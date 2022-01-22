Kadersel Ay düğümleri Boğa – Akrep hattında: Nereden geldim, nereye gidiyorum

18 Ocak tarihinde kadersel görünüm dediğimiz Ay düğümlerinin Boğa- Akrep hattına girmesiyle yeni bir dönem başladı. Son 1,5 yıldır İkizler- Yay aksında yolculuk eden düğümler artık dünya üzerinde öne çıkacak tüm başlıkları değiştirerek yeni bir yol haritası belirliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Astrolog Seyran Ataklı

En çok sorulan sorulardan biri. Ay düğümleri nedir? Kısa tanımıyla 1,5 senede bir burç değiştiren, tutulmaların hesaplanmasıyla ilgili olan ve göksel haritada daima geri giden matematiksel noktalardır. Karmanın anahtarıdır. Geçmişinle geleceğin arasındaki ince çizgidir.

12 Temmuz 2023 tarihine kadar hem toplumsal hem kişisel yaşamlarımızda önceliklerimizin, bakış açımızın farklılaşacağını söylemek mümkün. Ay düğümleri Boğa- Akrep hattında en son 14 Mayıs 2003- 29 Kasım 2004 tarihleri arasında seyahat ettiğinden, bu tarihlerde yaşadığınız konulara göz atmanız yarar sağlayabilir. Aynı olmasa da benzer olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Boğa burcu, sıkı sıkıya bağlandığın, sahip oldukların, kaynakların ve kendini maddi manevi güvende hissetme ihtiyacını anlatır. Yıl genelinde burada gerçekleşen tutulmalar maddi krizlerin, ilişkilerde mutsuz ama güvende olma temasının yıkılması şeklinde yorumlanacaktır. Maddi manevi kaybetme korkusu benliği ele geçirebilir. Para, alacak verecek, bütçe planlaması, gelir gider muhasebesi ilişkilerde gergin etkileri ortaya çıkartabilir. Ne kadar inatçı tutum ve davranışlarda bulunursak o kadar zarar görmemiz olasıdır.

Akrep- Boğa hattındaki tutulmalar kalıcı değişimlerin habercisidir. Ve her ne oluyorsa kişinin cesaret edemediğine el atarak harekete geçme enerjisini yayar. Zararlı ve işe yaramayan tüm alanları kopartacak, çürümüş her durum ve ilişkiyi biz bırakmazsak zorlayarak dönüştürecektir. Kimseyi kontrol altına alamayacağınızın göstergesidir.



Güney Ay düğümü geçmiş, Kuzey ay düğümü şimdiki zamanı temsil eder. Kuzey Ay düğümü gitmemiz gereken yoldur. İlahi plandır. Toplum olarak gitmemiz gereken hedefleri gösterir. Toplumun kaderidir.

Peki değişim rüzgârı nasıl kapıyı çalacak. Bu imajınızın değişmesinden tutunda, evinizin, yerinizin, işinizin, evliliğinizin, ilişkinizin değişimi şeklinde de algılanabilir. Uzun ve mücadeleli bir meslek hayatından sonra emekliliğinizin gelmesi ve huzur bulmak gibi düşünebilirsiniz. Güney Ay düğümü Akrep zaten krizlerin ortaya çıkışıyla, öldürmeyen güçlendirir temasıyla yola devam ettirecektir.

Dünya maddi manevi krizlerle dönüşecektir. Refaha doğru gitmek için o krizlerle yüzleşmek zorunda kalınacaktır. Tüketme değil üretme zamanındayız. ‘Bugünü kurtarayım yarına bakarız’ diyenlere karmanın tokadı ağır olacaktır. Gayrimenkul, toprak, taşınmaz malların değeri artarken, yatırım yapmak istiyorsanız altına ve toprağa yapılan yatırımdan fayda sağlanabilir. Para biriktirmek bu süreçte öğrenilmelidir.

Boğa burcu dünyevidir. Topraktan gelene değer vermek önem taşıyacaktır. Elektrikli araçlar, rüzgâr ve elektrik santrallerinin artışı gündeme gelebilir. Dünya genelinde bangır bangır gelen ekonomik kriz etkisiyle daha çok çalışıp daha az kazanmak söz konusu olabilir. İnsanlık omuzlarına binen sorumluluk bilinciyle, sabır sınavından geçecektir. Yine de belirsiz olana yönelmek değil, sağlam adımlarla ilerlemek en doğru olacaktır.



Rahatımız bozulabilir. Somut adımlar bu dönemde önem taşır. Kaynaklarımızı genişletmek, evlenmek, yuva kurmak, kimileri için gayrimenkul almak, geleceği inşa etmek konusunda fırsatlar karşımıza çıkartabilir. Satürn- Uranüs karesiyle birlikte düğümler tetikleneceğinden, sorumlulukları üstlenen, istikrarlı hareket edenler gökyüzü kolaylık sağlayabilir.

2022’NİN ANA BAŞLIKLARI DÜNYA ÜZERİNDE “EKONOMİK KRİZ VE DEPREM“

Güney ay düğümü Akrep burcunda terör olaylarında artışı, büyük uçak kazalarını gündeme getirecektir. Kadınlarla ilgili taciz, cinsel saldırılar, şiddet olaylarında artışı deneyimleyebiliriz. Ekonomik kriz, doğal afetler, özellikle toprak hareketleri ve siyasi çalkantılarla 2022 bizi toplumsal düzende dönüştürmeye başlıyor.

19 Kasım 2021 deki Ay tutulması, Mayıs 2022'de gerçekleşecek tutulmayla bağlantılı olduğu için önümüzdeki yılın sonuna kadar yayılacak etkiler söz konusu olacaktır. Para piyasalarında çalkantılar, borsada ciddi aşağı düşüş, emlak sektörü ve bankacılık sektöründe sıkıntılar söz konusu olabilir. Kripto paraların yaygınlaşması ve buna bağlı düzenlemeler öne çıkabilir. İyi tarafından ele alırsak uzay ve teknolojide yenilikler meydana gelecektir.

Bireysel olarak kıskançlık, intikam, kin ve can yakma temasından kaçının. Karmanın bedelleri bu dönem ağır ödenir. İlişkilerde güç savaşlarından uzak kalmamız gerekiyor. Önümüzdeki 1,5 yıl öfkeden, negatif insanlardan uzak kalın, kimsenin sizi değersiz hissettirmesine izin vermeyin. İçsel dengenizi kurun. Uzay teknolojide yenilikler meydana gelecektir. Uranüs Boğa burcunda olduğunu unutmayalım. Toprak hareketleri ve ekonomik kriz 2022'nin ana konuları olarak gündeme yerleşecektir.



TÜRKİYE ETKİLERİ..

Türkiye'nin 5-11. evlerinde seyredecek Ay düğümleri önümüzdeki 1,5 yıl içinde ekonomik zorluk, terör olaylarına işaret edebilir. Zamlar, vergi yapılandırılmaları, bankalarla ilgili düzenlemeler öne çıkarken, para piyasalarından iniş çıkışlar yaşanacaktır.

Havaların soğuması, bazı bölgelerde siklonlar, aşırı yağış ve seller, yangınlar, uçak ve tren kazaları öne çıkabilir.

Öncelikle radikal dönüşüm etkilerini doğum haritasında Ay düğümleri Akrep- Boğa aksında olanlar, Akrep ve Boğa burçlarında Güneş, Ay, Yükselen ve kişisel gezegenleri olanlar, ardından ise Aslan ve Kova burçları alacaklardır. 9 yıl önce başlattığınız konuların nihai sonuçlarını artık alabilirsiniz. Özellikle Kuzey Ay düğümü Boğa burcu olanların kariyerinde, evlilik hayatındaki süreçleri iyi takip etmesi gerekiyor.

Mutlu bir hafta dilerim.