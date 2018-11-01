Kasım ayında burçları neler bekliyor?

Ekim ayını da geride bıraktık ve Kasım ayına geçiş yaptık. Bu ay gökyüzünde bir Yeni Ay bir de Dolunay var. Mars'ın da Balık burcunda olduğunu ihmal etmemek gerek! Peki gökyüzünün bu ay olan hareketleri ve bu hareketlerin sizin burcunuz üzerindeki etkileri neler olacak? İşte ayrıntılar...

Kasım ayına giriş yapıyoruz. Gökyüzünde güçlü etkileşimler olurken burçlar bu durumdan nasıl etkilenecek? Merak edilen her şey ünlü astrolog Dinçer Güner'in kaleminden… İşte ayrıntılar…



Koç: Sosyal alandaki hareketliliğin yerini dinginliğe bırakmaya başlıyor. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda şartları fazla zorlamadan, olası hataların üstüne çok gitmeden ve egolarınızı dizginleyebilmeniz önemli olacaktır. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir. Fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat! Devamı…

Boğa: Sizler çok daha sosyal olup, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan destekler alabileceksiniz. Hayatınızın efor ve mücadele alanı sosyal çevre, arkadaşlıklar, dostluklar alanına kayıyor olacak. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Devamı…

İkizler: İş ve çalışma ortamınızda yenilikler meydana gelebilir. Daha çok çalışmanız gerekebilir. İş ve kariyer konularında daha hırslı, verimli, hedeflerinize kendinizi daha yakın hissedeceğiniz, daha kolay organize olabileceğiniz bir dönem başlıyor. Ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. Devamı…

Yengeç: Hayatın keyifli yanları ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara karşı eleştirinin dozunu kaçırmayın. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak, finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değildir! Devamı…

Aslan: Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Devamı…

Başak: Bir takım gerçekleri açığa çıkartmak için çaba sarf edebilirsiniz. Enerjinizi daha çok ilişkiler ve ortaklıklar alanına yöneltebilirsiniz. İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda! Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Devamı…

Terazi: Size para kazandıracak yeni bir projeye başlayabilir veya yeni bir müşteri kazanabilirsiniz. Bütçenizi yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. İş ve çalışma koşullarında dağılmamaya, aynı anda birden çok işi yapmamaya özen gösterin. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat! Devamı…

Akrep: Aklınıza gelen fikirleri rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilirsiniz. Aşk hayatınız canlanmaya başlıyor. Bu dönemde olası başlayan ilişkilerimiz daha tutku ve ihtiras dolu olacaktır. Yalnız özel hayatınızda kafanız karışabilir, gerçekçi olmayan ilişkiler içine de çekilebilirsiniz. Devamı…

Yay: Bilinçaltı, korkular, rüyalar, mistik konular, felsefelerle ilgilenebilirsiniz. Fakat finansal anlamda risk almak için uygun zamanlar değil. Biraz arkanızdan dönen dedikodular canınızı sıkabilir, ama bunlara çok fazla takılmayın. Yalnız iş hayatında patronlarla çatışmamaya dikkat etmelisiniz. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat! Devamı…

Oğlak: İşten kazandığınız gelirlerinizi arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Havadaki aşk kokusuna da kapılabilirsiniz. Elinizdeki bir ürünü pazarlamak, reklamını yapmak, strateji oluşturmak için de harika bir dönemde olacaksınız. Önemli hayatınıza hız ve heyecan katacak sözleşmeler yapabilir, imzalar atabilirsiniz. Devamı…

Kova: İş ve kariyer konuları gündemde olacak. Yeni bir işe girebilir, işinizi değiştirebilir, belki terfi bile alabilirsiniz. Kariyerinize destekleyici bir etkisi olacaktır. Para ile ilgili konularda daha stratejik ve akıllıca davranabileceksiniz. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kovalar için oldukça romantik günler kapıda! Devamı…

Balık: Tam girişim yapmak ve yeni başlangıçlar için harika bir süreç olacak. Hayatınız ciddi anlamda hız geliyor. Bunun yanı sıra cazibeniz de aynı oranda arttıracak. Aynı şekilde kızgın ve agresif de olabilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat! Devamı…

