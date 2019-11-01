Kasım ayında Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Kasım ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek, Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni hiçbir işe veya projeye veya ilişkiye başlamak için hiç uygun değildir, girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat!

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz, ana esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin. Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı, diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında, rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, ihtiyaçlarınızı tespit edin, planlar yapın Ay boşluktan çıkınca harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, işe dişe dokunmayan işler yapın, boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Kasım ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;)

3 Kasım saat 08:46 ile 14:19 arasında Ay Oğlak burcunda boşlukta

5 Kasım 17:36 ile 6 Kasım 02:07 arasında Kova burcunda boşlukta

8 Kasım 04:12 ile 14:48 arasında Balık burcunda boşlukta

10 Kasım 17:00 ile 11 Kasım 02:17 arasında Koç burcunda boşlukta

12 Kasım 18:47 ile 13 Kasım 11:45 arasında Boğa burcunda boşlukta

15 Kasım 14:39 ile 19:14 arasında İkizler burcunda boşlukta

17 Kasım 23:14 ile 18 Kasım 00:56 arasında Yengeç burcunda boşlukta

20 Kasım 00:10 ile 04:54 arasında Aslan burcunda boşlukta

22 Kasım 06:31 ile 07:19 arasında Başak burcunda boşlukta

24 Kasım 05:49 ile 08:58 arasında Terazi burcunda boşlukta

25 Kasım 20:29 ile 26 Kasım 11:10 arasında Akrep burcunda boşlukta

28 Kasım 13:49 ile 15:32 arasında Yay burcunda boşlukta

30 Kasım 06:56 ile 23:13 arasında Oğlak burcunda boşlukta