25 Eylül günü Koç burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'da Şiron ve aslında Merkür’de epey güçlü bir şekilde vurgulanacak. Çünkü Merkür'ün Ay ile olan kontakları söz konusu olacak. Şiron, yaralı şifacı demektir. Bakalım yaralı şifacı Koç burcundaki Dolunay'da ne gibi etkiler yaratacak? İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

25 Eylül günü Koç burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’da Şiron ve aslında Merkür'de epey güçlü bir şekilde vurgulanacak. Şimdi Dolunay’ı analiz edelim adım adım…

Bu Dolunay bir amaç belirleyip o amaç uğruna planlar yapıp adımlar atmak için çok idealdir. İyimser, hevesli, coşkulu ve hayatımızda yeni bir takım başlangıçlar yapmak için uygun zamanlardı. Lidersel özelliklerimizi daha fazla ortaya koymak isteyebilir, bir takım konular için öncülük etmek isteyebiliriz. Aceleci, panik ve aşırı heyecanlı olabiliriz. Sabır mekanizmamız biraz sekteye uğrayabilir. Öfkemizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Yeni şeyler denemeye, hayatımıza yenilikler katmak isteyebiliriz. Özgürleşme, daha rahat hareket etme isteğimiz daha da artabilir, yeni fikirlere ve girişimlere açık oluruz. Koyacağımız hedeflere çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Ama unutmayın hedef koymak burada kilit cümle… Hedefiniz var ise sırtınız yere gelmez. Yeni bireysel girişimlerinizin sonuçlarını olumlu bir şekilde toplayabileceksiniz. Yeni başlangıçlar, iş girişimleri, bireysel olarak yapacağınız her türlü aktivite için geçerlidir. Varsa çocuklarımızın sorunları ile yakından ilgilenmek, onların ihtiyaçlarını tespit etmek, çocuklarımızın veya bakmakla yükümlü olduğumuz çocuklarla ilgili gelecek planları yapmak için de harika bir dönem. Yalnız başınıza çalışmaya başlamak, kendi işinizi üretmek ve kurmak için de olumlu bir dönemdeyiz.

Koç/Terazi aksında meydana gelen gelişmeler genel olarak ilişkiler, ortaklıklar, sen, ben ilişkisindeki denge, evlilik, özel hayat konularını masaya yatırdığımız dönemdir. Demek ki Dolunay haftasında bu konular daha çok gündemimizde yer alacak sık sık. Sağlığımızla ilgili özellikle baş bölgesinde bulunan organlar hassas olabilir. Baş ağrıları ve kronik migreni olanlar bu Dolunay zamanı migrenleri daha çok azabilir. Özellikle tansiyon problemi olanlar biraz daha dikkat etmelerinde fayda var. Bunun yanı sıra dil ve kulaklar da hassaslaşabilir. Panik atak gibi sorunlar oluşabilir.

ŞİRON ASTREOİDİ ETKİN OLACAK

Dolunay’da Şiron astreoidi etkin olacak. İşte bu çok önemli, çünkü Dolunay’ın kalitesi hakkında bize bilgi verecektir. Şiron astreoidi popüler anlamı ile yaralı şifacı demektir. Şiron bizim en derin yaralarımız ve bu yaraları iyileştirmek için verdiğimiz mücadeleyi anlatır. Şiron'un olduğu noktada her şekilde bir yara alma hali ve akabinde bu yarayı iyileştirmek için verdiğimiz mücadeleyi anlatır. Şiron Koç burcunda olduğu için, burada mesele öfke ile ilgili olacaktır. Bu Dolunay’da öfkelendiğimiz ve bizi sinir eden konulara odaklanmak gerek. Bu öfkeniz veya sinirin gerçek sebebi nedir? Yoksa çocukluğunuzdan gelen duygular mı? Bu Dolunay zamanı öfkemizi şifalandırmak yerinde olacaktır. Terapi desteği alarak başlayabiliriz mesela ya da kişisel gelişimle ilgili yayınlara da odaklanabiliriz. Pek tabii Şiron fiziksel yaralanma haline de işaret eder. Dolunay süresince kafamıza, kaşımıza, gözümüze dikkat etmemizde fayda var. Bu alanları darbelerden, çarpmalardan korumak gerek!

Dolunay’da Merkür de güçlü bir şekilde etki olacaktır. Astrolojide ise Merkür; bilgi, iletişim, eğitim, ifade, yazılı anlaşmalar, araştırma, fikirler, düşünce, resmi belgeler, öğretmenler, eğitmenler, tüm haberleşme araçları, elektronik aletler, medya, gazeteler, kitaplar, postaneler, telekomünikasyon şirketleri, bilgi işlem işleri, öğrenme ile ilgili konular, postacılar demektir. Şimdi işin içinde Merkür olduğundan, bu Dolunay zamanı yeni bir şeyler öğrenmek, eğitime başlamak, kendimize yeni haberleşme cihazları almak, kitap yazmaya başlamak için harika bir dönemde olduğumuzu göstermekte. Fakat işin içinde Koç olduğu için, bu Dolunay zamanı duygu ve fikirler arasında çatışmalar yaşanabilir.

Diğer yanda Şiron, Merkür ve Satürn arasında da özel bir açı kalıbı etkin olacak. Bu da aslında dolunay haftası boyunca kullandığımız kelimelere dikkat etmemiz gerektiğini göstermekte. Ağzımızdan çıkanlarla çevremizdeki insanları yaralayabiliriz ama nabilir. Bu yüzden de karar verme mekanizmamız sekteye uğrayabilir, kararsızlıklar yüzünden canımız biraz sıkılabilir. Kiminle nasıl iletişim kuracağımıza dikkat etmemiz gereken bir Dolunay bizleri beklemekte.

AY İLE MERKÜR KONTAK HALİNDE

Dolunay sürecinde, Ay ile Merkür'ün de kontağı olacak. Bir şeyin iç yüzünü anlayabilmek, duyguların rahatça ifade edilebilmesi yazılı veya sözlü olarak, empatik iletişim kurabilmek, karşımızdaki kimseleri duygusal olarak anlayabilmek, bol bol duygular hakkında konuşma ihtiyacı, güçlü hayal kurabilmek demektir. Demek ki bu Dolunay zamanı, duygularımızı her şekilde karşımızdaki insanlara rahatça ifade edebileceğiz, birilerine bir şeyler için ikna etmemiz gerekirse mantığa değil duygulara oynamamız gerek. Pozitif anlamda kelimelerin gücü ile şifalandırabilirizde seçim sizin. Öyargılara takılmadan, başka insanların ne söylemek istediğine de odaklanarak, empati ve anlayış geliştirmeliyiz. Ama hafta boyunca iletişim kazalarına dikkat etmelisiniz. Kullandığımız tablet, telefon veya elektronik aletler zarar görebilirler.

KERB SABİT YILDIZI ETKİN OLACAK

Dolunay’da Kerb sabit yıldızı da etkin olacak. Sevgilisi olanlar için haberler keyifli değil, zira bu yıldız sevgiliden gelen sarsıcı durum veya haberler demektir. Sabian sembollere göre ise 1 derece Koç burcunun anlamı, takıntılardan uzak durmak, yüksek farkındalık ve konsantrasyon yeteneğinin kaybolmaması gerekir.

TÜRKİYE VE DÜNYA AÇISINDAN DOLUNAY

Dolunay Türkiye doğum haritasının 10. evinde meydana gelecek. Politik astrolojiye göre 10. ev cumhurbaşkanı veya başbakan, uluslararası alanda ülkenin onuru, şerefi, duruşu ve ülkenin ünlülerine işaret eder. Bu hafta yönetim pozisyonundaki kişilerin önemli açıklamaları, ilk defa yapacakları projeleri açıklayabilirler. İşin içinde Merkür olduğu için eğitim sistemi, haberleşme, eğitim, yazarlar, sınavlar, sınav sistemleri gündem kalmaya devam edecek belli ki. Bir çok tartışma oluşacak bu konularla ilgili. Belki de yeni karar verdikleri eğitim ve sınav sistemleri üzerinden yeni revizelere gidilebilir.

Yalnız gökyüzünde oluşacak T- Kare yüzünden de resmi bir takım belgelerin ortaya çıkışı, belki ses kayıtları, belki gizli bir takım belgeler, konuşmalarda ortaya çıkabilir. Yeni eğitim döneminin açıldığı bu dönemde, umarım eğitim, öğretmen, öğrencilerle ilgili skandal bir takım durumlar ortaya çıkmaz. Ekonomik olarak ise Koç Dolunay’ı olduğundan yeni bir şeyler denemeye, yeni yöntemler, yeni metotların ortaya konabileceği bir hafta olacak gibi gözüküyor. Özellikle enerji sektörü (elektrik, doğalgaz..vb) bundan etkilenebilir. Tarımsal alanda önümüzdeki 15 gün önemli yeni kararlar alınabilir. Kendimizi nasıl ifade ettiğimize dikkat etmemiz gereken bir Dolunay süreci bizleri bekliyor.