Kasım ayı gökyüzü takvimi: Hangi günlere dikkat etmeli?

Ekim ayını geride bıraktık ve kışın habercisi Kasım ayına giriş yaptık. Bu ay hangi gün Ay hangi burçta olacak? Buna göre nelere dikkat etmeliyiz? Hangi saatlerde imza atmalı, ne zaman etliye sütlüye dokunmamalıyız? Sorularınızın tüm cevapları haberimizde...

Yeni umutların, beklentilerin olduğu yeni bir aya giriş yapıyoruz. Bu yeni ayda doğru zamanda harekete geçerek başarıya daha hızlı bir şekilde ulaşabilir, mutlu olabilirsin. Doğru zamanda harekete geçebilmek içinde gökyüzünden destek alabilirsin. İşte aşağıdaki takvim Kasım ayında hangi gün neleri yapmak daha uygundur, hangi günler imza atmalı veya birileri buluşmalı ya da elektronik aletler alabilirsin ve daha bir çok detay bulunmakta.

Mutlu bir ay dilerim hepinize…

5 Kasım Salı

Ay 16.36 ile 01.36 arasında Kova burcunda boşlukta olacak, akabinde Balık burcuna geçiş yapacak. Mars ile Plüton arasında 10 gün boyunca gergin bir görünüm oluşacak. Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Bazen siz istediğiniz kadar sakin ve ete süte dokunmadan durun, çevrenizden biri bu davranışları sergileyerek canınızı sıkabilir. Kaba, hoyrat ve kavgacı tavırları olan kişilerden uzak durmayı tercih ediniz. Risk taşıyan, kanuni olmayan, başınıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara ve güç savaşlarına girmemek veya böyle kimselere bulaşmamak çok akıllıca olacaktır. Diğer yandan, Satürn ile Güneş arasında yer alan destekleyici açı sayesinde iş hayatında, güçlü erkek figürleriyle, baba ve üzerinizde otoritesi olan kişilere akıl danışabilir, gerçekçi, ayağı yere basan, somut ve objektif fikir almak isteyebilirsiniz. Ateşli, kesici, delici her türlü alet ve silahlarla oynamamak en iyisidir. İçtiğiniz sigaraları iyice söndürdüğünüzden emin olun, yangınlar çıkmasın. Bugünlerde son derece acımasız ve rekabetçi olabiliriz. Karanlık, tenha sokaklarda yürümemeye özen gösterin, gece tek başınıza dolaşmayın sokaklarda, hırsızlık ve cinsel suçlarda artışlar meydana gelebilir bugünlerde. Büyü, kara büyü gibi karanlık enerji ve karanlık çalışmalardan kaçınmakta yarar vardır. Bu tarz konulara eğilim artabilir. Bugün dansa başlamak, dans eğitimi almak, dövüş sanatları konusunda eğitime başlamak için de harika zamanlardır. Başka insanları, kendi istek ve hedefleriniz için kullanmamalı veya zorlamamalısınız. Özellikle trafikte araç kullanırken dikkatli olmalı, hız sınırını aşmamalı, çünkü kaza riski ve tehlikesi çok yüksek zamanlardır. Cinsel anlamda libidomuz çok yüksek olabilir, rastgele cinsel ilişkilere çekilebiliriz, korunmayı lütfen ihmal etmeyin. Genital bölge bugünlerde ekstra hassastır, bakımına ekstra özen gösterilmesinde yarar vardır.

8 Kasım Cuma

Ay 03.12 ile 13.48 arasında Balık burcunda boşlukta olacak, akabinde Koç burcuna geçiş yapacak. Güneş ile Neptün arasında 6 gün sürecek olan olumlu bir etkileşim meydana gelecek. Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarınızın ne sembolize ettiğine dikkat edin, evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın. Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşülebilir. Bugün kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun bir gün değildir. Bugün denizlere açılmak, deniz yolculukları yapmak, su ile ilgili işlerle ilgilenmek, deniz kenarı yerlerde zaman geçirmek için çok idealdir. Yalnızlık, karmaşa, hayatın hızlı akışından kaçmak için çok ideal bir zamandır. Eğer imkanınız var ise bugün sessiz sakin bir yere tatile gitmek, minik bir kaçamak yapmak için çok uygundur. Eskiye, geçmişe ait konular çok sık gündeme gelebilir. Eski resimler, anılar, fotoğraflar, müzikler… Eski dosyalarınızı arşivlemek, düzenlemek, tasnif etmek için de uygun bir gündür. Yalnız ev içinde su boruları, mutfak, banyo gibi noktalarda minik sorunlar meydana gelebilir. Sanatsal yanlarımız ortaya çıkabilir, resim yapmak, boya yapmak, oturup belki de bir şeyler karalamak için uygundur. Keza evinizi de boyayabilirsiniz. Terapi almak, dert anlatmak, ruhsal anlamda şifalanmak, koçluk desteği almak için de harika bir güne işaret etmekte. Mistik, psişik konularla yüz yüze gelebilirsiniz veya bu konular üzerine sohbetler dönebilir daha çok. Yaşamın gerçeklerinden kaçmaya çok daha eğilimli oluruz, alkol kullanımı çok artabilir. Keyfe keder içmek için iyidir dostlarla bir araya gelip ama abartmamaya özen gösterin. Alkol çok daha hızlı etki edebilir zira. Alerjiler, zehirlenmeler, ishal gibi durumlar da meydana gelebilir.

12 Kasım Salı

19. DERECE BOĞA'DA DOLUNAY

Boğa burcunda gerçekleşecek bu Dolunay hepimiz için maddi konularda somutlaşmak, sağlamlaşmak, kazanımlarımızı biriktirmek ve korumak anlamına geliyor. Yatırım, alım satım yapmak için kararlar alabiliriz. Dolunay’ın yönetici gezegeni Venüs, Yay burcunda yer alırken yurt dışı seyahatlere, eğitime, akademik konulara, uluslararası ticarete, yolculuklara, basın-yayın, medya veya hukuki konulara dair gelir veya giderlerimiz olabilir. Venüs'ün ayrıca şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter ile kavuşumda olması girişimlerimizin ve kafamıza koyduğumuz hedeflerin bizi fırsatlara taşıyabileceğini, bu fırsatları yakalamak için oldukça umutlu olduğumuzu gösteriyor. Bu Dolunay’da Merkür Akrep burcunda Retro olacağından iletişim, haberleşme, para transferleri, alışveriş veya krediler, sigorta ve borçlarla ilgili ödemelerde gecikmelere, hatalara ve karışıklığa maruz kalmamak için dikkatli olmakta bir hayli fayda var. Bu dönemde kıskanç, ketum, pasif, agresif davranışlar, şüpheler ve kuşkularla davranıyorsak ilişkiler zarara uğrayabilir, bunu da unutmamak gerekir.

13 Kasım Çarşamba

Ay 10.45 itibari ile İkizler burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Venüs ile Neptün arasında altı gün boyunca harika bir görünüm meydana getirecek. Romantik zamanlar oluşturmak için harikadır, yaratıcı çalışmalar için de aynı şekilde. Bugün itibari ile başlayan ilişkiler çok romantik ve çok sevgi dolu olacaktır, rüyaların aşkı gibi bir etki yaratabilir. Bağışlamak, affetmek, kabul etmek ve sevgiyle bir şeyleri tedavi etmek için çok uygundur arkadaşlar. Hayal gücünün yüksekliğine işaret eder ve yardımlaşma temasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayacaktır. Bu birkaç gün tiyatro, resim, fotoğrafçılık gibi kurslara yazılmak için çok uygun dönem olduğuna işaret etmektedir. Yalnız olanların inşallah bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri romantik ilişkileri başlar. İlişkilerde kusurları ve hataları görmezden gelmeye eğilimli olabilirsiniz, yanılmaya ve kandırılmaya daha açık olabilirsiniz. İlişkilerinizde mistik deneyimler yaşayabilirsiniz ya da eğer yalnızsanız ruhsal yönü ağır, belki de mistik deneyimler yaşayabileceğiniz ilişkilere çekilebilirsiniz. Albüm çıkarmak, oyun sahnelemek, sinema filmi çekmek, şarkı sözü yazmak gibi sanatsal her türlü girişim için başarılıdır. Başkalarına yardım etmek, hayır işlerine girişmek için de çok uygundur. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değildir, objektif olmak neredeyse imkansız hale gelir. Evinizi boyatmak, yeni örtüler, perdeler almak için de gayet uygundur. Hassas ve sanatçı ruhunuzu ortaya çıkarabilmek için yaratıcı yeteneklerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Resim, müzik, sergiler ve konserlere gidebilir, kendinizi başka bir dünyadaymış gibi hissetme ihtiyacı duyabilirsiniz. Hayallere dalmak ve tembellik etmek için uygundur, çok fazla enerji gerektiren işlerde çalışmamak veya günlük işlerin aynılığından romantik ve sanat dolu bir aktiviteye kaçmak daha akıllıca olabilir. Sevdiklerinize ve yakın çevrenizde yer alan insanlara yardım etmek, fedakarlıkta bulunmak ve anlayışlı davranmak için harika bir fırsattır.

14 Kasım Perşembe

Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Merkür ile Neptün arasında 4 gün boyunca geçerli olacak destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Hayal kurmak için en güzel gün! Bugün fal baktırmak için de idealdir veya ruhsal konularla ilgili okumalar, araştırmalar yapmak, bilgi sahibi olmak için uygundur. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksektir, bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okunmasında yarar vardır. Sizlere sunulan, anlatılan, vaat edilen konuların aslını astarını kontrol etmeden hemen inanıp atlamayın. Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Banka, internet gibi noktalarda şifre unutmaları, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bugün sezgiler ve rüyalar muazzam güçlüdür, enteresan şeyler doğabilir içinize, rüyalarınız yol gösterici olabilir. Sezgilerinize güvenmelisiniz bugün. Şiir, masal, hikaye yazmak için uygundur. Bugün fal baktırabilir, ruhsal ve/veya psikolojik danışmanlık, rehberlik alabilirsiniz. İç dünyanızda mutlu, rüyalar bakımından zengin ve spiritüel anlamda tatmin ve huzur aradığınız bir süreçtir. Hayallerinizle baş başa kalmak ve keyif alarak yapacağınız aktivitelerle çok fazla enerji harcamadan tembellik yapmak isteyebilirsiniz. İdeallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için elinize güzel fırsatlar geçebilir. Sanat alanında yaratıcılığınızı kullanabilir ve yeteneklerinizi, sezgilerinizle birleştirerek ortaya güzel eserler çıkarabilirsiniz. Mistik konular ve rahatlama teknikleri ile ilgilenebilirsiniz.

15 Kasım Cuma

Ay 13.39 ile 18.14 arasında İkizler burcunda boşlukta olacak, akabinde Yengeç burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Plüton arasında dört gün boyunca geçerli sert bir görünüm meydana gelecek. Kendinizi sadece bilgiyle savunabileceğiniz bir gün. Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku ve hırs oluşabilir içinizde, dikkatli olunması gereken bir gün. Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya çok fazla eleştiri yapabileceğiniz bir gün ama dikkat edin ve sözlerinizle kalp kırmayın. Bugün oküler konulara eğilim artabilir, büyü, maji gibi konular hakkında araştırmalar yapılabilir. Günlük sohbetler cinsel içerikli olabilir, fantezi oyuncakları, kondom, kayganlaştırıcı gibi cinsel içerikli ürünler satın alabilirsiniz. Yaşamınızda gerçekleri öğrenmeye karşı adeta takıntılı bir tavıra bürünebilirsiniz. Paranoyalara karşı dikkatli olun, gereksiz kıskançlıklardan kaçının. Resmi işlerinizi hallederken, resmi makamlarda iletişim kuracağınız kimselere karşı daha yapıcı ve nazik davranmaya çalışın. Bugün diğer insanlarla iletişimi zorlamak, baskıcı iletişim kurmak başınıza daha çok iş açmanıza yardımcı olur sadece. Projelerinizi, fikirlerinizi kimselerle paylaşmamaya özen gösterin, bilgi hırsızlıkları gündeme gelebilir. İnternet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edin, güvenmediğiniz sitelerden alışverişler yapmayın.

19 Kasım Salı

Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Mars bugün itibari ile Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Mars, Akrep gibi dişil bir burçta yer alacağından dolayı direkt bir şekilde kendini ortaya koymaz, daha sinsice hareket edilmesine olanak sağlar. Sinsice, kurallı, derinden, hesaplar yaparak, taktiksel davranacağımız bir dönemdeyiz. “Savaşma seviş!” bu dönemin sloganıdır. Bu seyahat uygun yerde, uygun zamanda, uygun şekilde harekete geçmek demek. Girişimlerimiz sonuçsuz kalmaz. Hedeflerimize ulaşmak için her yolu mübah da sayabiliriz. Asıl amaç aslında güç kazanmaktır. Yaptığımız iş, ilgilendiğimiz konu her ne ise o konuda güç ve iktidar kazanmak için çaba sarf ederiz. Fiziksel güç ve sabrın birleştiği bir dönemdir bu. Gizemli, oküler konulara ilginin oldukça arttığı dönemdir, büyü, maji gibi konular da yaşantımıza kıyısından köşesinden girebilir, ilgilenmeye başlayabiliriz. Yine bu dönem, gizli saklı kalmış konular daha çok ilgimizi çeker. Derin araştırmalar yapabilir, gizli kalan, bizden saklanan bilgileri açığa çıkartmaya çalışırız. Bu dönem terapi desteği almak, bilinçaltımızdaki sorunları bilinç dışına çıkartarak sorunlarımızı çözümlemek için en güzel dönemdir. Cinsel enerjimizde, libido enerjimizde gözle görülür, hissedilir bir artış meydana gelir. Tutkularımızın esiri olabiliriz bu süreçte. Her şeyi büyük bir tutku ile isteriz ve elde etmeye çalışırız. Yalnız mücadelelerimiz daha çok “Ya hep ya hiç” yasası şeklinde çalışır, bu durumda biraz dikkatli olmakta yarar var. Hedef odaklı olmak evet harikadır ama takıntıların kurbanı olmak bu dönemin en negatif işleme hali olan konularıdır. Özellikle kriz dönemlerini manipüle ederek harika bir şekilde yöneteceğimizi gösterir. Başkalarından çok kişisel istek ve hedeflerimize odaklanacağımız ve bu hedeflerden kolay vazgeçmeyeceğimiz, oldukça kararlı ve cesur olacağımız bir dönem. Yalnız hedeflerimize doğru hareket ederken belli ki gizlilik içinde ve derin bir strateji ile hareket edeceğiz. Pek tabii bu dönem her şeyi “kontrol” etmeye çalışmaktan dolayı da çok defa yorgun düşebiliriz.

22 Kasım Cuma

Ay 05.31 ile 06.19 arasında Başak burcunda boşlukta olacak, akabinde Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş de bugün itibari ile artık Yay burcuna geçiş yapıyor. Güneş Yay burcuna geçtiğinde atmosfer daha iyimser, neşeli, canlı, heves dolu, meraklı, felsefi, eğlenceli ve maceraya açık olur. Yay yolculukların, gezilerin, yabancı kültürlerin, global bakış açısının, dünya vatandaşı olmanın burcudur. Siz de bu dönemde yerel, etnik ve sizinkinden farklı kültürlerle tanışabilir, bilgi ve deneyimlerinizi artırabilirsiniz. İlişkilerde Yay burcunun rahatlatan, karmaşık olmayan, dürüst ve açık ilişki kurma tarzından faydalanabilirsiniz. Dürüst bir bakış açısına ihtiyaç duyduğunuzda sizi gerçekliğe geri çeken ve geniş vizyonuyla destekleyen bir Yay arkadaşınızdan fikir alabilirsiniz. Yay burcunun yansıttığı enerjiyi, fiziksel gücü spora ve fiziksellik içeren her türlü faaliyete aktarabilirsiniz. İlginç, geniş, ferah mekanlara gidip geniş gruplarla bir arada olup eğlenmeli, hayata daha geniş bir perspektiften bakmayı denemeli ve yaşamınızın amacını yeni hedeflerle belki yeniden zenginleştirmeli, hayatınıza yeni hevesler katmalısınız.

23 Kasım Cumartesi

Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Mars ile Uranüs arasında 10 gün sürecek gergin bir görünüm meydana gelecek. Bugünlerde özellikle elektrik çarpmalarına dikkat edin, bilmediğiniz elektronik-elektrikli aletleri tamir etmeye kalkmayın. Sınırları aşmak, özgürlük elde etmek, bizi kısıtlayan konu ve koşullardan uzaklaşmak ve kurtulmak için harika günlerdir. Başkalarını harekete geçirmekte ve motive etmekte bugünlerde oldukça başarılı olabiliriz. Bugünlerde hız, adrenalin içeren yarış programlarını izlemek böyle yarışmalara katılmak için idealdir. Paraşütle atlamak, kayak yapmak, ekstrem sporlara katılmak için de uygundur. Kontrol edebileceğimizden çok daha fazla büyük bir enerjiye sahibizdir, bu yüzden hareketi bol eylemlerde olmak, spor yapmak, enerjimizi boşaltacak her türlü aktiviteye girişmek için uygundur. Normalde yapmayacağımız davranışlar sergileyebiliriz, çılgınlıklar yapabiliriz. Aracınızla hız yapabilirsiniz ama siz yine de ani, sürpriz, beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun. Hangi eylemi yaparsanız yapın her türlü emniyet ve korumayı ihmal etmeyin.

24 Kasım Pazar

Ay 04.49 ile 07.58 arası Terazi burcunda boşlukta olacak, akabinde Akrep burcuna geçiş yapacak. Venüs ve Jüpiter önümüzdeki altı gün boyunca birlikte hareket edecekler. Aşk ve ilişkiler bakımından çok şanslı bir gün. Senede bir kez olan bu kavuşum Başak burcunda gerçekleşiyor. Bugünler evlenme teklif etmek, evlenmek, nişanlanmak, sözlenmek için çok uygundur. Bugün sosyalleşmek, eğlenmek, gruplarla sosyal faaliyetler yapmak, farklı kültürler ve inançlardan insanlarla bir arada olmak, seyahat planlamak, yolculuğa çıkmak, maddi yatırımlar yapmak, maddi kaynak aramak ve kaynak bulmak konusunda oldukça olumlu etkiler taşır. Ruhsal ve bedensel sağlık için uyumlu ve dengeli enerjiler var, kendinizi iyi hissetmek, sağlık kontrolleri yaptırmak, hastalıklardan iyileşmek, sağlık hizmetleri almak, birbirimize yardım ve destek vermek için harikadır. Partnerinizle romantik bir gün geçirmek, birlikte seyahat etmek için oldukça uygundur.

25 Kasım Pazartesi

Ay 19.29 ile 10.10 arasında Akrep burcunda boşlukta olacak, akabinde Yay burcuna geçiş yapacak. Venüs bugün itibari ile Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık'a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Oğlak burcunda iken, ilişkiler arenasında sorumluluk almanın zamanının geldiğine işaret eder. Hem mevcut ilişkilerde sorunlardan artık kaçamayız hem de yeni ilişkilere başlarken daha bilinçli ve uzun süreli ilişkilere başlama motivasyonumuz yüksek olur. Artık sevgi için emek harcama zamanı! Sevginin emek ve sabır gerektiren bir olgu olduğunun bilincine varmaya başlayacağız. Tabii ilişkiler arenasında zaman zaman kendimizi yetersiz hissedebiliriz. Veya bize bu duyguyu hissettiren birileri olabilir hayatımızda! Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız bunun size psikolojik olarak zarar verdiğini karşınızdakine açıklayın ve bu konunun üstesinden gelin ya da bir süreliğine ilişkinize ara verin. Bu dönem kendi değerimizi bilmek, kendimizi sevmek bir parça zor olabilir. Kendimizi sevmek için dışarıdan motivasyona ihtiyaç duyabiliriz. Tabii aslında Venüs'ün Oğlak burcunda çalışma prensibi, sevgiden çok saygı üzerine kurulu olacaktır. Belki sevgi ile ilgili bir takım konular halledilebilir ama konu saygıya gelince tam da bu süreçte, pek de yumuşak davranmayabiliriz. Bu yüzden hem sosyal hem de özel ilişkilerinizde saygılı olmaya özen gösterin. Bu süreçte ilişkilerde stratejik olmak ön plana çıkacaktır. Bu dönem partner seçimlerimizde ise, ayakları yere sağlam basan, işi gücü olan, bir mevkii sahibi olan, kendine yetebilen, maddi anlamda biraz daha güçlü kişileri tercih edebiliriz. Venüs Oğlak burcunda iken kolay kolay, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyemeyiz. İlişkilere yaklaşımımız biraz daha pragmatik olacaktır. Hatta biraz daha maço, tutucu tarafımız bile ortaya çıkabilir bu dönemde. İlişkiler öyle çok hızlı başlayıp gelişmez, bir Oğlak burcu ciddiyeti ve ağırbaşlılığı görülür. Biraz daha mesafeli, ciddi, ağırbaşlı, kurallarla ilişkiler gelişim gösterir. Bu dönem yatırım yapmak, ticari girişimlerde bulunmak, tasarruf etmek, birikim yapmak, paranın değerini bilmek çok daha kolay olacaktır. Ticari anlamda ortaklıklar başlatmak için de harika bir dönemdir. Bu dönem iş aşkları çok görülebilir, partnerler aynı kurumda çalışan kişiler arasında seçilebilir, patronlara aşık olunabilir, iş yaptığımız kişilerle, müşterilerle yakınlaşmalar söz konusu olabilir. İş hayatında ilişkileri doğru strateji ile yönetebildiğimiz takdirde başarı yakalama oranımız çok daha fazla artacaktır. Venüs’ün Oğlak burcundaki döneminde sosyal yaşamda daha çok pastel renkler, küllü renkler, siyah tonlarını ve toprak renklerini tercih edebiliriz. Bu süreçte gardırobumuza belki takım elbiseler, iş kıyafetleri, gece elbiseleri, bizi biraz daha ciddi gösterecek kıyafetler alabiliriz. Diş bakımı, cilt ve estetik bakımı için uygun bir dönemdir, diz ve kemikler önem kazanır, iskelet ve duruşla ilgili çalışmalar yapılabilir, vücut bol bol nemlendirilmelidir. Diş estetiğine önem verebilir, bununla ilgili çalışmalar başlatabilirsiniz. Keza bu süreçte cilt bakımı yaptırabilir, yaşlılık işaretlerini ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu dönemde ormanlarda vakit geçirmek, dağ yürüyüşlerine katılmak, müzeleri gezmek, eski binaların olduğu yerlerde vakit geçirmek, eski yapıların olduğu yerlere gitmek, huzurevi ziyaretleri yapmak, tarih kokan yerlerde zaman geçirmek, klasik sanat çalışmalarını takip etmek ruhumuza iyi gelebilir. Eğer yalnızsak, belki aşkı resmi dairelerde, müzelerde, devlet dairelerinde, huzurevinde, ormanlarda, müzelerde, tarih kokan yerlerde bulabiliriz, kim bilir…

26 Kasım Salı

4. DERECE YAY BURCUNDA YENİ AY

Yay burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay döneminde şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter'in de yöneticisi olduğu Yay burcunda yer almasıyla oldukça hareketli, neşeli, iyimser, şanslı olabileceğimiz bir zamanda olacağız. Özellikle iş, kariyer ve ticari konularda fırsatlar yakalayabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Yay burcu yakın ve uzak yolculukları, yurt dışı seyahatlerini, akademik konuları, yabancılarla veya uzaklardan kişilerle kuracağımız bağları, medya, hukuk ve devletle alakalı işleri temsil eder ve bizler de bu temadaki işlerimiz varsa halletmek için bu güzel Yeni Ay enerjisinden faydalanabiliriz. İlişkiler ve para gezegeni Venüs ile sürpriz gelişmelerin gezegeni Uranüs arasındaki olumlu açı sebebiyle maddi konularda veya kariyer ile ilgili temalarda girişimler ve yeni hedefler belirleyeceğimize işaret ediyor. Mars kendi yönettiği Akrep burcunda dururken oldukça güçlü bir enerji taşıyor ve dirayetli, dayanıklı, stratejik ve tutkulu davranacağımızı gösteriyor. Venüs ve Mars arasındaki destekleyici açı ise finansal ve profesyonel iş hayatı alanında yaratıcı ve akılcı fikirler bulacağımızı ve şanslarımızı artıracağımızı ifade ediyor.

27 Kasım Çarşamba

Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Venüs ile Uranüs arasında 6 gün boyunca destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Eğer yalnızsanız değişik, sıra dışı, enteresan, marjinal, farklı ilişkilere çekilebilirsiniz. Eğer partneriniz var ise, daha önce yapmadığınız, denemediğiniz değişik şeyler yapabilirsiniz. Özel hayatta, ilişkilerde özgürlük ihtiyacı çok artar. Bu dönem partnerinizi kısıtlamamaya, kurallar koymamaya özen gösterin. Bu dönem çapkınlık oranı çok artabilir. Cinsel anlamda her zamankinden daha çabuk bir şekilde uyarılabilirsiniz. İlişkiler çok ani başlayıp, aynı hızda sona erebilir, ilişkiler uzun soluklu ve uzun ömürlü olmayabilir. Tarz olarak sınırlarınızı ve kurallarınızı aşabilir, sıra dışı, farklı modeller ve tarzlar deneyebilirsiniz. Bu makyajınız da olabilir, kıyafetleriniz de olabilir, saçınız da olabilir. Kısa süreli cinsel aktiviteli buluşmalar oldukça heyecan verici olacaktır. Arkadaş çevrenizde veya bulunduğunuz gruplarda değişik insanlarla karşılaşmak veya yeni bir enerji ve dinamizm ile yeni aktivitelere başlamak için uygun bir zamandır. Yaratıcı ama sıra dışı bir yaklaşımla hayatınızda birtakım değişiklikler yapmaya yönelebilirsiniz. Aklınızı başınızdan alan, sizi çok heyecanlandıran biriyle karşılaşabilirsiniz, ancak bu sadece bir karşılaşma olarak kalabilir, kalıcı bir ilişki kurmak için zaman doğru zaman olmayabilir.

28 Kasım Perşembe

Ay 12.49 ile 14.32 arasında Yay burcunda boşlukta olacak, akabinde Oğlak burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Neptün arasında dört gün boyunca geçerli olacak destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Hayal kurmak için en güzel gün. Bugün fal baktırmak için de idealdir veya ruhsal konularla ilgili okumalar, araştırmalar yapmak, bilgi sahibi olmak için de uygundur. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksektir, bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okunmasında yarar vardır. Sizlere sunulan, anlatılan, vaat edilen konuların aslını astarını kontrol etmeden hemen inanıp atlamayın. Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Banka, internet gibi noktalarda şifre unutmaları, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bugün sezgiler ve rüyalar muazzam güçlüdür, enteresan şeyler doğabilir içinize, rüyalarınız yol gösterici olabilir. Sezgilerinize güvenmelisiniz bugün. Şiir, masal, hikaye yazmak için uygundur. Bugün fal baktırabilir, ruhsal ve/veya psikolojik danışmanlık, rehberlik alabilirsiniz. İç dünyanızda mutlu, rüyalar bakımından zengin ve spiritüel anlamda tatmin ve huzur aradığınız bir süreçtir. Hayallerinizle baş başa kalmak ve keyif alarak yapacağınız aktivitelerle çok fazla enerji harcamadan tembellik yapmak isteyebilirsiniz. İdeallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için elinize güzel fırsatlar geçebilir. Sanat alanında yaratıcılığınızı kullanabilir ve yeteneklerinizi, sezgilerinizle birleştirerek ortaya güzel eserler çıkarabilirsiniz. Mistik konular ve rahatlama teknikleri ile ilgilenebilirsiniz.