Jüpiter ve Plüton ikinci kez bir arada: Yeni ekonomik düzen nasıl olacak?

Corona virüsü nedeniyle tüm dünya çok büyük bir değişim içine girmişken, ünlü astrolog Dinçer Güner, bu değişimi gökyüzü açısından inceledi. Jüpiter ve Plüton'un 13 yılda bir gerçekleşen kavuşması bu yıl bize neler getirecek? İşte yanıtı...

Merhaba Herkese;

Bu hafta Jüpiter ve Plüton yeniden bir araya gelecekler. Bu sene içinde bu ikili Nisan ayında ilk defa bir araya gelmişti ve şimdi Haziran ayında yeniden bir araya gelecek ve finali Kasım ayında yapacaklar. Aşağıdaki yazı, benim Nisan ayının başında yazdığım yazı, Jüpiter ve Plüton üzerine. Nisan’dan beri neler oldu neler oluyor gözlemleyin… Önümüzdeki dönemde bizi neler bekliyor? Keyifli okumalar…

Hem gökyüzü hem de yer yüzü açısından oldukça enteresan zamanlardan geçiyoruz. 2020'ye daha girmemişken, 2020'nin büyük ve köklü değişimlerin zamanı olacağından çokça bahsetmiştim. Bunun ilk ayağını Aralık sonu, Ocak ayının başında Satürn'ün Oğlak burcunda Plüton ile bir araya gelerek başlattı. Bu başlangıç adeta dünyayı ele geçiren corona virüsü ile oldu. Satürn ve Plüton Oğlak burcunda birlikteyken ortaya çıkan virüs sadede sağlık alanında etkileyen bir salgın değil diğer yandan ekonomik olarak da ağır yaptırımları olan bir salgın… Satürn'den sonra Jüpiter de Plüton’un yanına geldi yine Oğlak burcunda! Ve yıl içinde bu yan yana olma hali tam 3 defa gerçekleşecek. Plüton ile Jüpiter arasındaki döngü aslında her 13 senede bir meydana gelir. Yani Jüpiter ve Plüton 13 yılda bir yan yana gelirler. Her birliktelik yeni bir döndü başlangıcıdır ve 13 sene sürer. Bu sene de bu ikilinin yan yana gelmesi ile yine yeni bir döngü başlamış olacak. Bu döngü tamamen ekonomik bir döngüdür dünya açısından incelediğimiz vakit. Peki neden böyle diyorum. Bunun açıklayabilmem için öncelikle size Jüpiter'i ardından da Plüton’u anlatmam gerek, bu sayede ne demek istediğimi hep beraber anlayalım. Öncelikle çok basit bir formülden bahsedeceğim, astrolojinin çalışma prensibi üzerine. “Ne” sorusunun cevabını bize gezegen ve “Nasıl” sorunun cevabını da burç verir. Ne + Nasıl gibi küçük bir denklem işimize yarayacak şu an.

– Ne sorusunun yanıtını gezegen verir demiştik. Ne? Jüpiter ve Plüton.

– Jüpiter: Büyüteç, genişleme, fırsat.

– Plüton: Değişim, dönüşüm, bitiş, yeni başlangıçlar, kriz.

Demek ki bizi bekleyen bu iki gezegenin birlikte olma hali ile, büyük bir değişim dönüşüm ve yeni bir başlangıç süreci beklemekte. Peki nasıl? Bu sorunun cevabını burç verir demiştik. Bu iki gezegen Oğlak burcunda. Yani cevabımız Oğlak gibi… Oğlak burcu kurallar, disiplin, ekonomi, finans, para, iş dünyası gibi konuları sembolize eder. Şimdi birleştirelim hepsini: Büyük bir ekonomik değişim ve dönüşüm süreci içindeyiz. İşin özeti bu! Ekonomik değişimin büyümesi, ekonomik disiplinlerin ve kuralların büyümesi, finansal alanda, iş dünyasında, ekonomide kurallar, disiplin, değişim dönüşüm süreci artık başlıyor. Artık başlıyor diyorum çünkü, iki gezegenin yan yana gelmesi her zaman yeni bir yolculuk ve yeni bir serüvendir. 13 yıllık yeni ekonomik serüvenimizin başlangıç zamanı gibi düşünebilirsiniz bunu. Dünya üzerinde değişmeye başlayacak olan yeni ekonomik sistemin alt yapıları atılmaya başlanacak. Nisan ve Haziran ayı ve son olarak Kasım ayı, bu noktada çok önemli. Çünkü Jüpiter ve Plüton bu aylarda da birlikte olacaklar. Salgının etkisi sadece sağlık değil, ekonomik etkileri de olacaktır elbette. Salgın biter ama salgının bıraktığı ekonomik etki öyle bir nefeste geçecek gibi durmuyor dünya üzerinde.

Corona virüsünün artık dünya üzerinde yarattığı ekonomik tahribatı ve bunun üstesinden nasıl gelinebileceğine dair kurtarma metotlarınında eni konu ciddi bir şekilde masaya yatırılacağı bir süreç bekliyor bizleri. Dünya üzerinde ekonomik düzen ve sistemler değişmeye başlıyor ve bu değişim süreci tam anlamı ile 2020 Kasım ayında sona erecek. İşte bu Jüpiter ve Plüton’un ilk birlikteliği değişen düzene adaptasyonun belki de ilk adımlarının atılmaya başlanacağı bir dönem olabilir. 2019'dan beri her yazımda ifade etmiştim, 2020 tüm düzen ve sistemlerin yekten değişeceği bir dönem ve en önemlisi kapitalist sistemin yıkılışını göreceğimiz bir dönem olacak diye. Bu yıkılışın ardından dünyanın yeni bir düzene ihtiyacı olacak, işte bu düzen dijital düzen aslında. Bu dijital düzeni yaşamın her alanına uyarlayabilirsiniz. Medikal, üretim, ekonomi hep dijital olacak. Dijital ekonominin dünya üzerinde seslerini belki de duyacağımız bir süreç olacak bu. Değişim bir süreçtir, öyle bir hamlede olmaz. Zamanla, yavaş yavaş gün be gün olur… 2020 işte tam da böyle bir sene alt yapı senesi… 2020 Aralık ayında Kova burcunda, Satürn ve Jüpiter'in yeniden bir araya gelişi, tam da bu yeni düzen ve çağın başlangıcını yapacak aslında. Ve bunun ilk konuşmalarını bizler bu Jüpiter ve Plüton birlikteliği ile duymaya başlayacağız bir yandan… Tabii bu süreç güçlü teknolojisi, teknolojik ve dijital yatırımları olanların ve hazırlık yapanların kazanmaya başladığı bir dönem olacak. Krizi fırsata dönüştürenlerin…

Nisan, Haziran ve Kasım aylarında ise Jüpiter ve Plüton ile birlikte hareket ediyor olacak. Bu birliktelik, siyaset, ekonomi, yöneticiler konusunda entrikalarla dolu aylara işaret etmekte dünya açısından. Küresel alanda güç ve ekonomi savaşları, yöneticilerin değişmesi, yöneticilerin güçten düşmesi, devlet yöneticilerinin aşırı soğuk, acımasız ve yaptırım dolu uygulamalarını görebiliriz. Birçok büyük köklü kurumsal firmaların el değiştirdiği bir dönem olabilir. Ve yine bu aylarda Güney Ay düğümü ile birlikte olacak olan Jüpiter nedeniyle, bu saydığım konularda aşırılıklar söz konusu olabilir. Dünya düzeninde daralan bir ekonomi, yeni kuralların ve yaptırımların olduğu bir ekonomik süreç bekliyor… Belki bazı ürünleri bulamayacağız, belki bütçe yapmamız gerekecek, belki kemerleri azıcık sıkmamız gerekecek…Jüpiter’in temsil ettiği, ahlak, hak, etik değerler, inançlar ile ilgili konularda ciddi kirlenmeler gözlemleyebiliriz. Dünya üzerinde hızla yükselen otoriter tavırlar görebiliriz yöneticilerde ve bu konu aşırılıklarla birleşebilir. Ekonomik anlamda büyük güç savaşları, ekonominin ve parasal gücün el değiştirdiği, ekonomik büyük skandallarında ortaya çıkacağı bir zaman dilimine doğru gidiyor olabiliriz.

Bu dönem tarih, arkeoloji ile ilgili araştırmalar hız kazanmaya ve bir çok yeni bilgi ve zenginlikle de karşılaşabiliriz. Tabii bu dönem krizleri fırsata çevirenlerin de bir noktada kazanacağı bir süreç olacak. Bu yüzden belki kişisel anlamda koşullar ve şartlar bu kadar kontrol dışı iken bazılarımız bu süreci fırsata da dönüştürebilir, yeni başlangıçlar yapabilir. Özellikle belki alacağımız yeni eğitimler, dijital platformlarda yapacağımız akıllıca adımlar bize fırsatlar olarak geri dönebilir. Kısacası bu dönem sıkılma, öfleme, pöfleme dönemi değil, evimizde bile olsak bir şeyler üretme ve yaratma dönemi! Bu ikiliyi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kullanırsanız kazanırsınız. Bu bir reform zamanı adeta… Belki de bu geçişin en ilginç tarafı, daha derin arzularımızın keşfidir. Kızgınlıklarımız veya kıskançlıklarımız bize bilmediğimiz veya kendimizi kabul etmeye cesaret edemediğimiz şeylere bakabilme cesareti gösterdiğimiz ve kendimizi kişisel anlamda değiştirmeyi de başarabildiğimiz bir süreç olabilir. Bu nedenle, bu daha derin isteklerimizi, arzularımızı ve hırslarımızı tanımlamak ve bu tutkuları takip etmek için, ister hobi, macera, yaşam tarzı veya iş kolu olsun, mükemmel bir dönemdir. Jüpiter belli ki bir şeyleri büyütecek ama neyi büyüteceğini bireysel yaşamlarınızda siz karar verebilirsiniz. Hırsı, çıkarları, soğukluğu, acımasızlığı seçmeyin. Bunun yerine disiplinli çalışmayı, özveriyi, düzen kurmayı, başarılı olmayı, yatırım yapmayı, para biriktirmeyi büyütmeyi seçin…

Sevgiler…

Dinçer Güner