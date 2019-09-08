Kafalar feci karışık!

Sonbaharın ilk haftalarında zorlu bir Dolunay ile karşı karşıyayız. Balık ve Başak burcu aksında gerçekleşecek olan bu Dolunay'da sağlık konularına öncelik vermek gerekebilir. Peki bu hafta gökyüzündeki bu hareketlilik burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Zor ve önümüzü göremeyeceğimiz bir haftaya giriş yapıyoruz. Balık burcunda bir Dolunay meydana gelecek ama bu Dolunay öyle kolay yenilir, yutulur cinsten değil. Zihnimizin karışacağı, kendimizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedeceğimiz bir hafta bekliyor bizleri. Enerjimizi neye nasıl kanalize edeceğimize çok dikkat etmek gerekiyor. Boşa harcayacak zaman, enerji, nakit yok.

Balık burcunda yer alan bu Dolunay, Neptün etkisi altında gerçekleşiyor. Balık burcunun sezgileri, duyguları, hassas, şefkatli ve merhametli enerjisi bu Dolunay’da duyguların çok yoğun biçimde hissedileceğine işaret ediyor. Balık ve Başak burcu aksında gerçekleşen bu Dolunay, akılcı ve gerçekçi olmakla, duygular arasında bir denge kurmanın gerekliliğini hissettirecek. İlişkilerde kendimizden fedakarlık ettiğimiz, koşulsuz sevgi verdiğimiz ve karşılık beklemeden ve çıkar düşünmeden karşımızdakiler için yaptıklarımızın bize nasıl yansıdığını fark etmemize yol açacak. Dağıldığımız yaşam alanlarında derlenmek ve toparlanmak çok gerekli olacak. Sağlık konularına, özellikle ruh ve beden sağlığı temalarına öncelik vermek gerekebilir. Ruhumuzu rahatlatmak için yoga, meditasyon, manevi veya spiritüel konulara eğilebiliriz. İlham kanallarının açıldığı, şiirsel, sanatsal, edebiyat, sinema, görsellik veya tasarım ile ilgili alanlarda yaratıcı enerjilerin akışta olduğu bir zaman. Hayal gücümüzü kullanarak yaratıcı çalışmalara eğilebiliriz.

Bu Dolunay’a aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs ve Mars'ın karşıtlık yapması ile ilişkilerde neye ihtiyaç duyduğumuzu, bağlarımızı güçlendirmek için neler yapmamız gerektiğini daha açık bir biçimde görebiliriz. İlişkilerimizi tamir etmek ve birbirimize güvenli bir liman yaratmak için neler yapabileceğimizin farkına varabiliriz.

Koç: Eğer bir ilişkiniz yoksa ve yalnızsanız, tutkulu, romantik, keyifli renkli ve ahenkli bir ilişki içine girebilir, bazılarınız ise evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz. İlişkilerde ve ortaklıklardaki olası sorunların üstesinden çok daha rahat bir şekilde gelebilecek, küslükleri ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırabileceksiniz. Devamı…

Boğa: Eğer hayatınızda kimse yoksa ve yalnızsanız iş yerinizden biriyle görüşmeye başlayabilir, bu bir müşterimiz olabilir ya da aynı sektörde çalıştığınız biriyle duygusal bir yakınlık kurabilirsiniz. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Hayattan daha fazla keyif almaya odaklanacaksınız. Hobilerinize de daha fazla vakit ayıracaksınız. Ciddi ilişkilere başlamak için hazırlık süreci olacak sizler için. Özel hayatınızda denge, huzur, barış rüzgarları esiyor olacak. Özel hayatınızdaki sorunları alttan alarak ve politik duruşunuza rahatlıkla ve çözüme kavuşturabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Ev içinde olası sorunların üstesinden diplomatik yeteneklerinizi kullanarak orta yolu bularak sağlayabileceksiniz. Evinizde dekoratif değişiklikler yapabilir, yeniden dekore edebilir, boya badana gibi konularla ilgilenebilirsiniz. İşinizi yaparken veya işinizle ilgili yatırım yaparken oldukça gerçekçi ve ayaklarınızın yere sağlam basmasında fayda var. Devamı…

Aslan: Partneri ve sevgilisi olanlar romantik bir seyahate çıkabilir. Çıkacağınız her türlü seyahat size mutluluk getirecektir. Eğer hayatınızda hiç kimse yok ise ya çıkacağınız seyahatlerde birileri ile tanışabilirsiniz ya da kardeşleriniz veya komşularınız veya kuzenleriniz sizi birileriyle tanıştırabilirler. Devamı…

Başak: Bir süredir finans alanında bir beklentiniz varsa Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte bu konularda da sizi mutlu edecek ve keyiflendirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Para, finans ve mali konularla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, önemli, toplantılar da söz konusu. Para ile bağlantılı anlaşmalar yapmak içinde güzel bir süreç. Devamı…

Terazi: Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak ve çaba sarf etmeniz gerekebilir. Kendinizi daha alımlı daha güzel, kendinizi çok daha keyifli ve mutlu hissedeceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Spot ışıkları üzerinize parlamaya başlayacak.Çevrenizdeki insanlardan bol bol iltifatlar alabileceksiniz ve bu sayede kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Bu dönem hayatınızı güzelleştirmek adına adımlar atacaksınız. Devamı…

Akrep: Hayatında ilişkisi olanlar için birazcık kırmızı alarm zamanı! Gereksiz kıskançlıklar yüzünden ilişkileriniz sekteye uğrayabilir. Gizli ilişkiler gündeme gelebilir, ilişkilerinizi çevrenizdeki insanlara saklayabilirsiniz. Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Devamı…

Yay: Yalnız olanlar yeni tanışacakları veya girecekleri sosyal ortamlarda minik yakınlaşmalar yaşayabilirler. Bazı dostlarınız ve arkadaşlarınız size partner bulmanız açısından arabuluculuk yapabilirler. Eğlence hayatı ve biraz daha parti, davet konser gibi etkinliklere çok daha fazla vakit ayırabileceksiniz. Devamı…

Oğlak: İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda oldukça destekleyici etkiler altında olacaksınız. Terfi bekleyenler, iş değiştirmek isteyenler, iş arayanlar güzel fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Devamı…

Kova: Eğer yalnızsanız ve hayatınızda hiç kimse yok ise sizden uzakta yaşayan, yabancı uyruklu veya yurt dışında yaşayan biriyle flört edebilirsiniz. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Devamı…

Balık: Bu hafta ilişkilerde daha fazla sahiplenici, daha kıskanç tavırlar sergileyebilirsiniz. Tutkulu bir aşk gelebilir ya da daha çok cinsellik odaklı bir aşk kapınızı çalabilir. Evlilik ve ortaklık konularında yaşadığınız ikilemler varsa bu dönemde yaşadığınız çelişkileri su yüzüne çıkaracak duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Devamı…