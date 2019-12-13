Jüpiter ve Uranüs size büyük fırsatlar getiriyor!

Yılın son haftalarında gökyüzünde Jüpiter ve Uranüs'ün etkileşimi devrede olacak. İki toprak elementinde yer alan bu iki gezegenin etkisi uzun süreçte yararımıza dokunacak. Sürpriz fırsatların kapıda olacağı bu dönem nasıl geçecek? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

Gökyüzünde büyük iyicil ve fırsatlara, genişlemeye işaret eden Jüpiter ile aniden gelişen olaylar, sürprizler ve şoklarla ilgili Uranüs arasında Aralık ayının sonuna kadar çok güzel etkileşimde olacaklar. Jüpiter Oğlak burcunda ve Uranüs ise Boğa burcunda yer almakta, kısacası iki toprak elementi arasında destekleyici bir görünüm oluşacak.

Astrolojide kullandığımız gezegenler içsel ve dışsal gezegenler olarak ikiye ayrılır arkadaşlar. İçsel gezegenlerin etkilerini çok çabuk, anında ve en önemlisi günlük yaşam içinde hızlı bir şekilde görürüz. Genelde günlük tüyoların tutarlı olmasının sebebi de, daha çok içsel gezegenlerin etkileşimlerini göz önüne aldığımız içindir. Nedir içsel gezegenler, Güneş, Ay, Venüs, Merkür ve Mars. Bu gezegenlerin kendi aralarında yaptığı her türlü etkileşimi kişisel yaşam üzerinde hızlı ve etkin bir şeklide deneyimleyebiliyoruz. Fakat dışsal gezegenlere doğru gittikçe, ki bu dışsal gezegenler Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs ve Plüton. Bunlar hem daha kolektifi hem de büyük resimde etkilerini ortaya koymakta. Dışsal gezegenlerin kendi içlerinde yaptıkları açılar, daha çok dünya üzerindeki meydana gelen veya gelecek olayların kaliteleri üzerinde etkili oluyor. Dışsal gezegenler, bireysel hayatlarımızda etkisi yok mu, tabii ki var! Fakat bunların etkileri haftalar hatta bazen aylar sürüyor. Bu yüzden dışsal gezegenlerin günlük yaptığınız olağan hal, tavır davranışlardan çok, daha büyük bir resim üzerinde etkisi var.

Şimdi gökyüzünde Jüpiter ve Uranüs arasında bir etkileşim var. Peki içinde neler barındırıyor bunlara göz atalım, nasıl bir süreç bekliyor bizi. Keşfetme ve öğrenme duygusunun gelişmesi demektir. Hayatımızda pratikte kullanacağımız pek çok yeni bilgiyi öğreneceğimizi gösterir öncelikle. Özgürlük için hayatlarımızda radikal adımlar atmak anlamına gelir, ama hızlı değil yavaş yavaş. Değişimler yaratmaya çalışırız hayatlarımızda. Kişisel yeteneklerimizi parlatacağımız, kişisel yeteneklerimizi bir mesleğe, kariyere dönüştürecek fırsatlarla karşılaşacağız. Kendimizi aşmak için harekete geçeceğiz. Limitlerimizi ve sınırlarımızı sık sık zorlayacağız. Oldukça özgün, orijinal çalışmalar içinde olacağız. Farklı ve sıra dışı fikirleri rahatlıkla hayata geçirebileceğiz. Risk alacağız hatta yeri ve zamanı geldiğinde sürekli riayet ettiğimiz kuralları hiçe sayacağımıza işaret etmekte.

Yeni ve farklı bir şeyler denemek için harekete geçeceğimiz değerli bir zaman diliminde olacağız. Yaşamımızın farklı alanlarında riskler alacağımız ve başarı konusunda da oldukça iyimser hissedeceğimiz bir dönemde olacağız. Heyecan verici, beklenmedik ve şok edici büyük fırsatlara hazır olmalısınız! Bu etkileşim ile beklenmedik sürpriz seyahatler, yabancılarla işler, birden ortaya çıkan projeler, hayatınızı değiştirecek eğitim ve seminerler, havadan gelen sürpriz gelir kaynakları söz konusu olabilir. Özellikle bu etkileşim toprak elementi arasında olduğu için parasal konular ve kariyere dair harika fırsatlara işaret edebilir. İşlerinizi büyütebilir, genişletebilir, iş kurabilir, destekler alabilir, gelirlerinizi arttıracak sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ani, beklenmedik, özellikle maddi fırsatlarla karşılaşma zamanı. Belki de piyangodan ikramiye çıkar, kim bilir? Hayatınızda majör, radikal değişimler yapmak için en uygun dönemdir. Kişisel gelişimle ilgili her türlü konuyu öğrenmeye çok daha açık ve hazır olursunuz. Bireyselliğiniz ön plana çıkar ve size yük olan tüm konulardan özgürleşmek için mükemmel zamanlardır.

Türlü maceralara ve heyecanlara can atmak isteyebilirsiniz. Özellikle maddi anlamda riskler almak için de uygun dönemdir. Yeni bir eğitime başlamak için de harikadır, özellikle yabancı dil eğitimine. Çünkü hızla öğrenirsiniz. Normalde zorlanarak öğrendiğiniz bir konuyu çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Astroloji danışmanlığı almak için de mükemmel zamanlamadır. Yapacağınız tüm değişimlerden çok memnun kalır, pişmanlık duymazsınız. Olağan dışı şans ve fırsatlarla karşılaşma anlamına gelir. Hesapta olmayan, sürpriz memnun edici seyahatler gündeme gelebilir. Dini ve felsefi devrimler yaşayabilir, hayatınızı değiştirecek fikir akımları ile karşılaşabilirsiniz. Üniversite, yüksek eğitime yeniden dönmek için harika dönemdir. Bu etkileşim ile beraber dijital platformlarda yenilikler, dijital para ile ilgili konularda reformlar olabilir. Ekonomi, iş dünyası, eğitim, akademik konularda yeni ve çarpıcı fikirlerin ortaya atılacağı bir zaman olabilir. Aralık ayında geleneklere karşı çıkan sesler yükselebilir. Yeni heyecan verici buluşlar ve icatlarla 2020’ye girerken ilan edilebilir, özellikle dijital platformlarla ilgili olabilir bunlar.

2020'ye girmeden evvel 2019 sizler için sürpriz hediyelerini hazırlamakta! Gözünüzü dört açın!

Sevgiler…

Dinçer Güner