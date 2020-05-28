Kaynaklar tükeniyor… Tek dünya düzenine yaklaşıyoruz

Fatih Altaylı'nın sunuculuğunu üstlendiği 'Teke Tek' programının yılbaşı özel bölümüne katılarak, 2020 yılı ile ilgili yaptıkları astrolojik tahminleriyle şaşırtan ünlü astrologlar aylar sonra tekrar buluştu. Dinçer Güner, Hande Kazanova, Öner Döşer ve Şebnem Ekşib bir araya gelerek, Covid-19, yeni dünya düzeni, salgın nedeniyle çip takılma olasılığı ve yeni dönemdeki Satürn hareketlerini değerlendirdiler.

Gökyüzü hareketlerini inceleyerek, 2020 yılı ile ilgili yaptığı tahminlerle gündemden düşmeyen Dinçer Güner, önümüzdeki dönemde corona virüsü salgınının yarattığı yeni düzeni yine gökyüzü işaretleriyle inceledi. Sıra dışı tahminlerde bulunan ünlü astrolog Dinçer Güner, dünya kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu vurgulayarak, tek dünya düzenin nasıl olabileceği ile ilgili tahminlerini Fatih Altaylı ile Teke Tek programında paylaştı.

Güner; ”Kova Çağı’na giriş yapıyoruz. Bu çağ tarihte ilk defa olmuyor. Satürn ve Jüpiter ilk defa Kova burcunda kavuşmuyor. 1200’lü ve 1400’lü yıllara tekamül ediyor. Burada karşımıza Marco Polo, Magna Carta, pusula gibi dünyayı değiştiren önemli olaylar karşımıza çıkıyor. Bu yılda da çip var, Satürn Jüpiter birliktelik zamanları 20 yıllık döngülerde dünya üzerinde liderler ya kalp krizi geçirmiş ya beyin kanaması geçirmiş ya da suikaste uğrayarak koltuklarını başkalarına bırakmışlar. Özellikle bu sene Kasım ayından Şubat ayına kadar dünyanın gidişatındaki önemli isimlerin karşısına bunların gelmesi muhtemel görünüyor. Kova aslında hümanizm ve eşitlikle alakalıdır. Adı sosyalizm olmayacak belki, fakat sosyalizme benzeyen bir dünya düzenine geçiş yapılacaktır. Belki bütün dünya ortak bir para birine geçecek” şeklinde konuştu.

“YENİ BAKTERİ VE VİRÜSLER ORTAYA ÇIKACAK”

Ünlü astrolog, önümüzdeki dönem için tahminlerine şu sözlerle devam etti: “Kaynaklar tükeniyor ve sürdürülebilir bir dünya olarak kalabilmesi için tüm dünya bir araya gelerek tek devlet, tek dünya düzenine geçiş yapılabilir. Dünya üzerinde ayaklanmalar meydana gelebilir. Fakat bu ayaklanmalar baskıcı rejimlerin getirmiş olduğu kurallara karşı insanların lidere karşı geldikleri ayaklanmalar olacaktır. Satürn Jüpiter kavuşumları mutasyonlarla ilgilidir. Fakat bu Covid-19 ile değil, Kova Çağı ile birlikte virüsleri biz teknoloji ile almaya başlayacağız. Kova teknoloji ve atmosferle ilişkilidir. Küresel ısınma daha fazla artacak. Özellikle donuk topraklarda yer alan ve eriyen buzullar yüzünden ortaya çıkacak olan yeni bakteri ve virüsler var. Bu sebeple insan vücudunun alışkın olmadığı virüsleri görebiliriz. Daha sonra dünyada ekonomik bir devrim meydana gelecek. Bu değişen düzen ile birlikte 4 ülke yeni dünyanın liderleri olabilir. Hindistan, Çin, Rusya ve Japonya hem ekonomik hem de teknolojik açıdan güçlenecek. 2021 senesi için Şubat ve Haziran ayları çok önemli. Çünkü zamanın yöneticisi ve düzen sağlayıcı Satürn ile radikal değişiklikleri gösteren Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Bu etkileşimin sonunda kuraklık, tarım devrimi, susuzluk sorunları meydana gelmeye başlayacak. Yapay zeka, makine ve insan arasında bir bağ çalışmaları yapılacak.”

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