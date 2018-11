Kasım ayı gökyüzü raporu

Ünlü astrolog Dinçer Güner sizler için Kasım ayının gökyüzü raporunu gün ve gün kaleme aldı. Hangi günler nelere dikkat etmeli, hangi gün ilişkiler açısından şanslı, hangi gün kariyer konusunda şanslıyız? İşte bu soruların yanıtı...

Hazır yeni bir aya girmişken, bu ay hangi günlere nelere dikkat etmeli, ne zaman imza atmalı, ne zaman ilişkiler başlamalı veya sonlanmalı ne zaman tatile çıkmalı bu ayın Yeni Ay ve Dolunay’ları hangi gelişmelere gebe bir göz atalım.

1 Kasım Perşembe

Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Kendimizi göstermek, kendimizi ortaya koymak çok daha kolay olacaktır. Egolar ön planda olacak. Ben duygusuna yenik düşersek sıkıntılar oluşur, aman dikkat! Direkt tavırlı olacağız, isteklerimizi net bir şekilde ifade edebileceğiz, çekincesiz bir gün olacak. Planlar, organizasyonlar yapmak, yönetmek, idare etmemizi gerektirecek koşullar oluşabilir. Lükse olan düşkünlük had safhada olabilecek, alışveriş ihtiyacı bugün daha da artabilir, fazla cömert olabiliriz. Kendimizden her konuda emin olabileceğiz ama geri adım atılması gereken anlarda kendimizi frenlemeyi bilmeliyiz. Tiyatro, sahne, şan…vb sahne ile ilgili eğitimlere başlamak için ideal bir gün veya gitmek için. Konser, davet, parti gibi hareketli, eğlenceli aktivitelere katılmak için süper bir gün. Saç bakımı yaptırmak, kuaföre gitmek, saçlarımızla ilgilenmek için güzel bir gün. Kan dolaşımının hızlanacağı, kalp çarpıntılarının artabileceği zamanlar. Aman, dikkat! Kalp ile ilgili rahatsızlıkları olanlar ilaçlarını evde unutmasınlar, aşırı heyecanlara karşı dikkat etsinler. Özellikle bu gece ciddi uykusuzluklar çekilebilir, kafeinli ürünleri gündüz çok fazla tüketmeyin. Neşelenmek, arkadaşlarla eğlenmek, eğlence mekanlarını bir bir gezmek, flört etmek ve eğlenmek için önünüzde harika birkaç gün var. Ay Aslan burcunda bugün çocuklarınızla eğlenebilir, siz de çocuksu yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ay Aslan burcundayken dikkat çekici takılar, aksesuarlar, canlı renkler, pırıltılı, giysilerle çekiciliğinizi artırabilirsiniz. Ay Aslan burcunda ilerlediğinden yaratıcı, artistik çalışmaların, reklam ve promosyon çalışmalarının desteklendiği bir gündeyiz. Beğenilmek, yeteneklerinizle takdir toplamak isteyebilirsiniz. Ay Aslan burcundayken günün ana teması “Fark Edilmek” olacak. Atacağınız her adımda, söyleyeceğiniz her sözle, duruşunuzla fark edilir olacaksınız.

4 Kasım Pazar ve 5 Kasım Pazartesi

Ay iki gün boyunca Terazi burcunda seyahat edecek. Estetik kaygıların tavan yaptığı zamanlardır. İlişkiler kurmak, ortaklıklar kurmak için güzel bir gündür. Estetik operasyon olmak için uygundur arkadaşlar, diyetisyene gitmek için de, estetikle ilgili her konuya balıklama dalabilirsiniz. Yaşamımızda huzur, sessizlik, uyum, denge ihtiyacı çok artar, yüksek ses rahatsız eder. Gelişen olaylara karşı iyimser yaklaşımlar sergileriz. Ama kendinizi aptal yerine de koydurmayın. Hak, adalet kavramları ön plana çıkabilir, güçlü değil haklının tarafında olmaya çalışırız. Sanatsal konularla ilgilenmek için güzeldir, ilham perileri etrafımızdadır. Kararsız kalmak bizleri zora sokar, ne istediğimizi bilmek zorundayız, yoksa fırsatları kaçırabiliriz. Fazla kabullenici bir moda bürünürüz, aman dikkat! Zevklere fazlaca düşkünlük sık gözlemlenen bir durumdur. Çok çabuk etki altında da kalabiliriz. Ay o kırılması, ay bu kırılmasın derken kendimiz kırılabiliriz, dikkat. Gönül ilişkileri başlatmak, sözlenmek, evlenmek, estetik yaptırmak için en ideal günlerden biridir. Kız istemeye gitmek veya istenmek için çok uygun bir gündür, partnerinizi ailenizle de tanıştırabilirsiniz. Güzelleşmek, bakım yaptırmak, kuaföre gitmek, saç boyatmak, yeni makyaj malzemeleri almak için de uygundur. Küs olduklarımızla barışmak, uzlaşma ortamı sağlamak için harika bir gün arkadaşlar. Sağlık olarak kalça, basen, böbrekler, mesane hassastır. İdrar yolları enfeksiyonlarına özellikle dikkat! Böbreklerin daha iyi çalışması için bol su içmek harika olacaktır. İlişkilerinize eğilmek, adil olmak, hak yememek, medeni davranmak, kibarlık yapmak, güler yüzlü, romantik olmak, sosyalleşmek, gezmek, eğlenmek ve çevrenizle bağlantı kurmak için oldukça uygun bir gün. Alışveriş yapmak, kuaföre gitmek, estetik içeren konulara eğilmek, sevdiklerinize hediye almak, iyiliklerin karşılığını vermek, alttan alan tavırlar sergilemek, affetmek, dostlarınıza ikramlar yapmak, ambiyansı olan zevkli mekanlara gitmek, tatlı, pasta almak veya pişirmek, dekorasyon, güzellik, aksesuarlar, tekstil ve moda ile ilgilenmek size iyi gelebilir. İlişkileri ve iletişimi ön plana alacağımız bir gündeyiz.

6 Kasım Salı

Güneş ile Neptün arasında 6 gün sürecek olan olumlu bir etkileşim meydana gelecek. Özellikle sezgileriniz çok güvenin, rüyalarınızın ne sembolize ettiğine dikkat edin. Evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın. Yaşam hedeflerini, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşülebilir. Bugün kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun bir gün değildir. Bugün denizlere açılmak, deniz yolculukları yapmak, su ile ilgili işlerle ilgilenmek, deniz kenarı yerlerde zaman geçirmek için çok idealdir. Yalnızlık, karmaşadan, hayatın hızlı akışından kaçmak için çok ideal bir zamandır. Eğer imkanınız var ise bugün sessiz sakin bir yere tatile gitmek, minik bir kaçamak yapmak için çok uygundur. Eskiye, geçmişe ait konular çok sık gündeme gelebilir. Eski resimler, anılar, fotoğraflar, müzikler… Eski dosyalarınızı arşivlemek, düzenlemek, tasnif etmek için de uygun bir gündür. Yalnız ev içinde su boruları, mutfak, banyo gibi noktalarda minik sorunlar meydana gelebilir. Sanatsal yanlarımız ortaya çıkabilir, resim yapmak, boya yapmak, oturup belki de bir şeyler karalamak için uygundur. Keza evinizi de boyayabilirsiniz. Terapi almak, dert anlatmak, ruhsal anlamda şifalanmak, koçluk desteği almak için de harika bir güne işaret etmekte. Mistik, psişik konularla yüz yüze gelebilirsiniz veya bu konular üzerine sohbetler dönebilir daha çok. Yaşamın gerçeklerinden kaçmaya çok daha eğilimli oluruz, alkol kullanımı çok artabilir. Keyfe keder içmek için iyidir dostlarla bir araya gelip, ama abartmamaya özen gösterin. Alkol çok daha hızlı etki edebilir zira. Alerjiler, zehirlenmeler, ishal gibi durumlarda meydana gelebilir.

7 Kasım Çarşamba

Bugün Akrep burcunun 15. derecesinde Yeni Ay meydana gelecek. Akrep dönemi duygusal konularda huzursuzlukların arttığı, aranılan, istenilen huzurun kolay bulunamadığı bir dönemdir. Ruhsa sürekli derin çalkantılar, belli bir duygusal konuya saplanıp kalma, şüphe, paranoya gibi durumlar oluşabilir. Özellikle birilerine karşı güven duymak tam da bu dönemde biraz zordur. Bireysel anlamda da gizlilik içinde hareket edebilir, planlarımızı başka insanlarla paylaşmamayı tercih edebiliriz. Girişeceğimiz, yapacağımıza işe tutkuyla sarılabilir, kazanmak, elde etmek için her yolun mübah olduğunu savunabilir, hırslarımıza da yenik düşebiliriz. Hayatımızda bizi rahatsız eden, gizli kalmış konuları ortaya çıkarmak için oldukça uğraşabiliriz. Bizden saklanma ihtimali olan gerçekleri öğrenmeye çalışırız. Hayatımızın her alanında gerçek nedir bunu anlamaya, ortaya çıkartmaya çalışırız. Gizemli, ökült konular çok daha fazla ilgimizi çeker. Cinsel konulara merak daha fazla artabilir bu dönemde, libidomuzda aynı şekilde. Günün doğal akışı içinde cinsellik ve seks temalı konu ve ürünler sıkça karşımıza çıkabilir. Gündem olabilir. Derin bir sezgi gücü ve kavrayış hakim olur hayatımızda. 6. hissimiz, rüyalarımız etkileyici olacaktır. Krizin ve tehlikenin kokusunu daha yaklaşmadan alabiliriz, radarlarımız açık olur. Bu yüzden içinize bir şeyler sinmiyorsa, bir konuyla veya biriyle karşılaştığınız zaman ruhunuz huzursuz oluyorsa çok da fazla üstüne gitmeyin.

Sağlık olarak genital bölge, üreme organlarının hassas olduğu zamanlardır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı daha dikkatli olunması gerek. Yine cinsel taciz, cinsel içerikli suçlarda artışlar..vs olabilir. Bir hafta kadar karanlık bilmediğiniz sokaklarda tek başınıza pek fazla dolaşmamanızı tavsiye ederim. Bu dönem ilişkilerde tutku, seks ve ihtiras çok daha hakim olur. Sahiplenme, kıskançlık duyguları en üst düzeyde yaşanırken “Ya benimsin ya kara toprağın” tadında ya hep ya hiçbir tavırla ilişkiler yönetilebilir. Tensel zevkler ön planda olur, libidomuz hayatımızı daha kolay yönetebilir. Dedektiflik, casusluk yapmak, insanlardan izinsiz gizli bir şeyleri karıştırmak hoşumuza gider. Fakat hem kendinizin hem de başkalarının mahrem alanlarına çok da fazla ihlal etmemeye özem gösterin.

9 Kasım Cuma

Şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter 9 Kasım 2018 tarihinden itibaren 1 yıl boyunca kendi yönettiği burç olan Yay burcuna geçiş yapacak ve 3 Aralık 2019 tarihine kadar bu burçta kalacak. Bu dönem içinde Jüpiter, Yay burcunun sembolize ettiği basın sektörü, gazeteler, gazeteciler, yayıncılık, medya, sosyal medya, matbaa, sinema, televizyon, ulaşım, uzun yolculuklar, seyahatler, turizm, uluslararası ilişkiler, silahlı kuvvetler, askeri ve savunma sanayi, akademik eğitimler, üniversiteler, akademik alanda çalışanlar, hukuk, yargı ve bu alanda çalışanlar, din ve inançlar, din görevlileri, uzay ve havacılık alanlarında ve bunlarla ilgili meslek kollarında gelişmelere destek verecek. Jüpiter öğrenerek gelişmek, büyümek, bilgiyi doğru kaynaktan edinmek, bilgiyi en doğru biçimde aktarmak, etik olmak, dürüst davranmakla ilgili olarak daha iyiye doğru gelişmek için hepimizi motive edecek. Bu dönemde yabancı diller öğrenebilirsiniz, yurt dışına seyahatler yapabilirsiniz. Eğitim için yüksek lisans yapmak veya üniversite eğitimi almak için daha fazla şansınız olacak. Yabancı kültürlerle tanışma, entegre olma, hayata bakış açımızı geliştirme ve yeni deneyimlerle trendlerle yaşamı zenginleştirmek için fırsat bulacaksınız. Jüpiter Yay geçişi öncelikle Yay burçlarına şans ve fırsatlarını sunacak. Ateş elementinden olan diğer burçlara yani Koç’lara ve Aslan'lara da destek vermeye başlayacak. Oldukça hevesli yaratıcı gelişime açık olacaklar. Jüpiter Yay burcuna geçtikten sonra hepimiz daha neşeli eğlenceli olacağımız entelektüel anlamda hayatı sorguladığımız yeni felsefelere ve kültürlere kendimizi açtığımız yeni bir yaşam vizyonu ile değişimler yapmak istediğimiz bir yıl geçireceğiz.

11 Kasım Pazar ve 12 Kasım Pazartesi

Ay Düğümleri 11 Kasım 2018 tarihinde burç değiştirerek artık Yengeç/Oğlak aksında yer almaya başlayacak. Bu da demek oluyor ki tutulmalar artık Aslan/Kova burçlarında değil Yengeç ve Oğlak burçlarında yer alacak. Ay Düğümleri hayatımızda tutulmalarla birlikte oldukça kadersel temaların açığa çıkmasına neden olur. Hayatımızın bir alanında değişime veya yeni bir bakış açısı geliştirmeye zorlanırız. Bu tutulmaların hayatımızda aile kurmak, aile ile ilişkilerimiz, ebeveynlerimizle ilişkilerimiz, anne baba olmaya adım atmak veya ev ve yerleşimle ilgili konularda koşullarımızı değişime uğratacaktır. Diğer yandan iş ve kariyer hayatımızla ilgili önemli kararlar alıp, yenilikler yapıp, iş hayatımızı güçlendireceğiz. Gerekli değişimleri yapmak için eski alışkanlıkları yöntemleri ve düzeni değiştirmek modifiye etmek ve prestij kazanmak için hareket edeceğiz.

15 Kasım Perşembe

Ay tüm gün Balık burcunda seyahat ediyor. Kafa hafiften leyla şeklinde gezeceğimiz gün demektir. Bu günler daha hassas, fedakar, koşulları ve şartları çabuk kabullenebildiğimiz zamanlardır. Aldanmaya ve kandırılmaya açığız, aman dikkat! Hayal gücümüz süperella çalışır, ilham melekleri hep yanımızda olur, sezgiler foradır. Romantik ortamlar yaratmak, partnerle küslük durumları var ise ortamı yumuşatıp yanaşmak için harika günlerdir. Fazla merhametli, iyi niyetli özelliklerimiz daha çok ön plana çıkar, yalnızlık ihtiyacı da artar, rahatsız edilmek istemeyiz pek. Çok çabuk kırılabiliriz, en olmadık söze, lafa alınabiliriz, ota suya ağlayabiliriz, hassasızdır çünkü. Alkol tüketiminin arttığı zamanlardır, ama unutmayın bu günlerde alkol daha çabuk etki eder, çabuk kafayı buluruz. Ciddi işler yapmak, ciddi işlere başlamak için uygun değildir, bir türlü toparlanmak, organize olmak zorlaşır, dağılırız. Mantıklı düşünmek, kararlar almak zordur, hislerinizle yolunuzu bulmaya çalışın, her şey mantık değil arkadaşlar. Dua ve meditasyonun en verimli zamanıdır, dua edin, meditatif, ruhsal çalışmalar yapın. Ruh halimiz ve isteklerimiz çok değişkendir, dengemizi kurmakta zorlanırız. Bu günlerde fal baktırabilirsiniz, sezgiler kuvvetli olduğundan tutma olasılığı daha fazla olabilecektir. Özellikle ayak ağrıları çok sık gündeme gelir yaşantımızda, lütfen doğru ayakkabı giymeye özen gösterin. Alışverişlerde ayakkabı alma zamanıdır, ayakkabı dükkanlarını talan edebilirsiniz. Ayaklara masajlar, ayak bakımı, pedikür için en doğru zamandır. Karbonhidrat ve şeker tüketimi ihtiyacı artar, aman dikkat kilo vereceğim diye şişmeyin. Vücut ciddi ödem yapmaya müsaittir, ödem söktürücülerinizi kullanmayı ihmal etmeyin. Çamaşır yıkama günüdür, komik ama çıkmayan inatçı lekeler bugün daha kolay çıkabilir. Çabucak duygusala bağlayabiliriz, hafiften leyla gibi gezebiliriz. Akıl ve mantıkla değil daha duygusal kararlar vermeye eğilimli oluruz. Özellikle bitkileri sulamak için en güzel gündür, daha verimli, daha sağlıklı olur bitkileriniz. Duygusal güvencemiz çok artar, her türlü kırgınlıkları sonlandırmak, barışmak için en ideal gündür. Üzerimizde bir miskinlik, uyku hali durumu söz konusu olabilir, güne başlamak ve adapte olmakta zorlanabiliriz. Sevgi göstermek, romantik anlar yaşamak, hayal gücünüzü harekete geçirmek, görselliğe odaklanmak, müzik dinlemek, dans etmek, resim yapmak, loş ışıkta yavaş bir müzikle ruhunuzun dinlenmesine izin vermek, spiritüel çalışmalar yapmak, günün karmaşasından kaçmak arzusu ile elinize bir kadeh şarap alıp televizyonu kapatıp beyninizi dinlendirmek için uygun bir fırsat. Meditasyon yapabilir, mum ışığında bir yemek yiyebilirsiniz, romantik bir film seyredebilir, tiyatro veya sinemaya gidebilirsiniz. Sevdiklerinizin dertlerine ortak olarak, onların sıkıntılarını hafifletebilirsiniz. Güçlük içinde olan, yardıma muhtaç kişilere elinizi uzatabilirsiniz. Ay Balık burcundayken yaratıcı ve sanatçı tarafınız güçlü olur. Fotoğraf çekmek, renkleri kullanarak tasarım yapmak, dekorasyon öğeleri veya aksesuar kullanarak başarılı bir görünüm elde etmek mümkündür. Su ile rahatlatıcı anlar yaşanabilir. Deniz kıyısında olmak, banyo yapmak veya spa gibi mekanlara gidip bakım yaptırmak size iyi gelebilir. Ayaklarınıza özen göstermek pedikür veya refleksoloji ile bakım ve masaj yaptırmak tam Ay Balık temasına uygun aktivitelerdir.

16 Kasım Cuma

Mars bugün itibari ile Balık burcuna geçiş yapıyor ve sene sonuna kadarda bu burçta seyahat edecek. Mars Balık burcundayken, harekete geçmek için verdiğimiz kararlar hızlı bir şekilde değişkenlik gösterebilir. Motivasyon düşüklüğü, başlanılan işleri ufak bir sorunda hemen bırakma meydana gelebilir. Bu dönemin en iyi hali hayallerimizi gerçekleştirmek için harekete geçmek olacaktır. Ama unutmayın ki bu hayallerin gerçekçi, ayakları yere sağlam basan olması gereklidir. Bu dönem gerçeklerden kaçmaya eğilimimiz daha da artabilir. Bu dönem savaşmayarak, her şeyi olduğu gibi kabul ederek yolumuza devam etmemiz olasıdır. Yaşam enerjimizi daha çok ruhsal konular için harcayabilir, bu konularda savaşlar verebiliriz. İsteklerimizi elde etmek için dışarıdan olumlu motivasyonlara ihtiyacımız vardır bu dönem. Yoksa sadece tembellik yaparak ve vazgeçerek geçirebiliriz bu süreci. Daha pasif agresif tavırlar sergileyebiliriz. Olası bir öfke ve kızgınlık durumu ile içe döner ve kendimizle uğraşırız. Ya da öfkemizi dışa vururken hedef her defasında şaşabilir, sınırlarımızı bilemeyebiliriz. Bu dönen intihar oranları bu yüzden artabilir. Sinsi ve gizli düşmanlıklarla uğraşmak zorunda kalabiliriz. Bu dönem enerjimizi diğer insanlara yardım etmek, sorunlarını çözmek için kullanabiliriz, bu iyicil bir şekilde kullanım olur. Bu dönem bir şeyler savaşmak yerine, her şeyi olduğu gibi kabule geçmek sorunların atlatılmasına yardımcı olacaktır. Duygusal taleplerde aşırıya kaçmamaya özen göstermekte fayda var. Duygusal olarak hedeflerimize ulaşamayınca arızaya bağlayabiliriz, fakat sonuca ulaşmaz. Yine bu dönem su ile ilgili sporlar yapmak, yüzmek en olumlu aktivitelerdendir. Kararlarımızın arkasında durmak zorlaşabilir, çabuk dağılabiliriz. Bazen de ne için savaştığımızı bilemeyebiliriz. Gereksiz alınganlıklar yaparak, tartışmalara yol açabiliriz.

Ruhsal, manevi stres seviyesi artış olabilir. İç dünyamızda bazı savaşlar verebiliriz. Harekete geçmekte zorlanabilir, tembelliğe yenik düşebilir. Sinsice hareket etme eğiliminde olabiliriz. Enerji kişisel ihtiyaçlardan çok, başkalarının menfaati üzerine çalışabilir. Kabaca, direk hareket etmek yerine, indirek ve daha yumuşak, kibar hareket edebiliriz. Disipline olmakta zorlanabilir, enerjimiz dağılabilir, konsantrasyon düşebilir. Ruhsal, manevi konularda daha rahat ilerleme sağlanabilir. Enerji dağılır ve birden fazla düşünce arasında sıkışıp kalabilir, rahat hareket etmekte zorlanabiliriz.

17 Kasım Cumartesi

Merkür Yay burcunda geri hareketine başlıyor ve 6 Aralık’ta sona erecek bu geri hareket. Merkür'ün geri harekette olduğu süreçte iletişim, haberleşme, yolculuklar, ticaret, eğitimler, alım satım, alışverişler, elektronik eşyalar ve sözleşmeler odak noktamızda olacak. Bu konularda karmaşa ortaya çıkabilir ve planlarda değişiklik yer alabilir. Önemli harcamalarınızı Merkür Retro döneminden önce veya sonra yapmaya çalışın. Özellikle elektronik eşyalarınızı ve arabanızı korumaya alın.

• Uzun yolculuklar, yabancılarla ilişkiler, akademik eğitimler, hukuki ve resmi işler, basın yayın medya sosyal medya internet işleri, vize pasaport yolculuk planları odak noktamızda olacak.

• Düşünceler, inançlar, ön yargılar, bilgi aktarımı, kültürel farklar, diller ve dini konular bu dönemde iletişimde stres yaratabilecek konulardan olacak.

• Patavatsızlık, düşüncesizlik, kabalık, vurdum duymazlık , aşırı iyimserlik, aşırı hevesler, taraftar ruhu, dogmatik fikirler ve inançlar ilişkilerde zarar verici tutum ve davranışlardan olacak.

• Kumar, bahis oyunları ve risk içeren yatırımlara düşüncesizce girmek akıllıca olmayacak.

• Sorunlara kolay ve pratik çözümler bulmak güç gelecek. Hedeflere giderken nihai amaca varmaya çalışmaktan, aradaki detaylara, önemli hususlara dikkat göstermeyebiliriz. Adam sende daha sonra hallederim düşüncesiyle hareket etmek ilerlemeyi engelleyecek ve gecikmelere neden olacak.

• İçimizde veya karşımızdakilerde hep haklı olmak dürtüsü, üste çıkmak, bir fikri zorla kabul ettirmeye çalışmak ve ders vermek arzusu olabilir, ukalalık ve işgüzarlık gibi algılanabilecek bu iletişim tarzı ilişkileri bozabilir.

18 Kasım Pazar ve 19 Kasım Pazartesi

Ay iki gün boyunca Koç burcunda seyahat edecek. Sakin kalmak, sabırlı olmak biraz zordur. Tepkilerimiz sert olabilir, son söylenmesi gerekeni ilk söylememeliyiz. Aceleci davranabilir, ani kararlar almaya eğilimli olabiliriz. Yeni başlangıçlar yapmak, yaşamımızı şekillendirmek için uygun zamanlardır. Kendimizi direkt olarak ortaya koyabiliriz. Yeni tatlara, heyecanlara açığızdır. Söz dinlemez, deneme yanılma yolu ile yönümüzü bulmaya çalışabiliriz. Patavatsızlığa yakın açık sözlü olmaktan kaçınmak yerinde olacaktır. Bencilce davranışlar yüzünden zarar var. Öfke kontrol problemi olanlar ekstra dikkat etmeli, kafa göz dalmamalı kavga edilmemeli. Özellikle baş bölgesindeki organlar hassastır. Baş, göz, migren ağrıları tetiklenebilir. Ağrı kesicileriniz yanınızda bulunsun. Çabuk atarlanabiliriz, hızlı hareket edebiliriz, sakarlıklara karşı da dikkat arkadaşlar! Baş bölgesi için alışveriş yapabilirsiniz, gözlük, atkı, bere, takma kirpik, postiş ,peruk …vb. Yüzde sivilcelerin oluşması çok daha kuvvetle muhtemeldir, bu yüzden fazla yağlı veya şekerli gıdalardan uzak durmalısınız. Bir amaç belirleyip o amaç uğruna planlar yapıp adımlar atmak için çok idealdir. İyimser, hevesli, coşkulu ve hayatımızda yeni bir takım başlangıçlar yapmak için uygun zamanlardır. Lider özelliklerimizi daha fazla ortaya koymak isteyebilir, bir takım konular için öncülük etmek isteyebiliriz. Özellikle tansiyon problemi olanlar biraz daha dikkat etmelerinde fayda var. Bunun yanı sıra dil, kulaklarda hassaslaşabilir. Özgürleşme, daha rahat hareket etme isteğimiz daha da artabilir, yeni fikirlere ve girişimlere açık oluruz. Ay Koç burcundayken atmosfere hız hakimdir. Herkesin içindeki çocuksu, atak, öfkeli, mücadeleci taraf açığa çıkar. Yollarda hızlı şoförlere karşı dikkatli olmalıyız, tartışmalar kolaylıkla alevlenebilir, insanlar risk almaya daha yatkın olur. Dürtüsel ve ani kararlar alabilirsiniz. Spor yapmak, rekabet etmek, karşı gelmek, cesaret göstermek istediğiniz konularda destek almak, liderlik yapmak, savaş sanatları ile ilgilenmek, askerlikle ilgili konulara eğilmek, fiziksel gücümüzü, kas gücümüzü artırmak, bir iş görüşmesinde dinamik ve canlı görünmek isterseniz bu konum sizin için çok uygundur. Çabuk başlangıçlar, bitişler, hızlı geçişler, konudan konuya atlamalar, sabırsız, beklemeye tahammülü olmayan ve benlik duygusunun ön planda olduğu kişilerle karşılaşabiliriz.

20 Kasım Salı

Mars ile Jüpiter arasında gergin bir görünüm meydana gelecek ve 10 gün etkili olacak. İnançlar, felsefi konular üzerinde tartışmalar yapalabilirsiniz. Spora başlamak, egzersizlere başlamak için idealdir, fakat riski hareketler denemeyin, kaslarınızı gereksiz yere zorlamayın. Eğitimle ilgili konularda stres yaratıcı durumlar meydana gelebilir. Cinsel anlamda da yeni maceralara, yeni değişik heveslere açık olabilir, günübirlik ilişkilere eğilimli olabilirsiniz. Bugün cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Fakat abartılı davranışlardan da kaçınmanız yerinde olacaktır. Kibir ve bencillik bugünün olumsuz şartlarıdır, sizleri zor duruma sokabilir. Risk almak için de hiç uygun değildir, mevcut şartlarınızı korumaya odaklanmalısınız. Sabırsızlık ve acelecilik yüzünden kazalara, düşmelere, çarpmalara yatkın olabilirsiniz, dikkat! Ticari girişimler için hiç de uygun değildir, para kaybedebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı her türlü iş ve girişimlerde sorunlar meydana gelebilir. Bugünlerde ruhsal yönü güçlü kişilerle bir araya gelip çalışmalar yapabilirsiniz, enerji çalışmaları, kuantum, aile dizilimleri..vb çok fayda görebilirsiniz.

21 Kasım Çarşamba

01:47 – 02:43 saatleri arasında Ay boşlukta olacak. Daha sonra Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Yediklerimizi, öğünlerimizi abartmaya eğilimli olabiliriz. Hamur işlerinden en uzak durulması zamanlar, kilo alma zamanları çünkü. Günün ana teması sessizlik, sakinlik, huzur olacaktır. Dinlenmek, tembellik yapmak için ideal bir gün. Yaşamımızda sağlam olmasını istediğimiz adımları atmak için harika bir gün. Üretime geçmek, iş ve proje üretmek için süper bir gün, yalnız ağır hareket edebiliriz. Koşullarımızı, kendimizi pek de riske atmayı tercih etmeyeceğimiz bir gün. Para ile ilgili konuları halletmek, para kazanmak için süperella bir gün. Zam istemek için de keza öyle. Boğaz bölgesi hassastır, tutulma, ses kısıklığı, boğaz ağrıları, şişlikler, iltihaplara dikkat! İlişkileri sağlamlaştırmak, gelecek planları yapmak için çok uygun bir gündür. Sabır ve dayanıklılık gerektiren işlerde başarı yakalama şansımız daha da yüksektir. Ay Boğa burcunda yüceldiği için oldukça keyfe ve hazlara, yemeye içmeye yönelik arzular içinde olacağız. Sakin, dingin, ayakları yere basan bir ruh halinde kendimizi şımartmak isteyebiliriz. Tatlı ve hamur işlerinin zevkle tadının çıkarılabileceği bu gün hepimiz bir parça usta şef, ağzının tadını bilen bir gurme kesilebiliriz. Ay Boğa günlerinde kişiler genellikle pratik ve somut bir bakış açısıyla durumları ele alabilir. Paranın değerini biliriz ve paramızın karşılığını almak isteriz. Anın tadını çıkarmak, bedenimizle mutlu olmak, masaj yaptırmak, dokunma, koku ve tat alma duyularımızı harekete geçiren şeylerle uğraşmak, siesta yapmak, kek ve pasta pişirmek, hamur işlerine ağırlık vermek, doğadan zevk almak, ayaklarını uzatıp televizyon karşısında çerezler eşliğinde keyif yapmak, müzik dinlemek, şarkı söylemek, sanat ve estetik içeren konulara eğilmek, rahat bir koltuğa yayılmak tam bu tatil gününde ve Ay Boğa burcundayken yapabileceğiniz faaliyetlerdendir. Bahçe, toprak işleri ile ilgilenmek, çiçek ekmek, saksıların topraklarını değiştirmek için de harika bir gün. Para ile ilgili görüşmeler yapmak, para işlerinizi halletmek, sorunlara çözümler bulmak için de güzel bir gün.

23 Kasım Cuma ve 24 Kasım Cumartesi

İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay İkizler burcunda meydana geleceğinden dolayı, İkizler burcu semboliğinde neler varsa gündemimizde olabileceğine işaret etmektedir. Yayıncılık, iletişim, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler, seminer, lansman, seyahatler…vb her türlü yazılı sözlü, görsel iletişim konularının hayatımızda hız kazacağı bir dilime gireceğimize işaret etmekte. Bilgi, iletişim, önemli evrak ve dosyalar, mektuplar, mailler, eğitim, bilişimle ilgili konular, medya, sınavlar, teknoloji, davalar, şifreleme, şike, şaibe, sosyal medya, diplomatlar, dış işleri bakanlığı gibi konuların hayatımızda ön planda olabileceğine işaret etmekte. Yeni bir eğitime başlayabilir, sunumlar hazırlayabilir, lansmanlar yapabilir, yeni kitabınıza başlayabilir ve yayın evinizle görüşebilir, seyahatler organize edebilir, web sitesi açabilir, entelektüel anlamda kendimize yeni bilgiler katabilirsiniz mesela. Duygusal meseleleri halletmek için pek uygun değildir, çünkü İkizler süreci biraz daha zihinle ilişkilidir, duygulardan çok zihin ön planda olabilecektir. Tam da bu Dolunay zamanı iletişimin hızlanacağı, önemli haberlerin alınıp, verileceği zamanlara işaret eder. Kendimizi ifade etmek, konuşmak, derdimizi daha çok anlatmak, duyulmak isteriz. Kararlarımızın arkasında durmak zor olabilir, değişken bir ruh halinde olabiliriz, bunun için endişe etmeyin, bu çok normal. Yalnız bu süreçte başlayan işler ve ilişkilerde yoğunluk ve derinlik beklemek pek akıllıca olmaz, daha yüzeysel kalabiliriz pek çok konuda. Meraklı ve araştırmacı tarafımız çok daha güçlü bir şekilde çalışır. Her şeyi merak eder, sorar, araştırırız. Bu dolunay zamanı, sosyalleşmek, arkadaşlarla bir araya gelmek, dedikodular yapmak çok daha fazla keyif verici olabilecektir. Yeni başlama ihtimali olan işler, eğer iletişim, yayıncılık, medya, satış, alım ve satım, eğitim ile ilgili konuların dışında ise istikrarı sağlamak biraz zorlaşabilir açıkçası.

25 Kasım Pazar

Bugün itibari ile beş gün boyunca Merkür ile Mars kavga halinde olacaklar. Bugünler iletişimsel sorunlar baş gösterebilir, daha agresif iletişim yöntemlerine maruz kalabilir veya siz böyle olabilirsiniz. Kriz yönetimi konusunda akıllıca kararlarda verilebilir, hızlı düşünebilmek, hızlı aksiyon alabilmek açısında oldukça olumludur. Özellikle varsa kardeşlerle ilişkilerde zorlanmalar, ağız dalaşları, tartışmalar, gergin durumlar olabilir. Planladığınız ne varsa harekete geçmek için çok uygundur, fakat iyice düşünmeden yapmayın bunu. Bugüne en anlamlı söz “iki kere düşün bir kere konuş“ olacaktır. Patavatsızlıklarla karşılaşmaya veya yapmaya müsait sayılırız. Cüzdanınıza, değerli eşyalarınızda da hakim olun, hırsızlıkların artabileceği bir gün veya değerli eşyalarınızda kaybolabilir zira. Açık sözlü olacağım derken sınırları aşmamaya özen gösterin. Tam iş bitirici olunabilecek bir gün, toplantılar gereksiz detaylarla uzamaz, kısa öz olur. Satış ve ikna gerektiren işlerde de başarı sağlanabilir veya pazarlık gerektiren durumlarda. Sinirler hassastır, sinirsel rahatsızlara ya da psikosomatik rahatsızlıklara yatkın oluruz. Minik önemsiz gibi görünen kelimeler yüzünden birden kavgaya dönüşebilir, kelimeleri kullanırken nereye vardığına, gittiğine dikkat edin. Yaşamın hiçbir noktasında sıra beklemek istemeyiz, aceleciliğimiz üstümüzde olur.

26 Kasım Pazartesi

Önümüzdeki 6 gün boyunca Güneş ve Jüpiter birlikte hareket edecekler. Coşku ve iyimserliğin yükselmesi anlamına gelmektedir. Kişinin kendini şımartması anlamına gelir, bu birkaç gün kendinize ödül verin, şımartın biraz. Koruyucu kalkandır, şöyle örnek vereyim bir kaza olur ama siz burnunuz bile kanamadan kurtulursunuz işte böyle bir şey. Neşe ile ilişkilidir, bugünden sonra gayet neşeli eğlenceli, fırsatların bol olduğu süreç başlıyor. Yeni bir şeyler öğrenmek anlamına gelir, bu hafta yeni bir eğitime başlamak için de çok uygun bir hafta bugün ve birkaç gün. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işleriniz sıkıntısız problemsiz hallolur, bilginiz olsun. Bir ilişki, bir proje, ya da bir iş başlatmak için çok verimli bir zamandır. Cömertliği, saygınlığı, canlılığı, yapılan işlerin bir şekilde gösterişli, şova dönüşmesine neden olur, işleriniz parlar, takdir görür. Büyük şans ve fırsatlar anlamına gelir, hayatınıza iş anlamında, özel anlamda, maddi anlamda her ne alanda olursa olsun fırsat ve şans gelebilir, gözünüzü dört kulaklarınızı sekiz açın:) Gelen fırsatları elinizin tersiyle itmeyin. Kendi içinizde uyum ve denge sağlayabilir, istikrarlı kararlar alabilirsiniz. Kendiniz için iyi bir şeyler yapabileceğiniz bu transitte sağlığınıza özen göstermek konusunda adım atabilirsiniz. Kendinizi ön plana çıkarabileceğiniz ve becerilerinizden ötürü beğenileceğiniz bir gün olabilir. Hayatınıza değer ve anlam katacak şeyler konusunda düşünebilirsiniz. Şans iş fırsatları, güçlü kişilerden gelecek destek veya kendinizi geliştirdiğiniz birikimler ışığında size gelebilir. Eğer pozitif anlamda hayatınıza çıkan fırsatları zamanında değerlendirme imkanı yakalarsanız şans kapılarını da açmış olursunuz.

28 Kasım Çarşamba

Merkür ile Jüpiter arasında destekleyici bir görünüm oluşacak beş gün etkili. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Bu açı etkisi ile fazlaca iyimser davranışa eğilimli oluruz. Fikirler akıcı bir şekilde ifade edilir. Bugünlerde konuşmalarımızda bol bol felsefe, inanç, eğitim, din ile ilgili konular olabilir. Aynı anda birden çok konu ile ilgilenmek zorunda kalabiliriz. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek, seyahat etmek, ticaret yapmak için atılımlarda bulunmak, satış işlemleri için web sitesi açmak, eğitime başlamak, yurt dışı ile ilgili önemli işlemleri halletmek, seyahat planlamak için çok ama çok ideal zamanlar. Ticarette, eğitimde şans var bu hafta. Daha iyi nasıl para kazanacağınıza dair fikirler geliştirebilirsiniz, bu hafta proje haftası arkadaşlar. Fırsat kapılarını açabilecek perspektife ve zihinsel enerjiye sahip olacaksınız. Bilgi dağarcığınızı geliştirebilir ve öğrenme aşkınızı kullanarak eğitimlerden başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Bugün pozitif düşünmek, kendinizi bilgi ve becerileriniz konusunda geliştirmek, sevdiğiniz kitapları okumak, ulaşmak istediğiniz bilgilere erişmek, iletişim kurmak istediğiniz kişilere kolaylıkla ulaşmak bakımından oldukça yararlı bir gün. Başarılı iş görüşmeleri yapmak, öğrenci ve öğretmen ilişkisinde olumlu bir diyalog, sınavlarda başarı kazanmak, tekliflere olumlu cevap almak, bilginizle başkalarını etkilemek için harika bir fırsat var.