar, başkalarına ait kazançlar, miraslar, nafaka gibi konular üzerinde etkili olacaktır. Başkalarının paraları veya imkanlarından çok daha rahat bir şekilde yararlanabilirsiniz. Kredi çekmek bu dönem çok daha kolay ve zahmetsiz olacaktır sizin için ama dikkat boyunuzu aşabilecek borçların altına girmeyin. Bir süredir sizi rahatsız eden ruhsal veya fiziksek sorunlarınız varsa şayet bu 12 aylık dönemde bunlardan kurtulmak için profesyonel destekler alabilirsiniz. Öğrenciler bu dönem çok daha rahat bir şekilde burs alabilecekler, işlerine yatırım yapacak olanlar kısa vadede geri dönüş sağlayabilecekler. Ortaklıklardan elde edilen gelirlerle de artışlar meydana geliyor. Eşinizin finansal kazançlarında iyileşme ve artış meydana gelmeye başlayacak. Sponsorluk görüşmeleriniz çok daha olumlu sonuçlanabilir. Olası borçlarınızdan çok daha hızlı bir şekilde kurtulabileceksiniz. Bu elinize geçecek olan bir parayla olabilir. Bu süreçte kendinizi ruhsal anlamda geliştirebilirsiniz. Ölüm var mı, öldükten sonra hayat nasıl gelişiyor temalı konular üzerine derin araştırmalar yapabilirsiniz. Gizli ilimlere, okült konulara ilginiz, merakınız artabilir, bol bol okuyabilir, bilgiler bulabilirsiniz. Yalnız Jüpiter'in bu seyahati tek başına değil! Yanında hem sınırlamaları ve düzeni gösteren Satürn hem de değişim ve dönüşü gösteren Plüton yer alacak. Burada kontrollü ve limitli bir ekonomik durum karşımıza çıkıyor, yani o kadar har vurup harman savurabileceğiniz bir borçlanma içine de girebileceğinizi pek sanmıyorum. Borçları yapılandırmak, taksitlere bağlamak da bu süreçte daha kolay olacaktır. Gelirlerinizin kaynağı yavaştan değişmeye başlarken, eşinizin maddi durumu da gözle görülür bir şekilde iyileşmeye başlayabilir. Ruhsal anlamda büyük değişim – dönüşüm geçirebileceğiniz bir sene sizleri bekliyor olacak.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

7. evinize giriş yapacak olan Jüpiter, ortaklıklar, sözleşmeler, evlilik, ikili ilişkiler alanında sizlere türlü fırsatlar ve olanaklar sağlamak için devreye girecek. Size güzel kazançlar sağlayacak sözleşmelerin altına imza atabilirsiniz. Yalnız ve bekar olanlar evlilik hazırlığına başlamalı. İkili ilişkilerden yana, partnerinizden ve eşinizden rahatlıkla destek görebileceksiniz. Düşmanlarınız size zarar verecek bir mesafede olamayacaklar, lakin Jüpiter'in koruma kalkanı altında olacaksınız. Düşmanlarınızın kim olduğunu daha net bir şekilde görebileceksiniz. Olası mahkemeleriniz sizden yana sonuçlanmaya başlayacak. Partneriniz, ortağınız veya eşinizle birlikte sık sık seyahate çıkabilirsiniz, bu seyahatler yurt dışı seyahatleri olabilir. İlişkilerinizde daha konformist bir tavır sergileyebilirsiniz, her zamankinden çok sahiplenici olabilirsiniz. Eşinize finansal anlamda destek olmanız gerekebilir. Eğer yalnız iseniz, uzun soluklu bir ilişki için kendinizi hazırlayın. İkili ilişkilerinize daha iyimser bir tavır da sergileyebilirsiniz. Bu süreç eğer sizin boşanma döneminize denk geliyorsa şayet, eşinizle hır – gürle değil anlaşma ortamını sağlayarak da boşanabilirsiniz. Yalnız Jüpiter'in bu seyahati tek başına değil! Yanında hem sınırlamaları ve düzeni gösteren Satürn hem de değişim ve dönüşü gösteren Plüton yer alacak. İlişkilerin hızla ilerleyeceği değil yavaş, sakin ve emin adımlarla ilerleyecektir. Bu dönem ortaklık kurarak yatırımlar da yapabilirsiniz. Para kazanmak için sizden yaşça büyük ve yaşam deneyimine güvendiğiniz kimselerle ortaklıklar kurabilirsiniz. Bu dönem partneriniz veya ortağınız güç kaybettiği bir süreç yaşayabilir ve ona destek olmanız ve ilgilenmeniz de gerekebilir. Bazılarınız ise büyük ve güçlü iş birlikleri içine girecekler ve bu birlikteliklerle büyüyor olacaklar, hem maddi hem de manevi.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

İş, çalışma ortamı, sağlık ve günlük işler evinize giren Jüpiter, bu saydığım alanlarla ilgili türlü fırsat, şans ve olanağı beraberinde getirecektir. İş ve çalışma ortamınızda koşullar çok daha iyi bir seviyeye gelebilir. İş arayanlar sürekli seyahat edebileceğiniz bir işe giriş yapabilirsiniz. Ardı ardına mülakatlara çağırılabilirsiniz. İş ortamınızdan ve günlük yaşamdan çok daha fazla keyif almaya başlayacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz harika olmaya başlıyor. İş yaşamınızdan gelen gelirlerinizde artış bekleyebilirsiniz. Kişisel ve fiziksel gelişim sağlayabilmeniz adına fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi beni aslında ürküten tek nokta, eğer yediklerinize dikkat etmezseniz hızlı bir şekilde kilo alabilirsiniz ve bu aldığınız kiloları vermek zorlaşabilir. Diyet, spor gibi aktiviteleri hayatınızda canlandırmak için ideal bir süreç. Sağlıkla ilgili problemlerin üstesinden daha rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Jüpiter'in bu alana geçişi, sizleri her zamankinden çok daha fazla çalıştıracak. En mükemmel, hatasız işler yapmanız konusunda sizi biraz da sınayacaktır. Bunların yanı sıra, sağlıklı beslenmek, hayatınızın kalitesini arttırmak amaçlı profesyonel destekler alabileceğiniz değerli bir süreç olacaktır. Yine bu süreçte kendi işinizi yapıyorsanız müşteri sayınız artarken, bazılarınız ise kendi işlerini kurmak için fırsatlar yakalayabilecekler. Yalnız Jüpiter'in bu seyahati tek başına değil! Yanında hem sınırlamaları ve düzeni gösteren Satürn hem de değişim ve dönüşü gösteren Plüton yer alacak. Yukarıda saydığım konularda gelişmeler öyle çok hızlı değil, yavaş, emin adımlarla ve gerekli kuralları koyarak gerçekleşecektir. İş ve istihdam konusunda yatırımlar yapabileceğiniz bir süreç olacak sizler için. Bir senelik süreçte iş hayatına bakış açınız veya iş yerinizdeki organizasyonel yapıda büyük değişimler meydana gelebilecektir. İş yükünüz artarken yetki alanınız da aynı şekilde genişleyebilecektir. İş yapma şeklinizden tutun da iş için nasıl ilişkiler kurduğunuza kadar bir dizi değişim içine giriyor olacaksınız.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

“Havada aşk kokusu var” şarkısını armağan ediyorum sizlere. Özellikle yalnızlar, uzun soluklu bir aşk ilişkisine hazır mısınız? Jüpiter sizleri çok kıskanacağınız ve sahipleneceğiniz bir gönül ilişkisine sokmak için kolları sıvamış durumda. Olası bir aşk sizin aşka bakış açınızı ve aşkı yaşama şeklinizi de oldukça değiştirecektir. Veya aşık olduğunuz kişi ile birlikte iş yapma ve para kazanma kararı da alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, Jüpiter'in şans, bolluk, büyüme etkilerini göstereceği diğer alanlar, size zevk veren konular, hobileriniz, çocuklarla ilgili konular, riskli aktiviteler ve yatırımlara ilişkin olacaktır. Evli ve çocuk sahibi olmak isteyenler, işte Jüpiter sayesinde çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuğunuz varsa eğer onun eğitim hayatıyla ilgili bir başarı, sizi sevindirecek gelişmeler de kapıda! Borsa gibi spekülatif işlerden kazanç elde edebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar, çanlar sizin için çalıyor kalıcı eserler üretebileceğiniz ve bunlardan kazanç elde edebileceğiniz bir süreç. Bazılarınız yaptıkları işlerle adını duyurabilecekler. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz zamanlar. Hayatınızda eğlenceye, keyfe çok daha fazla yer verebilirsiniz. Eğer hayatınızda şu ana kadar sadece hobi gözüyle baktığınız özel bir uğraşınız varsa tam da bu dönemde artık bu uğraştan para kazanmanıza sebep olacak gelişmeler yolda olacaktır. Sahne işleri ile ilgilenenler daha çok iş alırken, sahne ile ilgili işler yapmak isteyenler ise fırsatlar yakalayabilecekler. Bu süreçte yatırımlarınızı olabildiğince gizli tutmaya da özen göstereceksiniz. Yalnız Jüpiter'in bu seyahati tek başına değil! Yanında hem sınırlamaları ve düzeni gösteren Satürn hem de değişim ve dönüşü gösteren Plüton yer alacak. Bu dönem işler ağırdan, yavaş ve ciddi bir şekilde çalışarak ve sorumluluklar alarak ancak gerçekleşecektir. Aslında son iki senedir yaşamdan çok keyif almadığınız ve her şeyi sorumluluklar gözü ile değerlendirdiğiniz bir zaman diliminde idiniz ve artık bu bakış açısını yavaştan kırmaya başlayacaksınız.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

Aile içindeki çözümsüz gibi görünen tüm konular çözüme kavuşurken ev almak için girişimlerde bulunabilir, elinizdeki toprak, arsa, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirebilirsiniz. Aile yanından ayrılıp kendi evinize mi çıkmak istiyorsunuz veya yıllarca çalıştınız ev sahibi olmak istiyorsunuz ya da evinize belki de çok pahalı bir iç yenileme için kolları sıvayacaksınız? Belki de yaşadığınız muhiti, semti hatta kenti değiştirmek istiyorsunuz? Aile içinde barış ve huzur ortamı mı gerekiyor? Giderleri paylaşacak bir ev arkadaşı mı? Hangisi olursa olsun Jüpiter hepsi için destek sağlamak üzere göreve hazır olacaktır bir sene boyunca. Ev, yuva, aile, yaşadığınız yer ile ilgili türlü fırsat, şans ve olanaklarla karşılaşabileceksiniz. Bazılarınız emlak, toprak, bahçe ile ilgili işlerden kazanç elde edebilir. Tarıma yönelebilir, organik tarım üzerine yatırım yapabilir. Ailenizin kökleri, atalarınızla ilgili araştırmalar yapabilir ve onlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Geleceğe yönelik yeni planlar yapmak ve bu planları gerçekleştirmek adına da şanslarla karşılaşabilirsiniz. Bir diğer iyi haber de evlenme olasılığınızın olması! Bu 12 aylık dönemde sadece ev almak değil, evlenme şansınız da oldukça yüksek! Yalnız Jüpiter'in bu seyahati tek başına değil! Yanında hem sınırlamaları ve düzeni gösteren Satürn hem de değişim ve dönüşü gösteren Plüton yer alacak. Yalnız bu süreçte bazılarınızın ailesi ile ilgili duyulmamış, konuşulmamış meseleler de gün yüzüne çıkabilir. Gizli miraslar ortaya çıkabilir. Belki de Mısırlı hiç bilmediğiniz bir dedeniz size veya ailenize miras bırakmış olabilir, kim bilir ? Bazılarınız ise aile fertleriyle beraber iş yapmak, iş için yatırım yapmak için harekete de geçebilirsiniz. Bu süreçlerin hepsi öyle çok hızlı değil, sakin ve yavaşça olacağını ve bunun için çok çalışmanızın gerektiğini de bilmelisiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

3. evinize giriş yapacak olan Jüpiter sayesinde önümüzde ki bir sene iletişim, bilgi alışverişi, yakın çevre ile ilişkiler, kardeşlerle ilgili konular, komşularla, eğitimle ilgili konularda türlü fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Birçok seyahat gündeme gelmeye başlayacak ülke içi, orta uzunlukta seyahatler olacaktır bunlar. Bazılarınız iletişim, yazı, internet, blog, web sitesi gibi kanallar ile adını daha fazla duyurabilecek, yurt dışına açılabilecek. Bazılarınız bir yayıncı ile anlaşıp ilk kitabını bastırabilir. Yeni şeyler öğrenmek bilhassa yabancı dile başlamak için muhteşem bir zaman! Komşularınızla olası sorunların üstesinden çok daha rahat gelebileceksiniz. Bazılarınız, halkla ilişkiler, tanıtım, reklam gibi işlerden kazanç elde edebilecekler. E-ticaret sitesi açabilir, internet üzerinden satış işlerine başlayabilirsiniz. Bu 13 aylık dönemde leyleği havada görmüşçesine çok fazla seyahat edebilirsiniz. Bence minik bir seyahat bavulu odanızda hazır bulunmalı artık! Yabancı dil öğrenmek biraz daha çaba ve emekle sizin için çok daha kolay olacaktır. Ya da bu dönemde sosyal medyada bir fenomen olacaksınız, bu da bir ihtimal sizler için. Yalnız Jüpiter'in bu seyahati tek başına değil! Yanında hem sınırlamaları ve düzeni gösteren Satürn hem de değişim ve dönüşü gösteren Plüton yer alacak. Belli ki iletişim kurma şeklinizde, yakın çevreniz ile kurduğunuz iletişimde kişisel anlamda büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Hayata bakış açınızı, yaşamınızı değiştirecek türden eğitimler de almanız olası bu dönemde. Gizli konulara, okült ve mistik konulara da merak salabilir, bu konularda da araştırmalar yapabilir, eğitimlere katılabilirsiniz. Kardeşinizle, daha doğrusu kan bağınız olan kişilerle ticari ilişkilerde geliştirebilirsiniz bu dönem ama maddi hırslarınızla çevrenize zarar vermemeye özen gösterin.

YAY VE YÜKSELEN YAY

2. evinize giren Jüpiter; finansal anlamda güven ihtiyacınızı arttırabilir. Size finansal konularla ilgili türlü şans, destek ve fırsatlarla karşılaştırabilir. Jüpiter'den bahsettiğimiz için minik kazançlar değil elbet ifade edilmek istenen. Bu bir satım sonrası elinize geçecek yüklü miktarda para olabileceği gibi, iş değişikliği sonucu çok daha iyi maaşlı bir işe geçme ile de gelebilir. Her halükarda finansal anlamda gerçekten keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Finans konuları ile ilgili kurumlardan ve kişilerden rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Maddi konularla ilgili üzerinize bir iyimserlik gelebilir fakat unutmayın ki aşırısı zarar da getirebilir. Jüpiter büyüteç görevi göreceği için aynı şekilde harcamalarınızı da arttırabilir, her zamankinden daha cömert olabilirsiniz. Para kazanmak artık sizler için çok daha kolay olacaktır. Paranın nereden ve ne şekilde kazanılacağına dair doğal yeteneklerinize güvenebilirsiniz ve bunun yanı sıra nasıl kazanılması gerektiğine dair bilgilere çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Finansal konulara daha manevi boyutta da yaklaşabilirsiniz. “Ben harcayayım ki gelsin” mantığı yerleşebilir sizlere. Rahatınızı, konforunuzu sağlayacak şeylere daha fazla harcama yapabilirsiniz. Bu dönem parasal hareketlerinizi büyük bir gizlilik prensibi içinde de yürütebileceksiniz. Yalnız Jüpiter'in bu seyahati tek başına değil! Yanında hem sınırlamaları ve düzeni gösteren Satürn hem de değişim ve dönüşü gösteren Plüton yer alacak. Bu da aslında para kazanmaya ve kendinizi değerli hissetmeye her zamankinden çok daha fazla ihtiyacınız olacak demektir. Finansal konularda hırslarınızı da aynı şekilde abartmamaya özen gösterin, para kazanmak için her yol mubahtır felsefesinden uzak durmanızda fayda var. Bu dönem kontrollü, limitli ve yavaş adımlarla ama çalışmanızın karşılığını güzel bir şekilde alarak kazançlarınız artacaktır. Belki de bazılarınız yatırımlar da yapmaya başlayabilirler.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

Size muhteşem haberlerim var fakat önce olası kötülerden bahsetmek istiyorum. Lakin burcunuzu okurken damağınızda hoş bir tat kalsın. Burcunuzda ilerleyecek olan Jüpiter kilo aldırabilir ve alınan kilolardan kurtulmak pek de kolay olmayabilir. Aşırı inatçı, iyimser, tembel olabilirsiniz. Benim işim yaklaşan etkiler hakkında bilgi vermek ve uyarmak, gerisi size kalmış, artık yediklerinize dikkat mi edersiniz, spora mı başlarsınız orasına siz karar verin. Şimdi gelelim müjdeli haberlere; yeni başlangıçlar yapmanız için türlü olanaklar ve fırsatlar sağlayacaktır. Bu ikili ilişkiler alanında da size aynı şekilde şanslar sunacaktır. Hayata artık daha iyimser bir pencereden bakmaya başlayabilirsiniz, kazançlarınızda gözle görülür bir artışın yanı sıra, din, felsefe gibi konulara ilgi duymaya başlayabilir, araştırabilir, okuyabilirsiniz. Atacağınız her adımda yardım ve destek bulmanız çok daha kolay olacaktır ve girişimlerinizin büyük birçoğu başarısızlıkla sonuçlanmayacaktır. Yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmeniz için türlü olanaklarla karşılaşabilirsiniz. Lüksünüze daha da düşkün olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacaksınız. Olası sağlık problemlerinize daha kolay çözüm bulabileceksiniz. Bu dönem gizli kalmış ama fark edeceğiniz yeteneklerinizi geliştirebilir, bunları paraya dökebilirsiniz. Bu süreç kedi gibi dört ayak üzerine düşme sürecidir. Yalnız Jüpiter'in bu seyahati tek başına değil! Yanında hem sınırlamaları ve düzeni gösteren Satürn hem de değişim ve dönüşü gösteren Plüton yer alacak. Hayatınızda olası meydana gelebilecek olan büyük krizleri çok rahat bir şekilde fırsata çevirebileceksiniz. Karizmanıza karizma katacak, kendinizi bir çok anlamda bilgi ile donatacaksınız. 12 aylık süreçte irili ufaklı birçok seyahatin yanı sıra, yurt dışına yerleşmek, yabancılarla iş yapmak da pek olası. Belki de akademik kariyer için kolları sıvayacaksınız kim bilir ? Ya da ilk yayınınızı, kitabınızı çıkaracaksınız? Son iki senedir sorumluluklar, yapılması gereken işlerin altında, hem de pek eğlenmeyerek yüklerin altında ezilmiş olabilirsiniz ama şimdi işleri ve görevleri adil bir şekilde paylaştırarak biraz da olsa rahat nefes alma zamanı olacak sizler için. Kişisel yeteneklerinizi, doğuştan gelen yeteneklerinizi geliştirerek yavaş, temkinli, sakin adımlarla ve disiplinli, çok çalışarak paraya dönüştürme zamanı sizler için.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA

12. evinize giren Jüpiter; sizleri olası dedikodular, düşmanlara karşı doğal bir koruma çemberine alacaktır. Ruhsal çalışmalar yapmak, ruhsal çalışmalar yapan kişiler bir araya gelerek onlardan bir şeyler öğrenmenizi sağlayabilir. Psikoloji ile yakından ilgilenebilirsiniz. Okült, mistik ve psikolojik konular üzerine daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Jüpiter, hayatınızın çok görünür bir tarafında olmayacak, bu yüzden deneyimleriniz fiziksel dünya ile ilişkili olmayacaktır. İçe kapanıp yaratıcı çalışmalar içine girebilirsiniz. Sizler için ruhsal anlamda olgunlaşma ve büyüme süreci başlamış olacak. Hayata daha huzurlu bir pencereden ve çok daha pozitif bakmaya başlayabilirsiniz. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir ama bunu zorunluluk veya depresif olarak değil, hoşunuza gideceğinden dolayı yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hayır ve yardım kuruluşlarında aktif bir çalışma yapabilirsiniz. Meditasyonlar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek aktivitelere daha çok zaman ayırabilirsiniz. Felsefesi ve ruhu olan özel konulara yoğunlaşabilirsiniz. Korku ve endişe duyduğunuz tüm konulardan uzaklaşmak, bunlardan sıyrılmak için harika destekler. Yalnız Jüpiter'in bu seyahati tek başına değil! Yanında hem sınırlamaları ve düzeni gösteren Satürn hem de değişim ve dönüşü gösteren Plüton yer alacak. Bu da psikolojik olarak güç kazanmayı ve olası sorunların üstesinden gelebilecek güçlü bir yapıyı da gösterir. Bazılarınız yurt dışı kanalları ile para kazanmanın araştırmaları içine girebilirsiniz. Kişisel gelişim yolculuğunda ciddi yol kat edebileceğiniz çok değerli bir zaman diliminde olacaksınız. Gizlilik içinde yatırımlar ve birikimler de yapabilirsiniz bu süreç içinde.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

11. evinize giriş yapacak olan Jüpiter, sosyal çevrenizi genişletmek için çalışmaya başlayacak. Hayatınıza size maddi manevi destek olabilecek birçok insanla sizi bir araya getirecek. Size destek olacak yeni kişiler ile tanışacaksınız. İdeallerinize, hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsat ve şanslarla karşılaşmaya başlayacaksınız. Sosyal çevre ilişkilerinize karşı daha iyimser, barışçıl ve sahiplenici bir tavır içine girebilirsiniz. Grup çalışmaları içerisine girebilir, kalabalık gruplar içinde aktif bir şekilde rol alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili fikirleriniz daha felsefi bir hal alabilir. Hayatınıza yabancı uyruklu yeni kişiler girebilir, arkadaşlarınızla beraber uzak yerlere seyahatler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte size kazanç sağlayacak projelere de başlangıç yapabilirsiniz. Büyük organizasyonlar içinde yer alabilir, iş arıyorsanız eğer, organizatörlük gibi işlerle ilgilenebilirsiniz. Başka insanlara da fayda sağlayacak projelerde aktif görevler alabilirsiniz. Derneklerde, kulüplerde çalışabilir, hayır işlerine daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Umutlar ve istekler alanında ilerleyecek olan Jüpiter; neyin hayalini kuruyorsanız, neyi hedefliyorsanız, idealize ettiğiniz konu her ne ise buna ulaşmanız konusunda güçlü kişilerden güzel destekler alacaksınız. Yalnız Jüpiter'in bu seyahati tek başına değil! Yanında hem sınırlamaları ve düzeni gösteren Satürn hem de değişim ve dönüşü gösteren Plüton yer alacak. Belli ki sosyal düzeyinizde ve çevrenizde büyük değişimlerin olacağı bir sürece giriyorsunuz. Güçlü bağlar kurmak ve bu kuracağınız bağları ticari ilişkilerde geliştirmeniz çok olası. Bu dönem sürpriz bir ödül alabilir, iş hayatınızdan elde ettiğiniz gelirlerin de aynı şekilde yavaş yavaş arttığına şahit olabilirsiniz. Bu dönem başarı size çok ve disiplinli bir çalışma ile gelecektir. Toplumda önemli işlere de imza atabilirsiniz. Toplumsal konularda yatırımlarda yapabilirsiniz. Belki de bazılarınız dernek, kulüp gibi bir yerde yöneticilik yapabilir veya bu alanlarda organizasyon işleri ile ilgilenebilirsiniz.