Koç burcunu 2022’de neler bekliyor?

Jüpiter’in 29 Aralık’ta Balık burcunda başlayan transiti sizin 12. ev alanınızı tetikleyecek. Artık 2022 yılıyla birlikte, sizi aşağı çeken, size hizmet etmeyen her şeyle vedalaşma vakti. İçsel olarak gelişecek ve farkındalığınızın arttığına, tecrübelerinizin geliştiğine şahit olacaksınız.

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Astrolog Seyran Ataklı



Maneviyat yıl boyu ön plana çıkarken, kişisel farkındalık ve spritüel eğitimler, danışmanlıklar, psikolojik şifalanma adına tedaviler gündeminize gelebilir. Astroloji eğitimi, kukai, reiki, yoga, meditasyon eğitimlerine katılabilir, kendinizi keşfedebilirsiniz. Yardım kuruluşlarında çalışmak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek gibi temalar uzun süre gündeminizde yer alacaktır.

Çevrenizle çeşitli yüzleşmeler yaşayabilir, eksiklerinizi tamamlayabilir, kimi zaman içe dönerek yalnızlaşmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu hem kendinizi hem başkalarını affetmek, bağışlamak şeklinde öne çıkabilir. Şefkat ve merhamet sahibi olmalısınız. 12.ev transiti evren tarafından korunacağınızı ifade eder. Hem kronik sağlık sorunları, hem ruhsal sorunlar adına Jüpiter'in etkisi size şifa getirecektir.

2022‘ye Venüs retrosuyla başlıyoruz. 30 Ocak'a kadar kariyerinizle ilgili radikal başlangıçlardan kaçının. Yeni anlaşma ve sözleşmelere girişmeyin. Yarım bıraktığınız konuları tamamlayın. Ebeveynlerle ilgili konular öne çıkarken, aile içindeki iletişime dikkat etmelisiniz. İkili ilişkilerde sakin ve dikkatli davranmanız yarar sağlayacaktır. Yüksek harcamalardan kaçınmalı, yeni yatırım yapmak, kazançlarınızı değerlendirmek adına 30 Ocak sonrasını beklemeniz yerinde olacaktır.



12 Nisan 2022 civarı gizli düşmanlıklara dikkat!

Jüpiter- Neptün kavuşumu sağlık konularını yeniden öne taşıyarak, bazı göz ardı ettiğiniz sorunları yeniden gündeminize getirebilir. Gizli düşmanlıklara, arkanızdan çevrilebilecek dolaplara, kontrol dışı gelişmelere dikkat etmeniz gerekiyor. Hukuksal konular, yurtdışı, yabancılarla ilgili olanlarınız varsa bazı sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

Finansal alanda gelir gider dengenizi bilmeli, harcamalara dikkat etmelisiniz. Olaylara bu dönem daha yüksekten bakın. Gezegenlerin 12. ve 1. evinizde gerileyip ilerlemesi, görünenin ardındakini keşfetmeniz, kime güveneceğinizi iyi belirlemeniz ve olayları zaman zaman akışına bırakmanız gerektiğini öne çıkartacak. Sabır ve yardım teması, endişelendiğiniz konularda sizi birden bire çözüme ulaştırabilir.

VE JÜPİTER 11 MAYIS- 28 EKİM FRAGMAN NİTELİĞİNDE BURCUNUZDA..

12 YILDA BİR GELEN ŞANSLARI İYİ DEĞERLENDİRİN.

Jüpiter Koç geçişi 2023 yılında yaşayacaklarınıza bir ön gösterim niteliğinde olacak. Bu sürede karşınıza çıkan konulara dikkat etmelisiniz, çünkü 2023 yılı aynı konuları gündeminize getirecektir. Uzun zamandır beklediğiniz, sürüncemedeki konuların tamamlandığını ve problemlerin çözüldüğünü deneyimleyebilirsiniz. Yeni ilişkilere başlayabilir, süregelen bir birlikteliğiniz varsa evlilik kararı alabilirsiniz. Evliyseniz anne baba olmaya karar verebilirsiniz. Yeni projelere dahil olabilir, yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni hedeflere doğru adımlar atabilirsiniz. Jüpiter'in Yükselen burcunuzla kavuşumu size şanslar getirecektir. Karşınıza çıkan fırsatları bu dönemde güzel değerlendirin, kendinizi geliştirin. Motivasyonunuz yükselirken, takdir edilebilirsiniz.

Jüpiter geçişi konfora, yemeye, içmeye sevk edebilir. Şekere ve karbonhidrata düşkünlük, kilo alımına neden olabilir.



2 MAYIS- 28 MAYIS VENÜS KOÇ BURCUNDA

Jüpiter'le birlikte Venüs'ün de burcunuzda seyahati sizin için yılın en güzel dönemini başlatıyor. Güçlenecek ve gerçekleştirmek istediklerinize dair harekete geçeceksiniz. Cesur olacak ve fırsatları yakalamak konusunda girişken olacaksınız. Seyahate çıkabilir, bazı eğitim planları yapabilirsiniz. Yılın ilk 5 ayı sizin için daha eğlenceli, şanslı ve başarılı olacaktır.

İletişiminiz hareketlenebilir, yeni bir projeye başlayabilir, yeni fikir birlikleri yapabilirsiniz.

Akrep- Boğa hattındaki tutulmalar artık para ekseninizde. Yıl boyu finansal koşulların değişimi, yakın bir arkadaşla iş birliği ya da kendi işinizi kurma gibi etkilerle karşılaşabilirsiniz. Tabii ki emek sarf edecek, çok çalışacak ve bunun karşılığında hak ettiğiniz ödülü alacaksınız. İş arıyorsanız bulabilirsiniz. Eşinizin kazancında değişimler, buna bağlı krizler yaşamanız mümkün olabilir. Bazılarınız için ekonomi kaynaklı bazı kopuşlar ve ayrılıklar gündeme gelebilir.

Satürn Kova yolculuğu arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, geleceğe yönelik hedef ve amaçlarınızı sağlamlaştırma konusunda sizi teşvik edecek. Yeni kariyer çevrelerine girebilir ya da kariyerinize dair yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni ekip çalışmalarına katılabilir, derneklere, vakıflara, gruplara dahil olabilir, tanıştığınız kişilerden yardım ve destek alabilirsiniz. Bazı dostluklarınızla vedalaşabilirsiniz.



1 EKİM CİVARI KARİYERDE BEKLENMEDİK DEĞİŞİMLERLE KARŞILAŞABİLİRSİNİZ.

Satürn-Uranüs karesi ebeveyn ve aile büyükleriyle ilgili sağlık sorunlarını ortaya çıkartırken, işinizle ilgili ani değişimleri karşınıza getirebilir. Ortak kazanımlar, eşinizin kariyeri ve kazancıyla ilgili bazı değişimler, yeni kaynak yaratma arayışları hız kazanabilir. Miras, vergi, banka ödemeleri, kredi çekmek ya da var olan kredinin yapılandırılması, tazminat gibi konular gündeminizde yer alacaktır. Yeni yatırım yapmayı düşünüyorsanız temkinli davranmalı ve iyi gözden geçirmelisiniz. Ortaklığınız varsa yol ayrımları yaşanabilir.

YÖNETİCİ GEZEGENİNİZ RETROYA BAŞLIYOR.

Yılı Venüs retrosuyla açarken, Mars retrosuyla bitireceğiz. Yönetici gezegeniniz Mars'ın 30 Ekim 2022- 16 Ocak 2023 tarihleri arasında retro geçişi sizi çevrenizle iletişim, yakın çevre, kardeş, komşu, akrabalar ve arkadaş ilişkilerinizde dikkatli olmanız konusunda uyarıyor. Bu davranışlarınızda gerginlik ya da onların yaşamlarındaki sorunlarla uğraşmanız gibi gündemleri önünüze getirebilir. Dedikodulardan, rekabetten uzak durmalı, sakinliğinizi korumalı ve köprüleri yıkmamalısınız. Agresif tutumlar duygusal ilişkinizde de sorunlara neden olabilir. Sözlü ve yazılı anlaşmalardan kaçınmalı, yatırım yapmak istiyorsanız acele kararlardan sakınmalısınız. Ticaretle uğraşıyorsanız aksamalar, eğitimlerde sıkıntılar yaşayabilirsiniz, temkinli olun.

2022'nin ana teması hedeflerinize yönelmek, kariyerde büyük dönüşümler, sosyal ilişkilerde değişim ve bazı yol ayrımlarını hayatınıza getirebilir.

Yeni yılın sağlık ve esenlik getirmesini dilerim.



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