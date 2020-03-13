Koronavirüsü Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

Üç gün önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ülkemizde korona virüsünün tespit edildiği açıklamasını izlemiş, haklı olarak paniğe kapılmıştık. Ünlü astrolog Dinçer Güner, açıklamanın yapıldığı tarihte gökyüzünü inceleyerek virüsün ülkemizdeki seyri hakkında tahminlerde bulundu.

Herkese merhaba;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüsünün Türkiye’de bulunduğunu açıkladığı anın haritası bize bu virüsün ülkemizdeki seyri hakkında bilgi verecektir.

Açıklama yapıldığı an enteresan, zira gökyüzünde yay burcu yükselmekte. Bu iki durum da enteresan çünkü Türkiye’nin doğum haritasında Yay burcu sağlık evini sembolize etmekte. Yani açıklamanın doğru ve dürüst olduğunu göstermekte. Yay burcunun yükseldiği anda yapılan bu açıklama, bir noktada insanların abartılı davranışlarını da sembolize ediyor. 6. ev hastalığı sembolize eder. Burada Boğa burcu yer almakta ve yöneticisi Venüs de Boğa burcunda güçlü pozisyonda durmaktadır. Venüs burada hastalığı sembolize ediyor. Hastalık göstergesi sabit bir burçta olduğu için ve herhangi bir kontağı da bulunmadığı için hastalığın sabit kalacağını, yayılmayacağını ya da yayılma seyrinin çok yavaş olacağını düşünebiliriz. 6. ev girişinde olduğundan dolayı belki risk gruplarını görme şansımız var. Özellikle sağlık çalışanlarının daha özenli ve dikkatli olması gerektiğini düşünebiliriz.

Yükselen burcun yönetici gezegeni olan Jüpiter ise haritanın 2. evinde Oğlak burcunda yer almakta. Virüsün yayılma durumunun düşük ama ekonomik olarak stres yaratacağını düşünebiliriz. Ay genel olarak halkı sembolize eder ve hem Terazi burcunda hem de Türkiye’nin 10. evinde güçlü bir konumda yer alıyor. Bu harika bir gösterge, zira halkın hızlı bir şekilde bilinç kazanacağını veya kazandığını gösteriyor. Halkın bilinçlenme gücü bile başlı başına virüsün yayılmasına engel olacağına işaret ediyor. Sadece Ay, dokuz vakit sonra ki ben bunu dokuz gün olarak düşünüyorum. Açıklama üç gün önce yapıldı, o halde yedi gün sonra halkın sinirini bozabilecek bir tepki ortaya çıkarak bir durum olabileceğini gösteriyor. Sağlık açısından tedirgin edici bir durumun olmadığını, ancak bu virüs ekonomik açıdan bir takım soru işaretlerini doğurabilir. Kısacası korkmayın. Korkunuzun ekonomik bir sonucu olabilir.

Dikkat edeceğiniz birkaç husus dışında tedirgin edecek bir durumun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınmalı, et ve yumurta gibi hayvansal gıdaları iyice pişirmeli, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye çalışmalı ve en önemlisi de el hijyenine maksimum düzeyde dikkat etmeniz yeterli olacaktır.

Sevgiler…

Dinçer Güner