Kaş’ta hep beraber yıldızlar altında

Türkiye’nin en keyifli tatil yerlerinden biri olan KAŞ’ta ve Kaş’ın en ünlü Oteli olan Hotel Barbarossa’da muhteşem bir Astro Tatil etkinliğine hazır mısınız? Astrolojiye dair her şey bu tatilde olacak. İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin en keyifli tatil yerlerinden biri olan Kaş'ta ve Kaş'ın en ünlü Oteli olan Hotel Barbarossa'da muhteşem bir “Astro Tatil” etkinliğine hazır mısınız?

Doğaya karşı koyamayacağınızı koya gider gitmez anlayacak ve stresinizden arınacaksınız. Ertesi gün gülümseyerek uyanacak, yöre ürünleriyle kahvaltı edecek, zinde bir şekilde hem doğum haritalarınızı farklı metotlarla çalışarak, önünüzde ki süreci daha berrak bir şekilde görmenin rahatlığı içinde olacaksınız.

Bu AstroTatilde (tam pansiyon) neler var sayalım;

– Naz Bayatlı ile KARMA ve Enerji Astrolojisi!

Naz Bayatlı'nın vereceği seminerler sayesinde;

– Doğum haritalarındaki karmik göstergeler nelerdir?

– Bu dünyaya hangi yüklerle geldiniz ve geliştirmeniz gereken yönler nelerdir?

– Hangi ışın grubu ailesindensin, kimlerle ortak kaderi paylaşıyorsun?

– Doğum haritandaki zorlu kalıpları kırmak için hangi yöntemlere ihtiyacın var?

Gibi soruların yanıtlarını alabileceksiniz. Bitti mi? Elbette hayır!

Ayda Ersan ile Regresyon;

Geçmiş yaşamlarınızı ziyaret ederek, gündeminizde olan sorunları çözümleyebileceksiniz. Geçmiş yaşam kayıtlarınıza ulaşarak, yaşanan anı dönüştürmek için yaratılan bir şifa yöntemi.

Ve tabii ki bitmedi!

Dinçer Güner ile;

– Hem Astroloji hem de Aile Dizimi çalışmalarını gerçekleştirebileceksiniz.

– Dinçer Güner ile tatil boyunca çeşitli seminerlerde kişisel doğum haritanızın dinamiklerini daha iyi kavrayabilecek alacağınız bilgiler ile kişisel farkındalığınız artacak ve tüm kişisel sorularınıza yanıt alabileceksiniz.

– Doğum haritalarınızda ki zorlu göstergeleri tespit ederek her akşam yapılacak “Aile Dizimi” çalışmaları ile bu göstergeleri hayatınızda daha pozitif yönde nasıl çalıştırabileceğinizi öğrenebileceksiniz.

– Her akşam özel “Aile Dizimi” çalışmaları, Kökleriniz size ne yapıyor ?

Atölye Çalışma Tarihleri:

4 Haziran – 9 Haziran tarihleri arasında, Kaş Hotel Barbarossa'da, konfor ve lüks iç içe geçtiği bir mekanda. Yine sizler için özel sürpriz ekstra aktiviteler olacaktır.

Atölye çalışması için ulaşım Sabiha Gökçen havaalanından uçakla Dalaman’a ve oradan özel transferle Hotel Barbarossa'a çalışma alanına gerçekleştirilecektir.

Hotel Barbarossa'yı daha detaylı incelemek isterseniz eğer;

www.hotelbarbarossa.com

Detaylı bilgi için;

0507 716 60 34

0530 101 96 00