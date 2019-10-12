Koç burcunda T-Kareli Dolunay’ın dünya ve Türkiye üzerindeki etkisi

13 Ekim Pazar günü gece yarısına doğru Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Koç burcunun askerleri, bir şeye öncülük eden insanları, bir şeye karşı çıkmaya işaret eden tavrı dünya üzerinde de hissedilecek. Bu Dolunay'ın önce dünya sonra da Türkiye açısından incelendiğinde oluşacak etkilerini ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Merhaba Arkadaşlar;

13 Ekim Pazar günü gece yarısına doğru 20. derece Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’ın bir ucunda Plüton ve bir diğer ucunda ise Jüpiter yer alacak. Dolunay'ın güneş tarafında Mufrid isimli bir sabit yıldız etkin olacak. Şimdi bu Dolunay’ın önce dünya sonra Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olabilir göz atalım.



DÜNYA ÜZERİNDE

Politik-Mundane astrolojiye (Dünya Astrolojisi) göre Koç burcu; askerleri, erleri, savaşları, enerjiyi, bir şeylere öncülük eden insanları, grevleri, endüstriyel anlaşmazlıkları, yangınları, çatışmaları, bir şeylere karşı çıkmaya işaret eder. Koç burcundaki bu Dolunay süreci dünya üzerinde stresli gelişmeleri beraberinde getirebilir. Büyük yangınlar, çatışma haberleri, askeri harekatlar söz konusu olabilir. Liderler sivri çıkışları ve uzlaşması zor tavırları ile dikkat çekebilir. Askeri önemli konular gündeme gelebilir, askeri hareketlilik yaşanabilir. Kahramanlık hikayeleri okuyabiliriz. Yeni Ay’a Oğlak burcunda Satürn de sert bir kontak kuracağı için özellikle iş dünyası, para piyasasını zorlayacak durumlar oluşabilir. Ekonomik bir dalgalanma söz konusu olabilir. Çocuklarla ilgili üzücü, zor gelişmeler ve özgürlük elde etmek adına azınlıkların hareketi söz konusu olabilir.

Dünya üzerinde patlamalar, terör girişimleri söz konusu olabilir. Trafik kazalarında artışlar söz konusu olabilir. Dünyada ses getirebilecek önemli büyük kazalar olabilir. Özellikle Dolunay sürecinde Ay, Güneş ve Plüton arasındaki zorlu açı kalıbını düşünecek olursak; hükümetler arası gerginlikler, otoriteler arası ciddi çatışmalar, çıkar çatışmaları, ekonomik anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Gizlilik, sinsilik içinde hareket eden ülkelerin niyetleri ortaya çıkabilir. Ülkelerin birbirine rest çektiği, diplomatik krizlerin oluşabileceği bir dolunay süreci yaşayabiliriz.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE İSE

Yeni ay, Türkiye doğum haritasının 10. evinde ve Şiron’a yakın bir derecede olacak. Türkiye'nin Şiron'uda 18. derece Koç burcunda yer almaktadır. Öncelikle 10. ev ülkeler astrolojisinde; cumhurbaşkanı, başbakan, hükümeti temsil eden kişiler, liderler, ünlü kişiler, komutanlar demektir.

Şiron bizim yara aldığımız konulara işaret eder, ya da yaraları sarmaya çalıştığımız. Bir şekilde yara verebilecek sürpriz, öngörülemez, ani, şok edici durumların olması söz konusu olabilir. Koç burcu askeri bir durum, patlama, büyük bir kaza, mühimmat depoları, cephaneliklerle ilgili bir durum, ateşli, silahlı bir saldırı, çocuklarla ilgili sorunlar söz konusu olabilir. Özelikle bu Dolunay’da Plüton'nun sert bir etkisi olacağından dolayı; ekonomik anlamda ilişki kurduğumuz ülkelerle yapılan anlaşmaların revize edilebileceğine işaret etmekte. Başka ülkelerden beklenmedik düşmanlıklarla karşılaşabiliriz. Ya da biz başka ülkelere müdahale edebiliriz. Aslında büyük bir satranç oyununda olmak gibi şu an dünyadaki atmosfer ve Türkiye'nin atacağı cesaretli adımlar (ama düşünmeden değil, planlı, sağduyulu ve stratejik) oyunun gidişatını değiştirebilir. Askeri önemli kararların alınacağı bir Dolunay dönemi olabilir.

Dolunay Türkiye haritasında Neptün ile de bir kontak kuracak 3. evinde. Eğitim, yayıncılık, medya, komşular, ulaşım ağı, internet gibi konuları etki edecek. İşin içinde Neptün olduğundan, sınır komşulara yardım konusu gündeme gelebilir. Eğitim, medya ya da ulaşımla ilgili bir vizyon, hayal ve proje açıklanabilir. Hayır işlerinin gündeme gelebileceği gibi, eğitimle ilgili yardım kampanyaları hız kazanabilir. Müzik ve sanat gibi konularda oldukça yaratıcı ve herkes tarafından kabul görecek işler ortaya çıkabilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner

