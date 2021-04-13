Koç Yeniay’ına girdik, Türkiye ve dünyayı neler bekliyor?

2020 yılında göksel sembolikler olağandışıydı. 2021 yılı ise olağandışı değil ancak farklı zorluklarla insanlığı sınayacaktı. Öyle ki hayatındaki sorumlulukları yerine getirmiyorsan, çaban da yoksa ekmek vermeyecekti kısaca. Sabırla davranmayanların, sebat etmeyenlerin şansı olmayacaktı. Bir düşün, geçtiğimiz 2 yıl hayatta her şeyden şikâyet eden ve hiçbir şeyden memnun olmayan insanlığa bir ders miydi bu? Dünyaya iyi davranmış mıydık, şükretmeyi mi unutmuştuk.

Sağlığın olmazsa ne yazar. Bir virüs ki, kim olursan ol ben demeyi bırakman biz demeyi öğrenmen gereken sınavın başlangıcıydı. Çünkü karmanın efendisi 21 Aralık 2020 itibariyle Satürn Kova burcundaki yolculuğuna adım attı. Üstelik adalet kavramını sorgulatacak Jüpiter'le kavuşarak “Sahipkıran” etkisiyle dünyayı bir mikser gibi karıştırırken, büyük ekonomik yıkımların startını verdi, salgın artarak devam etti, kayıplar verdik, evlere kapandık.

YILIN KONUSU EKONOMİ ve DEPREM

Gelelim dün meydana gelen Koç Yeniayıyla yılın en şenlikli dediğimiz “Nisan” ayının önemine. Koç burcu astrolojik olarak yeni yılın başlangıcıdır. Kışın ağır enerjilerinden silkeler, kişiyi enerjik, ‘haydi bir harekete geçeyim' şeklinde hissettirir. Buraya kadar iyi de senin girişimci planlarını, umutlarını gerçekleştirmek üzere pırıltısını dağıtan Yeniay haritası, öyle kolektife pek de iyi etki etmeyecektir.

Covid 28 Mart Terazi Dolunayının ardından, bugün gerçekleşen Koç Yeniayıyla birlikte halkın sağlığına ciddi anlamda vurgu yapacaktır. Evet motivasyonlar düşük, evet sıkıldık, evet birçok sektörün can çekişmesine şahit olduk, ancak bir anda da sanki fazla açıldık.

Corona tedbirleri artarak devam edecektir. Hele de Plüton etkili bir Yeniay görünümünde ölüm oranlarındaki artış kaçınılmaz olabilir.

Elbette aşı gelişmeleri devam edecek, yeni tedavi yöntemleri, yeni aşıların çıkması umutları yükseltse de Nisan ayı virüsün mutasyona uğraması ve evrimleşmesiyle işleri zorlaştıracaktır. Covid rüzgârı Mayıs sonuna kadar etkisini sürdürecektir. “Ne zaman nefes alırız Seyran” derseniz, 23 Mayıs'ta Satürn'ün retroya başlamasıyla aşağı yönde hareketle insanlığın bir parça rahatlaması söz konusu olabilir. Özellikle 10 Haziran'daki halkalı Güneş tutulmasıyla virüsün zarar vericiliğinin azalacağını söylemek mümkün.

ASKERİ HAREKETLİLİK ARTACAK

E ne oldu Haziran geldi de bitti mi dersek? Hayır. Ne dedim; bir parça rahatlama. 19 Kasım Akrep tutulmasının ardından Coronayla mücadele belki azalsa da 2022 Mart'a kadar devam edecektir.

Buna ilaveten Mars'ın 21 Mart itibariyle deklinasyon sınırına çıkmasını es geçmemeli. Gezegenin ‘kontrolümü kaybediyorum' ifadesi ve zorlu etkinin 26 Mayıs'a kadar devam edecek olması salgın kadar sınırlar, savaş, doğal afetler açısından tetikleyici görünümde. Askeri konularda hareketlilik artabilir, dünyada birçok ülkede yönetimsel sıkıntılar ortaya çıkabilir.

Ekonomi diye kendimizi paralarken, 2021 yılı boyunca mütemadiyen bahsettiğim borç, vergi, zam, diğer ülkelerle kurulan finansal ilişkilerde zorluklarla karşılaşılmasını mümkün kılacaktır. Özellikle 15 Nisan ve Mayıs ayı ortalarına kadar bitcoinde ani düşüş ve yükselişler, borsada ani iniş ve çıkışlar, altında ve dövizde yukarı doğru hareket yaz aylarına kadar devam edebilir.

Türkiye'nin haritasında Satürn'ün 8. Ev transiti devam ederken ülkenin natal haritasındaki Güneş ve Venüs'e kare açı gerçekleştirmesi ekonomik krizin başladığının ve maalesef dalga dalga büyüyeceğine işaret ediyor. Bankacılık sistemindeki değişiklikler, salgın hastalıklardaki ölüm oranları, büyük ölçekli şirketlerin iflasları söz konusu olurken, dış borç ve faiz oranlarında yükselişlerle karşılaşabiliriz. Gümüş uzun vadede sert yükseliş ve inişlerle 2021'in kazandıran yatırım aracı olarak yerini koruyabilir.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

2020 Rusya'nın gücünü sergilediği bir yıl olmuşken, aynı güç gösterisi devam edebilir, Amerika'nın Ortadoğu'yu domine etmesi Amerika ve Rusya'nın arasındaki ipleri gerginleştirebilir. Hükümette kabine değişiklikleri gündeme gelebilir. Satürn'ün 2023 yılına kadar Türkiye'nin haritasındaki 8.ev baskısı zaten meclis, yasa, parlamentoda krizleri, bankacılık sistemindeki değişiklikleri kaçınılmaz kılacaktır. 8. Ev hafif esen bir meltem gibi değil acılı ve sancılı bir dönüşüm evidir.

Ülkenin medyası, yazarları, gençlerini ilgilendirin konular, gençlerin özgürlüğü, üniversitelerde yeniden olaylar meydana gelebilir. Satürn Kova'yı konuşuyoruz ey ahali! Özgürlük ve bireysel haklar önümüzdeki 2.5 yıl zaten şaha kalkacaktır. Müthiş teknolojik buluşların yanında, yönetimler değişecek devrimler olabilir. Birtakım ülkelerde isyan ve halk ayaklanmaları meydana gelebilir. Yavaş yavaş büyüyen bir ekonomik kaosun adımları zorlayacaktır.

15 Şubat 2021 ilk görünümü yaşadığımız, 15 Haziran ve 24 Aralık tarihlerinde tekrarlanacak Uranüs-Satürn karesi 2021'in en önemli görünümü. Uranüs Boğa önümüzdeki 4-5 yıl ciddi depremleri getirecektir. Toplumlarda yıkımları sebebiyet verecek depremlerden söz ediyorum. Özellikle 2022 güvenli yerlere taşınmak, yaşadığın haneyi kontrol ettirmek ve hayatınızı sorumluluğun alarak hareket etmeyi öngörüyor. Dünyadaki önemli figür siyasetçilerin kayıpları yaşanabilir. Büyük uçak kazaları, internetteki sosyal medya devlerinin yasaklanması da söz konusu olabilir.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Dönelim Yeniaya. Belediyeleri ve muhalefetin tavrını çokça konuşabiliriz. Anayasa değişikliği, müttefiklerimizi ilgilendiren krizler, komşu ülkeler ve özellikle Yunanistan konusu önem kazanacaktır. Amerika'nın Ukrayna'nın yanında olmasıyla, ülkemizin iktidarının nasıl bir tavır sergileyeceği çok yakından ilişkili olurken, ciddi sorunlara da yol açabilir.

Diyeceğim o ki global anlamda etkiler 2023'e kadar zorlu ve sancılı… Yeniayı takip eden 15 gün içerisinde gerginliklerden, kontrolsüz davranışlardan ve kişilerden uzak duralım ve arkadan çevrilebilecek dolaplara karşı dikkatli olalım. Ne de olsa Mars 12. Evde ‘'aman arkanı kolla' mesajı veriyor.

Sağlık ve şifa dilerim.