Jüpiter, Oğlak burcunda Retro!

Bu hafta Jüpiter, Oğlak burcunda 14 Eylül'e kadar sürecek olan geri hareketine başlıyor. Şifacı gezegenimiz Jüpiter, Oğlak burcunda asalet kaybettiği bir pozisyonda olacağı için bu Retro bir miktar zor geçebilir. Jüpiter Retrosunun diğer etkileri neler olacak? İşte yanıtı...

Tüm gezegenler belli periyotlarda hızlarını düşerek geri hareket ederler. Sizler bu geri hareket içinde en popüler olan Merkür'ün geri hareketini, Retrosunu biliyorsunuz daha çok. Ve işte bu hafta itibari ile geri hareket edecek olan bir diğer nadide gezegenimiz ise Jüpiter! Bu hafta itibari ile Jüpiter, Oğlak burcundaki geri hareketine başlıyor ve 14 Eylül’e kadar devam edecek.

Bir gezegen geri harekete başladığı zaman temsil ettiği konularda gecikmeler, zorlanmalar, yavaşlamalar meydana gelir. Bizim arzu ettiğimiz zaman dilimi içinde yetişmez işler, ama bir şekilde yetişir. Şimdi Jüpiter'in neleri temsil ettiğine göz atalım, bakalım hangi konularda bir takım gecikmeler ve yavaşlamalar bizleri bekliyor anlayalım. Jüpiter astroloji sembolizminde büyük iyicil, şifacı olarak adlandırılır ve temas ettiği her noktada büyüteç etkisi gösterir. Amacı geliştirmek, büyütmek, fırsatlar ve şanslar sunmaktır. Bolluk, bereket, iyi şans, iyimserlik hep Jüpiter'in temaları arasında yer alır. Hoşgörü, affedicilik, zenginlik, iyileşmelerle sembolize edilir. Kar, maddi zenginlik, kazançlar, finansal her türlü Jüpiter'in yönetimi altındadır. Bilgi ve bilgelik, ahlak, erdem, yargıçlar, papazlar, din adamları, avukatlar, eğitmenler, lise sonrası eğitim yerleri, üniversite öğrencileri, burjuva sınıfı, yabancı ülkeler, yayıncılık, seçmenler, seçim, din kurumları, din görevlileri Jüpiter ile temsil edilir. Abartı ve israfla ilgili her türlü durum ve konu Jüpiter'i negatif yönlerinden biridir.

Jüpiter geri harekette iken bütçenizi idare etmekte zorlanıyor, para konularını yönetemiyormuş gibi hissederseniz ve genel olarak eğitim konularında aksaklıklar, zorluklar ve isteksiz duygularınız oluşursa 12 Ağustos’tan sonra işler bu konularda biraz daha rayına girmeye başlayacak merak etmeyin. Büyük finansal yatırımlar için daha ihtiyatlı olunması gereken bir zaman dilimi olacaktır. Birkaç kere detaylıca düşünmekte fayda var. Eğer bir dava açacak iseniz doğru avukatla çalışmaya özen gösterin, davaların sonuçlanması Jüpiter Retrosu döneminde elde olmayan sebeplerden ötürü biraz uzayabilir. Bu dönem yine fırsatlar yakalanabilir amma ve lakin fırsatları değerlendirip hayata geçirmekte gecikmeler meydana gelebilir. Daha derin, daha felsefi düşünebiliriz. Din, felsefe, inançlarla ilgili konularda derinleşmek, araştırmalar yapmak için harika bir dönemdir. Bu dönem ruhsal derinleşmeler söz konusu olacağından, terapi almak, danışmanlık almak çok daha iyi gelecektir. İçsel olarak büyüme, gelişme, ruhsal olgunluk için de harika bir dönemdir. Bizlere epey faydası olacak kaynak veya kişilerle karşılaşabiliriz.

Bu dönem kilo almaya biraz daha elverişli bir dönemde olacağız. Diyet ve kilo verme motivasyonumuz biraz düşebilir. Jüpiter’in Oğlak burcunda geri gitmesi aslında ekstra zor bir durum, zira Jüpiter Oğlak burcunda asalet kaybettiği bir pozisyonda olacak hem de asalet kaybettiği Retro pozisyonuna dönecek. Kısacası zor bir Retro olabilir bu. Bu dönem sıkı, düzenli çalışmak ve özellikle kariyer ile ilgili konularda kendimize çeki düzen vermek için uygun bir dönemde olacağız. 2 Aralık’tan beri neler yaptık kariyer ile ilgili gözden geçirme zamanı. O dönemden beri kaçırdığınızı düşündüğünüz fırsatlar var ise eğer 14 Eylül’e kadar yeniden karşınıza çıkabilir. İş ve yatırımlar konusunda hedeflediğinize ulaşmak çok kolay olmayabilir. Aralıktan beri hangi konularda yatırımlar yaptınız bir değerlendirme zamanı olabilir sizler için. Aralık ayından beri kendinize koyduğunuz kuralları gözden geçirme zamanı. Bu kurallar ne kadar faydalı oldu, ne kadar verim aldınız? Belki kendinize koyduğunuz kuralları ya da kuralları uygulama biçiminizi değiştirme vaktidir.

Bu sürecin en önemli özelliği elbette gerçek çalışma ve çaba olacaktır. Evren gerçekten çalışan ve çaba sarf edenleri ödüllendirmeye başlarken yan gelip yatanları da süründürecektir. Bu bana “Ağustos böceği ile Karınca” hikayesini anımsatmakta. Ama diyelim ki işler istediğiniz gibi gitmiyor ve zarar ediyorsunuz, işte tam da o anda her şeyi kesip, zararı yönetip, yeniden düzen kurmanız gerekiyor. Oğlak burcu cimrilik ve pintilik ile de alakalıdır ve bu dönem belli orada hepimiz cimrileşebilir, pintileşebiliriz. Ya da en iyi hali ile bütçemizi ve paramızı israf etmemeyi öğrenir, bu konuda kendimize çeki düzen veririz. Kısa yoldan zenginleşmenin zor olacağı, yaptığımız işlerde büyük karlar ve kazançlar beklememiz gereken bir Retro süreci olabilir bu. Bu dönem kendi işinizi kurmak gibi bir niyetiniz varsa, bilin ki gecenizi gündüzünüze katarak, çok çalışarak, çok azim göstererek ancak başarıya ulaşabilirsiniz. Bu dönem başarı da şans faktörünün oldukça düşük olacağı, gerçekten çok çalışanın kazanacağı bir dönem olacak. Büyüme ve kar elde etmek limitli ve yavaş olacaktır.

Jüpiter kanun, yasa gibi konularla temsil edilir. Oğlak burcunda düşüşte olduğu durumda hem de Retro olması yasaların zarar görmesi gibi durumların ortaya çıkabileceği gibi, Oğlak burcunun temsil ettiği para, ekonomi ve iş hayatına ilişkin yeni belki de hoşumuza gitmeyecek yasa ve kanunların da ortaya çıkabileceğini düşünebiliriz. Dünya üzerinde ekonomik anlamda rizikoların çok olacağı bir dönem diyebiliriz. Dünyanın genelinde ekonomik olarak pek verimli bir Retro süreci geçiremeyebiliriz. Büyük ve yeni sistemlerin, partilerin, yeni resmi düzenlerin kurulmasını sürecinin bir daha üzerinden geçmek gerekebilir. Yeni normal düzenin kurallarını yeniden değerlendirmek gerekebilir. Jüpiter’in temsil ettiği ahlak, hak, etik değerler, inançlar ile ilgili konularda ciddi kirlenmeler gözlemleyebiliriz. Dünya üzerinde hızla yükselen bir otoriter tavırlar görebiliriz yöneticilerde ve bu konu aşırılıklarla birleşebilir. Ekonomik anlamda büyük güç savaşları, ekonominin ve parasal gücün el değiştirdiği, ekonomik büyük skandallarında ortaya çıkacağı bir zaman dilimine doğru gidiyor olabiliriz. Jüpiter üniversite ve sonrası eğitim ve akademisyenlerle ilgilidir. Eğitim konularında yeni düzenlemeler için konulacak kuralların üstünden yeniden geçilebilir.

