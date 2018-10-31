Kasım ayında Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Kasım ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek; Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni hiç bir işe, projeye veya ilişkiye başlamak için uygun değildir. Girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat!

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz. Ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz. Ana, esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin.

Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı. Diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin. Planlar yapın. Ay boşluktan çıkınca da harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, dişe dokunmayan işler yapın. Çünkü boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Kasım ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;))

2 Kasım Cuma 07:31 ile 08:47 arasında Aslan burcunda boşlukta

4 Kasım Pazar 10:26 ile 12:00 arasında Ay Başak burcunda boşlukta

6 Kasım Salı 11:18 ile 16:02 arasında Terazi burcunda boşlukta

8 Kasım Perşembe 13:41 ile 21:59 arasında Akrep burcunda boşlukta

11 Kasım Pazar 06:34 ile 06:54 arasında Yay burcunda boşlukta

13 Kasım Salı 18:13 ile 18:45 arasında Oğlak burcunda boşlukta

16 Kasım Cuma 06:58 ile 07:41 arasında Kova burcunda boşlukta

18 Kasım Pazar 11:03 arasında 18:56 arasında Balık burcunda boşlukta

21 Kasım Çarşamba 01:46 ile 02:42 arasında Koç burcunda boşlukta

22 Kasım Perşembe 12:58 ile 23 Kasım 07:10 arasında Boğa burcunda boşlukta

25 Kasım Pazar 08:31 09:37 arasında İkizler burcunda boşlukta

27 Kasım Salı 10:21 ile 14:07 arasında Yengeç burcunda boşlukta

29 Kasım Perşembe 12:46 ile 14:07 arasında Aslan burcunda boşlukta