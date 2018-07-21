Kova burcunda Ay Tutulması haftası

Ay tutulması oldukça güçlü bir Dolunaydır. Her Dolunay bir farkındalık ve karar zamanıdır. Bu hafta Kova burcunda tam Marsyen Kanlı Ay Tutulması meydana gelecek. Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte yanıtı...

Ay tutulması oldukça güçlü bir Dolunaydır. Her Dolunay bir farkındalık ve karar zamanıdır. Bu kararlar Tutulma dönemleri; Ay'ın temsil ettiği duygular, duygusal bağlar, ilişkiler, anne ve aileyle ilişkimiz, sağlığımız ve günlük hayat düzenimizi içeren temalar odak noktamıza oturur. Bu konularda beklenmedik ve sıra dışı değişimlerle karşılaşabiliriz.

Bu Ay Tutulması duygusal anlamda oldukça yıpratıcı etkiler taşıyor. Ailenize sevdiklerinize arkadaşlarınıza karşı beklenmedik, ani duygusal tepkiler vermeniz ve ilişkilerinizi zora sokmanız olası. Kova burcu özgürlükleri, prensipleri, rasyonel düşünmeyi temsil eder. Bu bağlamda karşınızdaki kişilerle ilişkilerde bağımsız olmak, kendi düşüncelerinizi ve isteklerinizi öne çıkarmak, arzularınızı ve isteklerinizi kabul ettirmek anlamında stresli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Haksızlığa uğramış gibi hissedebilirsiniz. Hakkınızı korumak için mücadele vereceksiniz. Yaratıcı çalışmalar, uzun vadeli projeler içindeyseniz zihin enerjinizi fazlasıyla işinize odaklamak gerekecek, işleri ve projeleri ilerletmek için çaba harcayacaksınız. Arkadaş ilişkilerinde, ekip arkadaşları ve çalışmaları, takımlar, dernek ve benzeri gruplar arasında fikir ayrılıkları ve tartışmalar çıkabilir. Kendi duygu ve düşüncelerinizi ortaya koyarken esnek davranmalı dediğim dedik tavırlardan uzak durmalısınız ki ilişkiler zedelenmesin, duygusal bağlarımız zarar görmesin.

Diğer taraftan evlilik, iş ortaklığı ve hukuki konularda sorumluluklarınızı yerine getirmek, ilişkideki rolünüzü gözden geçirmek, gerçekten ilişkinizde ne istediğinizi karşınızdakine açık ve net bir biçimde belirtmek isteyeceksiniz. Bunu yaparken soğuk ve sert davranırsanız ilişkileri kopartmak söz konusu olabilir. Sorunları mantıklı ele almalı bencillikten kaçınmalısınız.

Koç: Bu tutulma ile bazılarınız arkadaşlar gruplarınızdan özgürleşmek ve bağımsızlaşmak adına ayrılabilir, bazılarınız ise yeni gruplar, kulüpleri, STK'lara üye olabilirsiniz. Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Devamı…

Boğa: İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya bir proje içinde olmanız gerekebilir, teklifi gelebilir. Her şekilde bu size prestij katacak bir gelişme olacaktır. Aile ilişkilerinde ya da kariyer konularında ciddi bir meydan okuma, kavga, tartışma söz konusu. İpleri kopabilir aman dikkat! Devamı…

İkizler: Tutulma etkisi ile iş konusunda önemli ve heyecan verici seyahatlere çıkmanız gerekebilir. Bu yolculuk size özellikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda elinizi güçlendirecek bir durum yaratabilir ya da çok umut ettiğiniz bir konuya daha da yaklaşabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz. Kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Cebinizden bir miktar para çıkacak! Devamı…

Aslan: Sizden uzakta biri ile bir aşk meselesi ortaya çıkarabilir. Bu kişi sizden mesafe olarak uzak olabilir ya da ruhsal konulara ilgisi olan biri olabilir. Bir ortağınız veya partneriniz var ise onun sizden sakladığı bir takım bilgiler ortaya çıkabilir ve bu sizi biraz gerebilir. Devamı…

Başak: Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Bedeninizi aşırı yormayın, uyku düzeninize ve beslenme düzeninize dikkat edin! Devamı…

Terazi: Ummadığınız birinden bir ilanı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir. Hayatınızda kimse yok ise gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek! Tutulma ile biraz libidonuz artabilir, özel hayatınızda istikrarı oturtmakta zorlanabilirsiniz. Devamı…

Akrep: Yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır. Tutulma ile birlikte ailenizden, kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili skandal, aniden gelişen, zorlayıcı durumlar, ayrılıklar söz konusu olabilir. Devamı…

Yay: Tutulma ile birlikte spontane, plansız bir tatile bir seyahate çıkabilirsiniz. Hatta bu seyahate hoşlandığınız biri veya partneriniz varsa onunla da çıkabilirsiniz. İş anlamında üzerinizde her zamankinden çok daha fazla baskı ve sorumluluk hissedebilirsiniz, ama bu süreçte patronlarla papaz olmamaya özen gösterin. Devamı…

Oğlak: Kişisel anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir, bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer ki işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Kova: Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. İkili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Tutulma süreci boyunca ailenizle papaz olmamaya özen gösterin. Hafif bir patlamaya hazır bomba misali ortalıklarda gezineceksiniz, sabrınız ve tahammülünüz az olabilir. Devamı…

Balık: Tutulma sürecinde farkında olmadan etrafınızdaki bir çok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. Devamı…

