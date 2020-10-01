Koç burcunda Şironyen Dolunay: Ortam Kızışıyor

1 Ekim günü Koç burcunun 9. Derecesine “Şiron” astreodinin başrol oynayacağı bir Dolunay bizleri beklemekte. Dolunayın yöneticisi olan Mars’ın geri harekette oluşu ve de hem Satürn hem de Pluton ile gergin görünümü Dolunay'ı daha da çeşitlendirmekte. Peki bu Dolunay'ın Dünya üzerinde ne gibi etkileri olur? Gelin birlikte göz atalım...

Merhaba Herkese;

Koç burcundaki Dolunay zamanı; Dünya genelinde stres ve sinir hakim olabilir. Yine patlamalar, askeri konularda hareketlilik, volkanik hareketlenmeler söz konusu olabilir. Koç bir şeyleri ilk defa yapmak demektir. Bu dönem yeni icatlar, yenilikler söz konusu olabilir.

Elbette işin içinde Şiron olduğu için ve Şiron’un yaralı şifacı olduğunu düşünürsek; korona ile ilgili aşı veya ilaç çalışmaları ile ilgili net ve somut gelişmeler olmasını bekleyebiliriz. Aslında 24 Mart civarı Koç burcunda yine Şiron etkili bir Yeni Ay meydana gelmişti ve tamda o dönem korona ve aşı-ilaç ile ilgili çalışmaların hız kazandığı bir zamandı. Şimdi ise aynı derecelere yakın bir Dolunay meydana gelecek. O dönem başlayan çalışmaların belki de somut sonuçlarını görebiliriz.



Dolunay’ın yöneticisinin Mars'ın Satürn ile zor irtibatı; depremler, kargaşa, kazalar ile ilgilidir. Bu yüzden doğal afetlerde artışlar söz konusu olabilir. Özellikle yangın ve kaza haberleri çokça meydana gelebilir. Düşmanlıkların artabileceği, ülke yöneticilerinin saldırgan tavır ve davranışları yüzünden dünyada huzur kaçabilir. Savaşa sebebiyet verecek davranışlarda bulunabilirler. Dünya üzerinde tansiyonu yüksek zamanlardan geçeceğiz. Yanardağ aktivitelerine şahit olabiliriz. Ülkeler arası yaptırımlar, ambargolar söz konusu olabilir. Dünya üzerinde askeri hareketlilik veya terör saldırıları söz konusu olabilir. Ekonomik gelişmeler memnuniyet yaratmayabilir.