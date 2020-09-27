Koç burcunda Dolunay haftası: Öfkeyle kalkan zararla oturur

Koç'un ateşli, sabırsız, hızlı ve öfkeli hali hepimizi aynı duygularla derinden etkileyebilir. Bu dönemde bir çok insan huysuz, hırçın ve tahammülsüz olacağı için ilişkilerde krizler yaşanabilir buna karşı dikkatli olmalıyız. Koç burcundaki Dolunay'ın burçlar üzerindeki etkileri neler olacak? Ünlü Astrolog Dinçer Güner, bu hafta ne gibi etkiler altında olacağımızı kaleme aldı.

Koç Dolunay’ı ateş elementinden yüksek enerji hattında olduğumuz bir süreç olacak. Her şeyden evvel Ay en parlak ve güçlü haliyle parıldarken yanına dolunayın yönetici gezegeni Mars’ı da kavuşum açısıyla almış durumda. Koç’un ateşli, sabırsız, hızlı ve öfkeli hali hepimizi aynı duyguları derinden içimizde hissetmek yoluyla etkileyebilir.

Normalden daha fazla sabırsız tahammülsüz ve öfkeli olabiliriz. Hem zihnen hem bedenen oldukça hareketli ve dinamik olacağız ancak oldukça da yorucu ve yıpratıcı bir süreç içinde olacağız. Mars bu günlerde henüz geri hareketten çıkmamış olacak ve katı kuralları disiplini ve sorumlulukları temsil eden Satürn ile kare açı adını verdiğimiz zorlayıcı açı içinde yer alacak. Bundan dolayı her şeyden evvel hayatımızdaki otorite figürleri ile tartışmak çatışmak söz konusu olabilir. Bizi kısıtlayan ve üstümüze gelen bir işi zamanında ve planlı yapmak konusunda bizi zorlayan koşullar altında olabiliriz. Bu dönemde hızla ve ileriye atılarak hareket etmek isterken önümüze çıkan iş kariyer alanındaki sorumluluklar, anne baba patron iş ortağı veya eşle ilişkiler gibi temalarda bizi yavaşlatan etmenler ortaya çıkabilir ve dolayısıyla öfkelenebilir ve stres dolu çıkışlar yapabiliriz. Bu dönemde bir çok insan huysuz hırçın ve tahammülsüz olacağı için ilişkilerde krizler yaşanabilir buna karşı dikkatli olmalıyız. Diğer yandan, göksel aşıklar Venüs ve Mars arasındaki olumlu ateş üçgeni flörtlerin de hızla başlayabileceğini ve gurur veya ilişkilerde kalıcılık bakımından güven duyma arzumuzun cevap bulamayacağı durumlar nedeniyle kuşku ve endişeden stres yaşayabileceğimizi sembolize ediyor. Koç dolunayında hız yapmaktan, bedenimize aşırı yük bindirecek çalışmalardan uzak durmalı baş bölgemizi, alın ve burun bölgemizi korumalıyız.

KOÇ: Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu dolunay zamanında. Bu dolunayda hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Devamı…

BOĞA: Bu dolunay 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. dolunay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Devamı…

İKİZLER: 11. evinizde gerçekleşecek olan bu dolunay, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Dolunay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Devamı…



YENGEÇ: 10. evinizde gerçekleşecek olan bu dolunay, iş hayatı, iş hayatında ki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticililerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Devamı…

ASLAN: Bu dolunay 9. evinizde gerçekleşecek; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamı…

BAŞAK: Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu dolunayın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi-iletişim hızı artabilir. Devamı…



TERAZİ: Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatında ki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler dolunayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Devamı…

AKREP: İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu dolunayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu dolunay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir. Devamı…

YAY: Bu dolunay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu dolunayın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak. Devamı…



OĞLAK: Bu dolunay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu dolunayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu dolunay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Devamı…

KOVA: Bu dolunay sizlerin 3. evinde gerçekleşecek. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu dolunay ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Devamı…

BALIK: Bu dolunay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu dolunay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Devamı…