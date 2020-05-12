Karmanın lordu Satürn, geri harekette!

Satürn, 11 Mayıs'ta, 30 Eylül'e kadar sürecek olan geri hareketine başladı. Satürn önce Kova burcunda, daha sonra da Oğlak burcunda geri hareket edecek. Karmanın lordu olarak da bilinen Satürn Retrolarının etkilerini oldukça yavaş hissedeceğiz. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Satürn'ün geri hareketinin önce bireysel, sonra Türkiye üzerindeki etkilerini kaleme aldı...

Satürn, 11 Mays itibari ile geri (Retro) harekete başladı ve 30 Eylül'e kadar önce Kova sonra Oğlak burcunda geri hareket edecek. Satürn Retrolarının etkilerini Merkür Retroları gibi hayatımızda çok hızlı bir şekilde göremeyebiliriz. Satürn 2 Temmuz’a kadar Kova burcunda geri hareket edecek, 2 Temmuz ile 30 Eylül arası ise Oğlak burcunda geri hareket edecek.

Satürn Retrolarının etkilerini yavaş yavaş, bir süreye yayıla yayıla hissederiz. Hayatımızda disipline ihtiyacımız olan temaları tespit etmek, istikrarlı, sağlam ve kalıcı olmasını istediğimiz konuları tespit edip yeniden üzerinden geçmek içinde harika bir süreçtir. Geçmişe bakarak, geçmiş deneyimlerden ders çıkartarak hayatımızı yeniden düzene sokma sürecidir. Satürn Retro iken aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar almayı beklerseniz, işte o zaman engel ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem geçen sene Eylül ayından beri hayatınızda neleri yarım bıraktınız, neler eksik kaldı bunları tespit edip üzerine gideceğiz. Tabii ki Satürn karmanın da lordudur. Bu yüzden geçtiğimiz sene Eylül beri ne ektiyseniz biraz onları biçme zamanı da olacaktır. Hayatın size sunduğu zorlukları çözmek için kolları mı sıvadınız yoksa sorunları yok mu saydınız? İşte sorunları yok saydıysanız problemler katlanarak yeniden önünüze düşebilir. Bu dönem belki biraz hayatın hızlı akışında bir frene basma hem yaptıklarınıza hem de kendinize şöyle bir dışarıdan bakma dönemidir.

Bu süreçte birçok konu ve iş ağırdan alınmaya başlayacaktır. Eğer doğum anınızda Satürn Oğlak ve de Kova burcunda Retro ise bu Retro süreci zaten sizin çok iyi bildiğiniz ve aşina olduğunuz bir süreç olacaktır. Bu yüzden sizler için çok büyük bir sıkıntı verecek şekilde işlemeyecektir bu dönem. Satürn Kova burcunda geri gittiği zaman aralığında, önceliğiniz özgürlük meselesini sorgulamak olacaktır. Bu konuda ne gibi somut adımlar attınız ve ne kadar faydalı geri dönüşler aldınız. İnsanlara, topluma ne kadar faydalı adımlar attınız ve bunların karşılığında ne gibi etkiler aldınız? Bilim, teknoloji gibi konulara ne kadar adapte oldunuz, değişimlere ne kadar açık oldunuz bunları sorgulayacağınız bir süreç olacak. Dostluklarınızı gözden geçirdiniz mi, kurduğunuz sosyal ilişkilerde önceliklerinizi neye göre nasıl belirlediniz bunları yeniden bir gözden geçirmeniz gerekecek. Satürn Oğlak burcunda geri giderken ise iş ve kariyer konuları, ekonomi ile ilgili konular, sorumluluk almak zorunda kaldığınız meseleler, hayatınızda Aralık ayından beri ciddiye aldığınız konular, statü, saygınlık, otorite kazanmaya çalıştığınız konular, askeri konular, devletler arası ilişkilerde, devlet dairelerinde işlerde gecikmeler söz konusu olabilecektir. Bu dönem özellikle ekonomik anlamda yeni revizyonlar, eldeki planların üzerinden yeniden geçilebilecek bir zamana işaret etmekte.

Satürn önce Türkiye haritasında 8. ev dediğimiz bir alanda geri gidecek sonra 7. eve geçiş yapacak. 8. ev vergiler ve borçlarla ile ilgilidir. Mart ayından beri konuşulan ama henüz uygulanmayan yeni vergi modelleri ve uygulamaların üzerinden yeniden geçileceğine işaret etmekte. Yeni vergilerin ve veri modelleri gelmesi 17 Aralık’tan sonra Satürn eni konu yeniden Kova burcuna geçtiğinde olabilir. Türkiye haritasında ise Satürn 7. evinde geri hareket edecek. Uluslararası alandaki anlaşmalar, ekonomik görüşmelerin üzerinden yeniden geçmek gerekebilir. Bazı anlaşma maddeleri revize edilebilir. Dışarıdan beklenen destekler var ise bu biraz daha zamana yayılabilir. Askeri anlamda yapılması planlanan değişikliklerin artık son kez üzerinden geçip, olgunlaştırıp hayata geçirilebilir. Yalnız Satürn'ün geri harekette olması dünya üzerinde ekonomik olarak geçici bir süre bir şeylerin yavaşlaması, durması anlamına gelebilir. Ya da tedbirler yeteri kadar etkisini göstermeyebilir. Bu dönem anlaşma içinde olduğumuz diğer devletlerle olan ticari ilişkileri belki yeniden gözden geçirmemiz gerekebilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner