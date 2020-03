Koç burcunda Yeni Ay’ın etkileri neler olacak?

24 Mart Salı günü Koç burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Şiron'un etkili olacağı bu Yeni Ay'da, Mars ve Plüton da destek çıkacak. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Yeni Ay'ın bireysel, sağlık üzerindeki etkilerinin yanı sıra Türkiye ve dünyaya olan tüm etkilerini kaleme aldı...

Merhaba Arkadaşlar;

24 Mart Salı günü, öğle saatlerinde Koç burcunun 4. derecesinde işin içinde Şiron’un olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek.

BİREYSEL ETKİLER

Bu Yeni Ay, bir amaç belirleyip o amaç uğruna planlar yapıp adımlar atmak için çok idealdir. İyimser, hevesli, coşkulu ve hayatımızda yeni bir takım başlangıçlar yapmak için uygun zamanlardır. Lider özelliklerimizi daha fazla ortaya koymak isteyebilir, bir takım konular için öncülük etmek isteyebiliriz. Aceleci, panik ve aşırı heyecanlı olabiliriz. Sabır mekanizmamız biraz sekteye uğrayabilir. Öfkemizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Yeni şeyler denemeye, hayatımıza yenilikler katmak isteyebiliriz. Koyacağımız hedeflere çok rahat bir şekilde ulaşabileceğiz. Ama unutmayın hedef koymak burada kilit cümle… Hedefiniz var ise sırtınız yere gelmez. Yeni bireysel girişimlerinizin sonuçlarını olumlu bir şekilde toplayabileceksiniz. Yeni başlangıçlar, iş girişimleri, bireysel olarak yapacağınız her türlü aktivite için geçerlidir. Varsa çocuklarımızın sorunları ile yakından ilgilenmek, onların ihtiyaçlarını tespit etmek, çocuklarımızın veya bakmakla yükümlü olduğumuz çocuklarla ilgili gelecek planları yapmak için de harika bir dönem. Özgürleşme, rahat hareket etme isteğimiz daha da artabilir. Yeni fikirlere ve girişimlere açık oluruz.

SAĞLIK OLARAK

Sağlığımızla ilgili özellikle baş bölgesinde bulunan organlar hassas olabilir. Baş ağrıları ve kronik migreni olanlar bu Yeni Ay zamanı migrenleri daha çok azabilir. Özellikle tansiyon problemi olanların biraz daha dikkat etmelerinde fayda var. Bunun yanı sıra dil, kulaklar da hassaslaşabilir. Panik atak gibi sorunlar oluşabilir. Yeni ay 4. derecede olacağından dolayı boyun sapı, boyun ağrıları nüksedebilir. Boyun fıtıkları olanların ekstra dikkat etmelerinde fayda var.

DİĞER ETKİLER

Yeni Ay’da Şiron astreoidi etkin olacak. İşte bu çok önemli, çünkü Yeni Ay’ın kalitesi hakkında bize bilgi verecektir. Şiron astreoidi popüler anlamı ile “Yaralı Şifacı” demektir. Şiron bizim en derin yaralarımız ve bu yaraları iyileştirmek için verdiğimiz mücadeleyi anlatır. Şiron'un olduğu noktada her şekilde bir yara alma hali ve akabinde bu yarayı iyileştirmek için verdiğimiz mücadeleyi anlatır. Şiron, Koç burcunda olduğu için, burada mesele öfke ile ilgili olacaktır. Bu Yeni Ay’da öfkelendiğimiz ve bizi sinir eden konulara odaklanmak gerek. Bu öfkeniz veya sinirin gerçek sebebi nedir? Yoksa çocukluğunuzdan gelen duygular mı? Bu Yeni Ay zamanı öfkemizi şifalandırmak yerinde olacaktır. Terapi desteği alarak başlayabiliriz mesela ya da kişisel gelişimle ilgili yayınlara da odaklanabiliriz. Pek tabii Şiron fiziksel yaralanma haline de işaret eder. Yeni Ay süresince, kafamıza, kaşımıza, gözümüze dikkat etmemizde fayda var. Bu alanları darbelerden, çarpmalardan korumak gerek.

Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, Plüton ile beraber seyahat edecek. Çıkar ve kişilik çatışmalarından uzak durmakta fayda var. Kimseyle maddi çıkar çatışmasına girmeden, enayi yerine de konmadan halledin işleri. Bu birkaç gün şiddet, cinsel içerikli konu ve temalar çok gündeme gelebilir. Bu birkaç gün her şeyi kontrol etmeye fazlaca çalışacağız ve belli ki hırs yapacağız. Ama dikkat edin hırslarınızın kurbanı olmayın! Bu birkaç gün mesleki ve iş konusunda da başarılı gelişmeler söz konusu. İş başvuruları, terfi, iş görüşmeleri, şirket kurmak için de harika. Kaba saba, dangıl dungul olmamaya özen gösterin. Kaba saba insanlardan zinhar uzak durun! Başınıza iş almayın sakın! Bu birkaç gün, hayatınızda hoşunuza gitmeyen konu ve tema her ne ise bunu değiştirmek dönüştürmek için gücü, kuvveti kendinizde bulacaksınız. Bu birkaç gün iradeniz harika çalışacak. Bu yüzden sigarayı bırakmak için harika zamanlar olabilir. Kendinize yeni kurallar koyabilir, hayatınızı düzenleyebilirsiniz. Cesaret gerektiren işlere korkusuzca atılımlar yapabilirsiniz. Özellikle iş ile ilgili konularda olabilir. Her konuda kanınızın son damlasına kadar savaşacak, mücadeleden kaçmayacaksınız! Sadece gereksiz yere muhalefet olmaktan uzak durun.

Size muhalefet olanlara da stratejik ve akıllıca hamleler yapın, kafanızı kullanın. Güç ve iktidar savaşlarından uzak durun. Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Bazen siz istediğiniz kadar sakin ve ete süte dokunmadan durun çevrenizden biri bu davranışları sergileyerek canınızı sıkabilir. Kaba, hoyrat ve kavgacı tavırları olan kişilerden uzak durmayı tercih ediniz. Risk taşıyan, kanuni olmayan, başınıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara ve güç savaşlarına girmemek veya böyle kimselere bulaşmamak çok akıllıca olacaktır.

TÜRKİYE VE DÜNYA

Yeni ay Türkiye doğum haritasının 10. evinde meydana gelecek. Politik astrolojiye göre 10. ev Cumhurbaşkanı veya Başbakan, uluslararası alanda ülkenin onuru, şerefi, duruşu ve ülkenin ünlülerine işaret eder. Bu hafta yönetim pozisyonundaki kişilerin önemli açıklamaları, ilk defa yapacakları projeleri açıklayabilirler. Ekonomik olarak ise Koç burcundaki Yeni Ay olduğundan, yeni bir şeyler denemeye, yeni yöntemler, yeni metodların ortaya konabileceği bir hafta olacak gibi gözüküyor. Özellikle enerji sektörü (elektrik, doğalgaz gibi) bundan etkilenebilir. Önümüzdeki 15 gün önemli yeni kararlar alınabilir.

Koç burcu dünya astrolojisine göre yangınlar, aktif volkanlar, siyasi liderlerin fütursuzca ve bencilce çıkışları, sansasyonlar, yeni enerji türleri, enerji kaynakları, güneş enerjisi, demir erler, askerler, savaş, rekabete ve mücadeleye dayalı ortamların oluşması, sporcular, kahramanlık yapanlar, itfaiyecileri, çocukları sembolize eder. Dünya genelinde yangınlar, volkanik hareketlenmeler söz konusu olabilir. Liderler sivri çıkışları ve uzlaşması zor tavırları ile dikkat çekebilir. Askeri önemli konular gündeme gelebilir, askeri hareketlilik yaşanabilir. Kahramanlık hikayeleri okuyabiliriz. Yeni Ay’da Şiron astreoidi olduğundan dolayı, ki yaralı şifacı demek, belki bu Yeni Ay süreci içinde 24 Mart ve takip eden 5-6 günlük sürede Covid-19'un en azından tedavisi ile ilgili mutluluk verici yeni güzel gelişmeler yaşanabilir.