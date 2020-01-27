Dün akşam sarsıcı bir haberle karşılaştık. Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant, kızıyla birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bu haber çoğu insanı yasa boğdu. Ünlü astrolog Dinçer Güner de, Bryant'ın haritalarını analiz etti... İşte Kobe Bryant'ın astrolojik açıdan hayatı...

Merhaba Arkadaşlar;

Dün akşam basketbol dünyasının efsanesi ismi Kobe Bryant’ın, geçirdiği helikopter kazası sonucu kızıyla birlikte hayatını kaybettiği haberini aldık. Kobe Bryant, bir çoğumuzun çocukluğunun ilhamıdır sanırım. Ya da en azında benim için öyle! Zira çocukluğumda basketbola yazılmam, Oyak Renault minikler takımına girmek için çalışmamın altında hep o yatardı. Tabii benim talihsiz trafik kazalarım yüzünden belki profesyonel olacak olan spor hayatım sona erdi ama yine de dönüp anımsadığımda keyif aldığım zamanlardı. Bana basketbolu sevdirmişti. Dün akşam ölüm haberini duyduğumda ise tabii ki üzülmüştüm.

Hemen mesleki refleks olarak doğum haritasını araştırmaya başladım ve buldum. Sanıyorum ki yükselen burcumun Akrep olmasından dolayı, ölüm konusu korkuyla karışık çok fazla ilgimi çekiyor. Astrolojik olarak ölüm sebepleri, ölüm nedenleri, zamanlaması gibi konulara çok doğal olarak çekiliyorum.

Hemen Kobe Bryant'ın haritasında ne gibi bir etki vardı da vefat etmesine neden oldu bunu araştırmaya koyuldum. Astrolojik olarak ölümün bir tane formülü yok ne yazık ki. Birden çok parametreyi incelemek gerekiyor ve tabii ki bununla ilgili elimizde bir istatistik de olmadığından dolayı, kesinlik içeren bir veri veya bilgi yok. Kendi datamızı, kendi çalışmalarımızı kendimiz oluşturmak zorunda kalıyoruz. Genel olarak ölümden bahsettiğimizde astrolojik olarak 8. ev veya 12. evi ve bunların yöneticilerini, Merkür'ü, yaşam sonuna işaret eden 4. evi, Arap Noktalarından ölüm noktasını, Mars ve Plüton’u inceleriz. Ama her defasında bu göstergelerin olumsuz etkilenmesi, her seferinde bir ölümü de meydana getirmediğini de görürüz aslında. Ama ölüm olmasa bile bir krizi meydana getirdiği muhakkak. Astrolojide öngörü yapabilmek için kullandığımız belli teknikler var. En popüler olanı transit olmakla beraber aslında progress tekniği, Solar Arc tekniği, Solar Return, ev türetme tekniği, transitlerden daha güçlü araçlardır. Transitler genelde tetikleyici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır ama asıl olayı bu saydığım diğer teknikler göstermektedir.

Kobe’nin burcu Başak ve yükselen burcu Oğlak. Önce progress haritasını inceledim. Progress bir ilerletim tekniğidir. Kişinin doğum haritası, yaşadığı gün kadar ilerletilir ve gündeminde ne olabileceğine bakılır, hangi temaları hayatına çekeceğini anlarız. Progress haritalarda özellikle “Ay” çok önemli bir göstergedir ve kişinin doğal olarak çekileceği konuları gösterir. Progress haritanızda Ay'ınız Terazi burcunda ise evlenirsiniz mesela, ya da Ay'ınız Oğlak burcunda ise iş kurma dönemine giriyorsunuz demektir. Ve progress haritada Ay, bir burçta ortama 2,5 sene kadar kalır. Kişinin 2,5 senelik motivasyonlarını görme şansımız olur. Kobe'nin progress haritasında Ay, 1 ay önce Akrep burcuna giriş yapmış. Progresste Ay'ın Akrep burcuna girmesi, kişinin yaşamında krizlere doğal olarak çekileceğini, tehlikeli durumlarla karşılaşabileceğini gösterdiği gibi ekonomik krizleri ve büyük bitiş ve yeniden başlama süreci gibi değerlendirir. Progress haritasına göre, Kobe’nin doğal olarak tehlikeli sürece girmiş gibi düşünebiliyoruz. Yani Ay'ın progresste Akrep burcunda oluşu astroloji sembolizmine göre beni şaşırtmadı…

Sonra Solar Arc haritasını merak ettim. Solar Arc yine bir öngörü tekniği. Progress kişinin gelişen ruh halini ve psikolojik yapısını gösteriyor Solar Arc ise aslında tamamen fiziksel planda somut olarak neler olabileceğini anlamamıza yardımcı olan bir öngörü sistemi. Çalışma sistemi ise, kişinin yaşadığı yaş ne kadar ise doğum haritası o derece tüm gezegenlerle ilerletilir. Ve doğum haritasındaki herhangi bir gezegenle özellikle kavuşum yapan bir dinamik var mı buna bakılır. Solar Arc haritasına baktığımda ise Güney Ay düğümü (kayıplara işaret eder) doğum haritasında 4. evde (yaşam sonu) gösteren Ay burcu ile aynı derecede üstünde olduğunu gördüm. Ay burcu doğum haritasında 7. derece Boğa burcunda, Solar Arc haritada Güney Ay düğümü 7. derece Boğa burcunda hem de 4. evde. Bu oldukça enterasan. Dataya ve istatistiğe işlenmesi gereken bir gösterge gibi geldi bana. Aynı Solar Arc haritada kötücül Satürn ise doğum anındaki Plüton'un (ölüm) 9. evde yolculukları gösteren bir alanda tam üstünde.

Solar Arc harita beni epey etkiledi açıkçası ve akabinde de Solar Return yani Güneş Dönüşü haritasını merak ettim. Solar Return harita senelik haritalardır ve kişinin doğum gününe özel çıkartılır ve bir sonraki yaşa kadar neler yaşayacağını anlamımıza yardımcı olur. Ve bu sene haritasında Yay burcunun yükseldiğini gördüm. Yay burcu hem yolculuklarla ilgili dikkat çekici olmakla beraber aslında Yay, Kobe'nin doğum haritasının 12. evi! Bu sene 12. evini yaşamaya başlamış! 12. ev elde olmayan zorluklar, kayıplar, krizler ve ölümle ilişkilidir. Aynı haritayı daha dikkatli incelediğime, stres yaratan Mars'ın bir diğer ölüm evinde yer alan 8. evdeki Satürn ile aynı derecede olduğunu gördüm. İkisi de 3. derece Başak burcunda. Ve yine aynı haritada Uranüs ise yaşam sonunu gösteren 4. evde yer alan 7. derecedeki Boğa burcunun tam üstünde! Bu kadar göstergeden sonra transitleri inceleme gereği bile duymadım açıkçası.

Tabii hiçbir teknik tek başına ölümü göstermez. Tek başına progress'inde Ay burcunun Akrep olması, ya da tek başına Solar Arc'ta Güney Ay düğümünün 4. evdeki Ay’ının üstünde olması ya da tek başına o sene Solar Return’de 12. evinde yükselmesi… Burada manidar olan bu göstergelerin hepsinin aynı sene, aynı zamanda meydana geliyor olması. Yoksa tek bir gösterge veya teknikle böyle bir öngörüde bulunamayız.

Bu yazı da zaten daha çok astroloji ile ileri seviyede meraklı olan okurlarım için yazdım… Şimdi akıllara gelen asıl soru şu: Bu kişi danışmanlık alsaydı bunu öngörür veya söyleyebilir miydik? Sanıyorum ki, bunu okuyan bir çok astroloji öğrencisi, astrolog böyle bir şeyi direkt söyleyemezdi. Ama çok zor bir sene olacağını, krizlerle mücadele edebileceğini, bu sene hayati risk taşıyan bir çok şeyden uzak durması gerektiğini, sıkça hastalıktan, kayıplardan ve kontrol dışı durumlardan bahsederdi… Çünkü her ne kadar ölümle içe içe yaşasak bile bu ihtimal aklımıza gelmez ya da kondurmak istemeyiz aslında…

Sevgiler…

Dinçer Güner

