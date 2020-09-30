Koç burcunda Dolunay: Derin yaralarımızla mücadele zamanı

1 Ekim perşembe günü Koç burcunun 9. Derecesine “Şiron” astreodinin başrol oynayacağı bir Dolunay bizleri beklemekte. Dolunayın yöneticisi olan Mars’ın geri harekette oluşu, hem Satürn hem de Plüton ile gergin görünümü Dolunay'ı daha da çeşitlendirmekte. Peki bu Dolunay'ın bireysel akabinde Dünya ve Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olacak? İşte yanıtı...

Dolunay Koç burcunda olacağından dolayı, önümüzdeki 10-12 gün kadar yaşamlarımızı daha çok Koç burcunun sembolize ettiği ve Koç burcu kalitesinde olaylarla karşılaşacağımızı söyleyebiliriz. Koç burcunun astrolojide sembolize ettiği anahtar kelimeler ise; ilkel enerji, yarışmak, harekete geçmek, eğlenmek, bir şeylerin ilkini yapabilmek, iyimser olmak, başlangıçlar yapmak, atak olmak, liderlik etmek, öncülük etmek ve sabırsız olmak, yenilik yapma ihtiyacı, öfke ve sataşmak, hedefler koymak, cesur olmak, girişken olmak ve patavatsızlık.

Bu dönem daha dürtüsel ve içimizden geldiği gibi davranmak isteyebiliriz. Normal şartlar altında oldukça hareketli, girişken, hızlı hareket edeceğimizden bahsetmemiz gerekir ama bu dönem Mars'ın hala geri harekette oluşu ne yazık ki enerjimizi hissedilir ölçüde düşürmekte, zaman zaman cesaret gerektiren durumlarda geri durmamıza neden olmakta. Ama elbette işin içinde Koç olduğu için yine esprili, eğlenceli, her türlü durumdan keyifler almaya çalışacağız. Sabretmenin biraz zor olacağı zaman zamanda hızlı hareket etmekten dolayı sakarlıklar peşimiz bırakmayabilir. Liderlik etmek isteyecek, belki de birçok kişinin aklına gelmeyecek projeler ve fikirler aklımızda uçuşacak. Mars geri harekette olduğu için bu süreçte planlama yapmak için harikadır. Aslında işlerimizin parlaması ve tam gaz harekete geçecek enerjiyi tam olarak 15 kasımdan sonra bulacağız kendimizde. Yeni bir şeyler denemek isteyecek, hatta hayatı deneme-yanılma yolu ile öğreneceğimiz bir zaman. Öyle tavsiyeleri, başkalarının tecrübelerini pek dinlemeyiz ki zaten istemeyiz de. Hatta işimize karışılmasından da pek hoşlanmayabiliriz.



Tabii bu dönem kişisel olarak hedefler koymamız gerek hatta belki başkaları ya da kendimizle yarışarak bu hedeflere ulaşmaya çalışabiliriz. Yeni başlangıçlar, iş girişimleri, bireysel olarak yapacağınız her türlü aktivite için geçerlidir bu hedef koyma meselesi. Koç her işi tek başına yapmak ister, tek başına takılmak ister, kendi başına olmaktan keyif alır. Bu dönem kendi başınalığımızdan da daha fazla keyif alabiliriz. Bu dönemin gölge yönlerinden bir tanesi de elbette bencilce davranışlar ve çok çabuk sıkılmak olabilir. Bu yüzden maymun iştahlı olmamaya da özen göstermenizde fayda var. Bizi sadece başlangıçlar heyecanlandırabilir ama devamını getirmek konusunda yeteri kadar sabrımız veya heyecanımızda olmayabilir. Bazen de bencilce tavırlar yüzünden eleştiri oklarına maruzda kalabiliriz.

Koç – Terazi aksında meydana gelen gelişmeler genel olarak, ilişkiler- ortaklıklar- sen-ben ilişkisinde ki denge, evlilik, özel hayat konularını masaya yatırdığımız dönemdir. Demek ki dolunay haftasında bu konular daha çok gündemimizde yer alacak sık sık.

Sağlık olarak ise, baş dönmeleri, baş ağrıları, başımızı bir yerlere çarpma, göz ağrıları söz konusu olabilir. Dolunay 9. Derecede olacak. Bu derece daha çok gözlerle ilgilidir. Bu yüzden gözlerinizi çok yormamanızı tavsiye ederim. Belki ılık göz banyoları gözlerinizi dinlendirme konusunda iyi gelebilir veya loş ışık…

Dolunay’da Şiron astreoidi etkin olacak. İşte bu çok önemli, çünkü Dolunay’ın kalitesi hakkında bize bilgi verecektir. Şiron astreoidi popüler anlamı ile “ Yaralı Şifacı” demektir. Şiron bizim en derin yaralarımız ve bu yaraları iyileştirmek için verdiğimiz mücadeleyi anlatır. Şiron'un olduğu noktada her şekilde bir yara alma hali ve akabinde bu yarayı iyileştirmek için verdiğimiz mücadeledir. Şiron Koç burcunda olduğu için, burada mesele öfke ile ilgili olacaktır. Bu Dolunay’da öfkelendiğimiz ve bizi sinir eden konulara odaklanmak gerek. Bu öfkeniz veya sinirin gerçek sebebi nedir? Yoksa çocukluğunuzdan gelen duygular mı? Bu Dolunay zamanı öfkemizi şifalandırmak yerinde olacaktır. Terapi desteği alarak başlayabiliriz mesela ya da kişisel gelişimle ilgili yayınlara da odaklanabiliriz. Pek tabii Şiron fiziksel yaralanma haline de işaret edebilir ya da ameliyat gerektiren durumları.



Dolunayın yöneticisi olan Mars'ın Satürn arasında ne yazık ki sert bir görünümü olacak. Cesaret gerektiren işlerde başarılı olmak zorlaşır, gücümüz kısıtlanır, kendimizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir, hevesimizi kaçırabilirler, moralimizi bozabilirler. Taleplerimiz reddedilebilir. Enteresan katı kurallarla karşılaşabiliriz, kendimizi disipline etmemiz gerektiren konularla yüzleşebiliriz. Enerjimiz çok düşebilir, hareket etmekte zorlanabilir, tembelliğe eğilim gösterebiliriz. Cinsel anlamda sorunlar meydana gelebilir, cinsel korkular, endişeler yaşanabilir. Engelli koşuda olmak gibidir bu günler, başarı ancak çok ama çok çalışmak sayesinde gelir. Düşman kazanabiliriz veya düşmanca davranışlarla karşılaşabiliriz. İş hayatında özellikle patronlarla sorunlar meydana gelebilir, önemli istekleriniz, taleplerinizi bugünlerde dile getirmeyin. İş ortamında rekabet ederken problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bol bol dinlenmek ve ruhu rahatlatmakta yarar vardır. Kazalara, bir şeyleri kırıp dökmeye eğilim oluşur. Özellikle kavgalı ortamlardan uzak durun, birileri ile tartışırken elinizdekileri sağa sola fırlatmayın. Kesici, delici, her türlü ateşli silah ve aletlerle oynamak, kullanmak tehlikelidir. Tansiyon, kan ile ilgili rahatsızlıklar, isilik, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir, dişler ve kemikler kırılgandır. Bu dönemde birçok insan huysuz hırçın ve tahammülsüz olacağı için ilişkilerde krizler yaşanabilir buna karşı dikkatli olmalıyız.

Diğer yandan, göksel aşıklar Venüs ve Mars arasındaki olumlu ateş üçgeni flörtlerin de hızla başlayabileceğini ve gurur veya ilişkilerde kalıcılık bakımından güven duyma arzumuzun cevap bulamayacağı durumlar nedeniyle kuşku ve endişeden stres yaşayabileceğimizi sembolize ediyor. Koç dolunayında hız yapmaktan, bedenimize aşırı yük bindirecek çalışmalardan uzak durmalıyız.





DÜNYA ÜZERİNDE İSE;

Koç burcundaki dolunay zamanı; dünya genelinde stres ve sinir hakim olabilir. Yine patlamalar, askeri konularda hareketlilik, volkanik hareketlenmeler söz konusu olabilir. Koç bir şeyleri ilk defa yapmak demektir. Bu dönem yeni icatlar, yenilikler söz konusu olabilir. Elbette işin içinde Şiron olduğu için ve şironun yaralı şifacı olduğunu düşünürsek; korona ile ilgili aşı veya ilaç çalışmaları ile ilgili net ve somut gelişmeler olmasını bekleyebiliriz. Aslında 24 Mart civarı Koç burcunda yine şiron etkili bir yeni ay meydana gelmişti ve tam da o dönem korona ile ilgili aşı-ilaç ile ilgili çalışmaların hız kazandığı bir zamandı. Şimdi ise aynı derecelere yakın bir dolunay meydana gelecek. O dönem başlayan çalışmaların belki de somut sonuçlarını görebiliriz.

Dolunayın yöneticisinin Mars'ın Satürn ile zor irtibatı; depremler, kargaşa, kazalar ile ilgilidir. Bu yüzden doğal afetlerde artışlar söz konusu olabilir. Özellikle yangın ve kaza haberleri çokça meydana gelebilir. Özellikle düşmanlıkların artabileceği, ülke yöneticilerinin saldırgan tavır ve davranışları yüzünden dünyada huzur kaçabilir. Savaşa sebebiyet verecek davranışlarda bulunabilirler. Dünya üzerinde tansiyonu yüksek zamanlardan geçeceğiz. Yanardağ aktivitelerine şahit olabiliriz. Ülkeler arası yaptırımlar, ambargolar söz konusu olabilir. Dünya üzerinde askeri hareketlilik veya terör saldırıları söz konusu olabilir. Ekonomik gelişmeler memnuniyet yaratmayabilir.