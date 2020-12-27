Koç burcunu 2021’de neler bekliyor?

Artık umutlarınızın yeşerme zamanı. 2021'in yorumlarını en başta 21 Aralık 2020' de yaşadığımız Jüpiter- Satürn kavuşumunun hareketleri belirleyecek. Bu kavuşum 11.evinde size yeni fırsatlar, şanslar getirecek. Koç burcu öncüdür ve yeniliğin başlangıcıdır. Hayata daha olumlu baktığınız, umutlarınızı gerçekleştirmek anlamında adımlar atacağınız bir yıl sizi bekliyor. Özgürleşmek isteyeceksiniz. Bireysel anlamda daha idealist hissedebilirsiniz. Enerjiniz yenileniyor.

Geleceğe dair yeni planlar yapacak, cesaretli adımlar atacaksınız. Yeni iş planları, girişimleri yapabilir, mesleki anlamda değişimler yapabilirsiniz. Toplumsal konular, sivil toplum kuruluşları, politika gibi insanları birlik ve beraberliğe çağıran kavramlarla başarı sağlayabilirsiniz. Kuşkusuz 11. Evin konularıyla yeni çevrelere girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Sosyal hayatınız renklenecektir. Jüpiter bu konularda size genişlemeyi vadederken, Satürn düzenlemeler getirecektir. Bazı dostluklarınızla, arkadaşlarınızla vedalaşabilir, bitişler yaşayabilirsiniz. Size hizmet etmeyen gruplar, çevrelerden çıkabilirsiniz. Unutmayın, yapmak istediğiniz şeyler uğruna mücadele edecek ve karşılığında hediyenizi alacaksınız.

Ekip çalışmaları, grupsal aktiviteler, sosyal faaliyetler, organizasyonlar adına hareketli olacağınız bir dönem. 14 Mayıs itibariyle kısa bir süreliğine Jüpiter'in Balık burcuna geçmesiyle 28 Temmuz'a kadar yaz aylarında biraz inzivaya çekilebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilir, kendinize zaman ayırabilirsiniz. Ertelediğiniz işleri yapabilir, tatile çıkabilirsiniz. Ruhsal anlamda spritüel çalışmalar için güzel ve faydalı bir zaman olacaktır. Yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa gelişmeler elde edebiliriniz. 28 Temmuz sonrasında yeniden sosyal çevre alanına giren Jüpiter sizlerin karşısına fırsatlar çıkarmaya devam edebilir.

Gökyüzündeki Satürn- Uranüs karesi yıl boyu maddi kazançlar konusunda dikkate davet ediyor. Ortaklaşa yaptığınız işlerde temkinli olun.

Gelir gider dengenizde bazı stresler ortaya çıkabilir. Yeni bir işe girebilir, gelirinizi yükseltebilir, farklı kazanç kapıları arayabilirsiniz. Ancak parayla ilgili konularda düzen ve alışkanlıklarınızın değişmesi söz konusu olduğundan harcamalarınıza dikkat edin, gereksiz harcamalardan uzak durmak gerekiyor. Riskli hareketlerde bulunmayın.17 Şubat- 15 Haziran- 24 Aralık tarihlerine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yönetici gezegeniniz Mars finansal durumunuzda beklenmeyen streslere karşı uyarıyor. Birlikte çalıştığınız ya da ortağınız varsa anlaşmazlıklar söz konusu olurken, bütçenizle ilgili yeni düzenlemeler, yeni iş kapıları, mesleki revizyonlarla “ekonomi” sizin için yılın konusu olacaktır. Şansa güvenmeden adımlarınızı dikkatli atmanız gerekiyor. Kazandığınız paraya dikkat edin, biriktirin, değerlendirin Gereksiz borçlardan uzak durun. Kendinizi güvence altına almaya özen gösterin.

2021'de Güneş ve Ay tutulmaları sırasıyla 26 Mayıs, 10 Haziran, 19 Kasım, 4 Aralık tarihlerinde meydana gelecek. Tutulmalar sizin 3. ve 9. Evler arasında gerçekleştiğinden yıl genelinde hayata bakış açınızın değiştiği bir yıl olacaktır. Önemli kararlar verecek, fikirlerinizde yenilikler ve değişimler olacaktır. Alışkanlıklar ve beklentileriniz değişecektir. Geçmişe dair bazı kapıları kapatabilirsiniz. Kendinizi yeniliğe açın. Uzun zamandır isteyip yapamadığınız eğitimlere katılabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz.

Kişisel eğitimler, yabancı dil gelişimi, çeşitli kurslar vb. olabileceği gibi kitap yazmak isteyenler için de başarılı bir süreci önünüze getirebilir. Araştırın ve kendinizi geliştirin. Bol bol okuyun. Kendinize yeni hedefler koyun. Alışagelmiş çevrelerden uzaklaşabilir, yeni bir iş, yeni bir şehir, ya da ülkede yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız, akrabalarınızın hayatında da yenilikler ve değişimler yaşanabilir.

İkili ilişkilerle ilgili Mart ve Nisan aylarında önemli kararlar alabilirsiniz. Birlikteliklerinizde geleceğiyle ilgili kararlar alabilirsiniz. Yeni bir evlilik kararı, ev aile yuva anlamında gelişmeleri önünüze getirebilir. Bu sene ilişkilerde yeni gireceğiniz çevrelerden yeni aşklar karşınıza çıkabilir. Yeni tanışmalar yaşanabilir. Kimileriniz çocuk sahibi olurken, çocuk sahibi olanlar ise sorumlulukları artacak. Onların eğitimleri ve gelişmeleri adına yeni kararlar verebilirsiniz. Tüm güzel dileklerinizin gerçekleşmesini dilerim.