Koç burcunda Yeni Ay’ın Türkiye ve dünya üzerindeki etkisi

5 Nisan günü Koç burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay'a Satürn zorlu bir görünüm yaparken, ALPHERATZ sabit yıldızı da başrol oynayacak. Peki bu Yeni Ay'dan dünya ve Türkiye nasıl etkilenecek? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

5 Nisan sabaha karşı Koç burcunun 15. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’a Satürn zorlu bir görünüm yaparken, ALPHERATZ sabit yıldızı da başrol oynayacak. Şimdi bu Yeni Ay’ın dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerinden bahsedelim.

DÜNYA GENELİNDE

Koç burcu dünya astrolojisine göre yangınlar, aktif volkanlar, siyasi liderlerin fütursuzca ve bencilce çıkışları, sansasyonlar, yeni enerji türleri, enerji kaynakları, güneş enerjisi, demir erler, askerler, savaş, rekabete ve mücadeleye dayalı ortamların oluşması, sporcular, kahramanlık yapanlar, itfaiyecileri, çocukları sembolize eder. Dünya genelinde yangınlar, volkanik hareketlenmeler söz konusu olabilir. Liderler sivri çıkışları ve uzlaşması zor tavırları ile dikkat çekebilir. Askeri önemli konular gündeme gelebilir, askeri hareketlilik yaşanabilir. Kahramanlık hikayeleri okuyabiliriz. Yeni Ay’a Satürn (Oğlak burcunda) sert bir kontak kuracağı için özellikle iş dünyası, para piyasasını zorlayacak durumlar oluşabilir. Ekonomik bir dalgalanma söz konusu olabilir. Çocuklarla ilgili üzücü, zor gelişmeler söz konusu olabilir. Özgürlük elde etmek adına azınlıkların hareketi söz konusu olabilir. Dünya üzerinde patlamalar, terör girişimleri söz konusu olabilir. Trafik kazalarında artışlar söz konusu olabilir. Önemli büyük kazalar olabilir, dünyada ses getirecek.

TÜRKİYE AÇISINDAN

Yeni Ay, Türkiye doğum haritasının 10. evinde ve Şiron’a yakın bir derecede olacak. Türkiye'nin Şiron'uda 18 derece Koç burcunda yer almaktadır. Öncelikle 10. ev ülkeler astrolojisinde cumhurbaşkanı, başbakan, hükumeti temsil eden kişiler, liderler, ünlü kişiler demektir. Şiron bizim yara aldığımız konulara işaret eder ya da yaraları sarmaya çalıştığımız. Bir şekilde yara verebilecek sürpriz, öngörülemez, ani, şok edici durumların olması söz konusu olabilir. Koç burcu askeri bir durum, patlama, büyük bir kaza, mühimmat depoları, cephaneliklerle ilgili bir durum, ateşli ve silahlı büyük bir saldırı, çocuklarla ilgili sorunlar söz konusu olabilir. Özelikle bu Yeni Ay’da Satürn sert bir kontak kuracağından dolayı ülkeyi uluslararası alanda zor duruma sokacak başka ülkelerin açıklamaları olabilir. Ya da destek beklediğimiz, iş birliği yaptığımız ülkelerden bu Yeni Ay zamanı yeteri kadar performans alamayabiliriz.