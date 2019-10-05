Koç burcunda Dolunay haftasına hazır olun!

Bu hafta Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'a Jüpiterin'de güzel bir kontağı olacak. Hafta boyunca nelere dikkat etmeli, Dolunay'ın etkileri hangi konularda yoğunlaşacak? Kariyer ve aşk nasıl etkilenecek? Tüm sorularınızın cevaplarını ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

Koç burcunda gerçekleşecek bu Dolunay zamanı, Koç burcunun temsil ettiği ateş enerjisini duygularımıza taşıyor. Hızlı olma, hedeflerimize acele ulaşma, kendimizi duygusal olarak ifade ederken daha yüksek tonda duygu ve düşüncelerimizi ifade etme arzusu yüksek olacak.

Bu Dolunay’da Koç burcunun yönetici gezegeni Mars da Terazi burcunda ve savaş gezegeni Mars'ın barışı ve orta yolu bulmayla alakalı Terazi burcunda yer alması sorunlarımızı çözerken ne kadar aceleci ve öfkeli olsak da beklemek, alttan almak, duygularımızı denge yansıtacak bir biçimde ifade etmek zorunda hissedeceğimizi gösteriyor. Savaş bağırarak çağırarak öfkeyle kazanılmayacak, tam tersi masa başı diplomasisi gerekli olacak. Hızla karar almak isterken yavaşlamak gerekecek ve çevremizdekileri veya karşımızdaki özel kişiyi onun ne demek istediğini anlamak isteyerek dinlemek zorunda hissedeceğiz. Tatlılıkla işleri yoluna koymak çok önemli olacaktır. Çünkü bu Dolunay zamanı bir taraftan da Satürn, Ay ile kare açı yapmakta ve streslerin, zorlayıcı koşulların bizi duygusal anlamda testten geçirebileceğine işaret etmekte.

Otorite figürleri ile çatışmamaya çalışmalı veya sevdiklerimizle inatlaşma, isyankar tavırlara veya gereksiz tartışmalara girmekten kaçınmaya özen göstermeli. Her Dolunay bir karar anını temsil ettiği için, 15 gün önce gerçekleşen Terazi Yeni Ayı’nın yapıcı etkisini sürdürmeye devam etmeliyiz. Kararlarımızı ise sadece kendi isteklerimiz ve hedeflerimizi önemseyerek değil daha paylaşımcı ve karşımızdakini de düşünerek almayı denemeliyiz. Adil çözümler önermekten yana olmalıyız.

Koç: Bu hafta kendinizi kariyer konusunda sınırlandırılmış ve gereksiz kurallarla uğraşıyorken bulabilirsiniz. İş konusundaki talepleriniz karşılanmayabilir. Hafta boyunca yöneticilerinizle ilişkilerinizi dikkatli yönetmeye bakın. Finansal konularda da özellikle dikkatli adımlar atmanızda yarar var. Devamı…

Boğa: Bu hafta sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Devamı…

İkizler: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda içsel olarak minik bir yarış içine girebilirsiniz, onları kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatında daha şüpheci ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Bu hafta hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Sevgi bu hafta daha da derinleşebilir. Fakat partneriniz veya ortağınız ailenizle, aile bireylerinizle ilişkilerde zorlanmalar, stresli durumlar ortaya çıkabilir. Ev içinde fikir birliğine varmak pek de kolay olmayabilir. Yaratıcılık gerektiren işlerde genel anlamda destekleyici etkiler altında olacaksınız, birlikte olduğunuz veya olacağınız kişinin tüm sırlarını öğrenmek için harekete geçebilirsiniz. Devamı…

Aslan: Hafta boyunca sağlığınıza ekstra dikkat etmenizde fayda var. Özellikle dizleriniz, dişleriniz, kemikleriniz, cildiniz hassas olabilir. Ailenizle bu hafta ilişkilerde zorlanmalar gözleyebilirsiniz, alacağınız eleştirilere karşı sert bir tavır sergileyebilirsiniz. Ayrıca aşk ve çocuklar konusunda mutlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir aşk, varsa ilişkiniz hoş sürprizler ve hediyeler, çocuklarınızın hayatına dair mutlu edici fırsatlar söz konusu olabilir. Devamı…

Başak: Kişisel kazançlarınız pek de keyifli değil hafta boyunca. Parasal konularla kiminle nasıl konuştuğunuza ve iletişim kurduğunuza dikkat etmenizde fayda var. Doğru kurulamayan iletişim size para kaybettirebilir. Ayrıca eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçlarınız ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Devamı…

Terazi: Bu hafta aile içinde huzur ve güven bu hafta pek yok gibi. Duygusal gerilimler yaşanabilir, aile tarafından pek de hoşunuza gitmeyecek kurallar gelebilir. Ailede yaşlı kişilerin sağlığı ile yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Hafta boyunca eve ve aileye ait sorumluluklar artabilir. Ayrıca bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. Devamı…

Akrep: Bu hafta finansal açıdan güzel gelişmeler yaşanabilir, kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Maddi olarak güzel koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bir şeyleri satmak istiyorsanız sizi mutlu edecek fiyata satabilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Devamı…

Yay: Hafta boyunca arkadaşlarınızla iletişim kurmakta zorlanabilir, farkında olmadan onların kalplerini kırabilirsiniz. Dostlarınızla aranızda duygusal gerilimler baş gösterebilir. Özellikle parasal konulardan yana bu hafta yüzünüz pek gülmeyebilir, finansal işleriniz engellere takılabilir. Ekonomik olarak kendinizi güvende hissetmeyebilirsiniz. Kendinize bu anlamda çeki düzen vermeli, ekonomik gerçeklerinizden kaçmamalısınız. Devamı…

Oğlak: Hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili konularda pek de tatlı olmayan geri bildirimler alabilirsiniz. Bu hafta yeni sözleşmeler imzalarken, neyi imzaladığınıza dikkat edin, satır aralarını atlamayın. İş konularında kararsız kalabilir, ne yöne gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Bu haftanın size katacağı sosyalliği ve hayatınıza katacağı olası yeni arkadaşların tadını çıkartmaya bakın. Devamı…

Kova: Hafta boyunca psikolojik olarak kendinizi yorgun ve hafif depresif hissedebilirsiniz. Bu hafta terapi almak, ruhsal olarak sizi yoran, sorun olan konularınıza çözümler üretmek ve destekler almak için ise harika olacaktır. Yalnız hırs, rekabet duygusu, kontrol etme isteği de aynı şekilde ön plana geçebilir. Derinlemesine araştırma gerektiren işlerde oldukça başarı elde edebilirsiniz. Devamı…

Balık: Bazı sosyal ilişkilerinize çeki düzen vermeniz hatta belki bazılarından uzaklaşmanız gerekebilir. Bu hafta ne yazık ki dostlardan ve arkadaşlardan size pek hayır yok. Onlarla ilişkilerde güven sorunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Kariyer konusundaki hedeflerinize daha kolay ulaşabilir, kariyerinizle ilgili güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Devamı…