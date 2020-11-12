Jüpiter ve Plüton birlikteliği: Son Buluşma

Bu hafta gökyüzünde Jüpiter ve Plüton birlikte hareket edecekler. 2020 yılının Şubat ve Haziran ayında Oğlak burcunda yine bir araya gelmişlerdi. 13 yıl arayla gerçekleşen bu kavuşma bize neleri getirecek? İşte yanıtı...

Jüpiter ve Plüton’un bir araya gelişi gökyüzünde bir döngüyü başlatır. Bu döngü 13 yıl arayla gerçekleşir. Şubat ayında başlayan, Haziran ayında olgunlaşan, Kasım ayında bir bitişe gidip 13 senelik bir hikayenin ne olacağını gösterecek bizlere.

Jüpiter ve Plüton bireysel anlamda büyük fırsat, şans, kişisel gelişim, hız ve motivasyon kazandırır. Bu kavuşmanın Oğlak burcunda olması iş hayatını, para ve ekonomiyi, devlet yöneticilerini ve şirket sahiplerini temsil eder.



BU DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ DÜNYA BAZINDA NASIL KARŞILAYACAĞIZ?

Dünya üzerinde değişen ve temelleri sarsılan ekonomik döngülerin olduğunu, Kapitalist sistemin sarsıldığı ve yeni bir sisteme ihtiyacın duyulacağını işaret ediyor. İnsanların şirkete gitmeden daha kolay bir şekilde evlerden çalışabildiği de görüldü. Bu değişimin ve dönüşümün son durağı olduğunu gösteriyor.

ABD’de devlet yöneticisinin gitmesi büyük ses getirdi ve yankıları Ocak ayına kadar devam edecek. 2020 ve 2021 yılında Dünya üzerindeki bütün liderlerin değişime uğrayacağını elbette göreceğiz. İş dünyasında ekonomik yeni kurallar belirlenecek. Ciddi bir dijitalleşme süreci içerisinde olacağız. Jüpiter ve Plüton Kasım ayının genelini etkileyecek.