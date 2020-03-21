Koç burcunda Yeni Ay haftası

Bu hafta Koç burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay'ın hayatımıza getireceği enerjiyle, yeni hedefler belirleyip, onlar üzerinde ilerleme kaydedebileceğiz. Peki bu Yeni Ay'da burçlar nasıl etkilenecek? İşte yanıtı...

Koç burcu, zodyağın ilk burcudur ve zaten başlangıçları yenilikleri ve taze enerjileri sembolize eder. Bir de Yeni Ay Koç burcunda gerçekleştiği zaman hayatımızda hızlı başlangıçların yer alması kaçınılmazdır.

Hepimizin bu dönemde hayatı hızlı, aceleci ve telaşlı olur. Çok da planlamadan giriştiğimiz işlerle meşgul olmamız beklenebilecek etkilerdendir. Yeni Ay’da Güneş ve Ay kavuşumuna Kiron adını verdiğimiz Koç burcundaki yaralı şifacı adlı asteroidin de eşlik etmesi sebebiyle çok acele kararlarla ileri atılmanın daha sonra bizi zora sokabileceğine işaret ediyor. Ani, beklenmedik duygusal çıkışların öfke patlamalarının sabırsız ve aceleci tavırların bize zarar verebileceğini düşünerek daha sabırlı dikkatli ve planlı olmak için çaba sarf etmeliyiz. Diğer yandan bu Yeni Ay bize taze enerjiler getirecektir. Hayatımızın bir alanında daha enerjik, dinamik olacağız ve liderlik yönümüzü cesaretle hedeflerimizde ilerleyebilmeyi deneyimleyeceğiz. Bunu yaparken bencillikten ve rekabetten uzak durmalıyız, böyle tavırlı kişilerle karşılaşmak şaşırtıcı olmaz. Sakin kalarak gitmemiz gereken yolda ilerlemek için özgürce ileri atılmayı ihmal etmemeliyiz. Bakalım bu Koç burcundaki Yeni Ay bizleri nasıl etkileyecek?

Koç: Bu Yeni Ay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Devamı…

Boğa: Bu Yeni Ay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Devamı…

İkizler: Yeni Ay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Devamı…

Yengeç: İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Sanırım bu hafta diz, diş, deri kemik gibi bir konu için doktor görüşmeniz, kontrolünüz olabilir. Her ihtimale karşı her türlü böcek sokmasına karşı da dikkat edin. İş konusunda üzerinizde muazzam bir basınç ve baskı hissedecek olsanız da yüksek motivasyon ve dayanıklılığınız sayesinde başarı elde edebileceksiniz. Devamı…

Başak: Yalnız harcamalarınızı biraz denetim altına almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Devamı…

Terazi: Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu Yeni Ay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Devamı…

Akrep: Bu Yeni Ay zamanı, çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Devamı…

Yay: Bu haftanın konusu para! Lütfen kullandığınız kredi kartlarınızı bir süreliğine yok edin, sanki içinizden gizli bir güç sürekli para harcamanız konusunda sinsi sinsi mesajlar verebilir! Para ile ilgili konularda azimli, güçlü, her türlü zorluğun üstesinden rahat bir şekilde gelebileceksiniz. Aslında durum o kadar kötü değil para konusunda ama azıcık denetimi elinize almanızda yarar var. Devamı…

Oğlak: Bu hafta motivasyonunuz oldukça yüksek, tüm zorlukların üstesinden rahatça gelebilecek, krizleri kendi yararınıza rahatlıkla dönüştürebileceksiniz. Aklınıza koyduğunuz, hırs yaptığınız tüm konularda başarıyı yakalayabileceksiniz. Yeni girişimler, yeni başlangıçlar için çok ama çok uygun bir hafta olacak. Hayatınıza bir nevi güç ve hız geliyor. Devamı…

Kova: Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, Plüton ile beraber olacak. Genel anlamda aslında bir çok burç için olumlu bir görünüm bu, fakat sizler için o kadar iç açısı değil. Zira bilinçaltı ve psikolojinizi bozabilecek bir hafta aslında. Devamı…

Balık: Bu hafta öyle güçlü kişilerden öyle büyük destekler alacaksınız ki siz de buna şaşırıp kalacaksınız bana sorarsanız. Öncelikle dostlarınız gerçek güçlerini asıl bu hafta gösterecek sizlere, her türlü olası sorununuz veya destek beklediğiniz konularda bir asker gibi hemen yardıma hazır olacaklar sizler için. Gücü olan, mevki sahibi, hatırı sayılır kimselerden şimdiye kadar görmediğiniz desteği görebileceksiniz. Devamı…

