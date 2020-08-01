Kova burcunda Dolunay haftası! Burçlar nasıl etkilenecek?

Bu hafta Kova burcunda, Uranüs'ün de sert etkide olacağı bir Dolunay meydana gelecek. Sert etkili Dolunay zamanında bağımsızlık, özgürlük temaları ön planda olacak. Mars ve Jüpiter arasında da zorlu bir açı meydana gelecek ve sınırlarımızı aşmak isteyeceğimiz bir döneme giriş yapacağız. Peki bu haftanın gökyüzü hareketleri burçları nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

Kova burcunda yer alacak bu Dolunay zamanında duygularımız bağımsız ve özgür olmakla ilgili yoğun bir istek taşıyabilir. Kendi bireysel ihtiyaçlarımızın öncelikle yerine gelmesi için ısrarlı olacağız. Kendi yolumuzdan isteklerimizden ödün vermek istemeyeceğiz.

Gökyüzünün mücadele gezegeni Mars ile şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter arasında yer alan zorlu açı sebebiyle sınırlarımızı aşmak isteyeceğiz. Girişimci yanımız artacak, yeni ve parlak, ilerici, yenilikçi düşüncelerle ve projelerle ortaya çıkma şansımız var. Diğer yandan, iletişim gezegeni Merkür ile sorumlulukları sembolize eden gezegen Satürn arasındaki zıt açı nedeniyle düşüncelerimizi açığa çıkarırken rasyonel olmak gerekecek. Duygusal kararlar almak işin ve durumun gerektirdiğini duygusal bağları düşünerek yerine getirmemek işlerinizin yavaşlamasına engellerle karşılaşmasına ve bitirme süresinin uzayacağına işarete diyor. İlişkilerde özellikle inat etmek geri adım atmamak, ben daha iyi bilirim tavırları ve aşırı gururlu tutum ve davranışlar bizi bu Dolunay zamanında zorlayacaktır. Sosyal hayatın ve arkadaşlıkların oldukça dinamik olduğu bu Dolunay’da gruplar içinde ekip çalışmalarında ve topluluklarla yapacağınız faaliyetlerde size oldukça neşeli hareketli ortamlar sunacak. İş konularında bütçeyi doğru yapmak akıllı ve tedbir gerektiren durumlara karşı yapılması gerekeni yapmalı ve aşırı riskler altına girilmemeli.

Koç: Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var, sürekli gördüğünüz yüzleri görmekten sıkılmış ve yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Dolunay’da Uranüs etkili olacağından dolayı, bir arkadaşınızla aranız açılabilir, sinirlenebilir, kavga edebilirsiniz. Özellikle dostluk, para, aşk üçgeni Dounay’da biraz karışacağa benziyor. İçinde bulunduğunuz gruplar ve derneklerde zeka ve ego çatışmaları yaşayabilirsiniz. Bu aralar biraz huysuz ve geçimi zor birine dönüşeceksiniz sanırım. Eğlenceli bir davete, partiye davet edilebilirsiniz. Bu partide çok eğleneceğiniz muhakkak. Şu dönem hayatınızda daha önce yapmadığınız, kişisel anlamda tabularınızı yıkmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız. Evinizde, yaşadığınız yerde huzur bulmak daha kolay olabileceği gibi, güzelleştirmek adına da bazı aksiyonlar alabilirsiniz, evinizde dekoratif değişiklikler yapabilir, boya badana gibi işlere girişebilirsiniz mesela. Devamı…

Boğa: Dolunay ile sizlere yeni iş kapıları açılabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız işte teknolojiyi, dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da dijital bağlantılı işlerle daha fazla haşır neşir olmanız gerekebilir. Bu sizin pek de beklediğiniz, umduğunuz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacaktır. Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun ve emin olun kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak gelişmeleri bekleyin. Dolunay’da Uranüs etkin olacağından dolayı, kariyer konusunda kendinize çok fazla yüklenmeyin, nefes alabileceğiniz kaçış alanları bırakın. İlişkilerinizde ya da kariyer konularında ciddi bir meydan okuma, kavga, tartışma söz konusu. İpleri kopabilir aman dikkat! Ne işinizi evinize ne de evinizi işinize taşıyın, birbirine karıştırmayın bana sorarsanız. Ani bir kariyerde yön değişikliği söz konusu olabilir. Bu aralar her şeyden nem kapabilir, sabrınız azabilir, öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Bu Dolunay’da belirleyeceğiniz hedefler önümüzdeki aylar için oldukça önem kazanacak. Uzunca bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk size özellikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda elinizi güçlendirecek bir durum yaratabilir ya da çok umut ettiğiniz bir konuya daha da yaklaşabilirsiniz. Eğer elinizde bir süredir yazdığınız ve biriktirdiğiniz yazılarınız var bir yayın evi arayışı içindeyseniz, işte bu Dolunay sizi bir yayın evi ile yollarınızı kesiştirebilir. Yeni bir marka yaratmak, patent işlerine girişmek, web sitesi açmak içinde fırsatlarınız olacaktır. Eğitimle ilgili de, radikal kararlar verebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeniden üniversite okumaya karar verebilirsiniz. Bu dönem dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan beklenmedik sürpriz destekler görebilirsiniz. Dolunay’da Uranüs etkin olacağından dolayı yasal olarak sizi zor duruma düşürecek hareketlerde bulunmayın. Yolculuklarınız biraz stresli geçebilir, sizi gerekecek hatta kavgaya bulaştıracak durumlar söz konusu olabilir. Devamı…

Yengeç: Eğer ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirlerinizde artışlar da bekleyebilirsiniz ortağınız sayesinde. Ya da evli iseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa partneriniz iş ve maaş konularında iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz. Belki de kendinize ev alma fikri oluşacak zihninizde ve bunun araştırmaları içine gireceksiniz. Veya kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Dolunay’da Uranüs ile sert bir kontak var. Şunu bilin ki, cebinizden bir miktar para çıkacak! Öyle ya da böyle! Size vaad edilen, söz verilen veya yasal olarak hakkınız olan bir paraya da ulaşmanız zor olabilir bu dönemde bilginiz olsun. Nafaka, miras konuları çekişmeli bir duruma dönüşebilir. Keza sağlık (Ameliyat- testler-tedavi) için de para harcamanız gerekebilir. Yapılandırdığınız borçlarınız var ise ödemelerinizi düzgün takip edin, bir haksızlıkla karşılaşmayın. Muhasebe veya bankacınızın yapabileceği saçma sapan bir hata yüzünden gerilebilirsiniz. Devamı…

Aslan: Bu Dolunay’da Uranüs etkin olacak. Eğer bir ortağınız veya partneriniz var ise, onun sizden sakladığı bir takım bilgiler ortaya çıkabilir ve bu sizi biraz gerebilir. Uranüs'ün olduğu alanda ise kariyer konularınız gündemde olacak. Kariyerinizde belki de bir şeyleri değiştirme, yönünüzü, sektörünüzü veya bakış açınızı değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Ama böyle değişimleri yaparken, kavga gürültü ile de yapmamaya özen gösterin. Merkür bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Her türlü anlaşma, sözleşme, imza, ortaklık, seyahat planları yapmak ve iletişim trafiğinizi arttırmak için çok güzel bir süreç olacak. Bu hafta Venüs de Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Özel hayatınızda, ilişkilerinizde bir nevi sorunlu bir süreç olarak düşünün bunu. Devamı…

Başak: Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Çalıştığınız iş yerinin lokasyonunda da değişiklikler olabilir. İş ortamınızda kullanmak üzere yeni elektronik aletler alabilir, bilgisayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Belki de bu Dolunay ile bir çok işinizi çok hızlı bir şekilde halledecek bir yardımcı veya çalışanda alabilirsiniz. Sağlığınızla ile ilgili kontrollerden geçebilir, beslenmenize dikkat edebilir, hayatınızı sağlık anlamında yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Bu Dolunay zamanı belki kullandığınız bir ilacı değiştirebilir ya da doktorunuzu değiştirebilirsiniz. Eğer sizin yardımlarınız varsa yaptığınız işte, onunla ilgili skandal gelişmeler söz konusu olabilir. Devamı…

Terazi: Sizler için bu Dolunay zamanında havada aşk kokusu var! Birliktelikleri olanlar partnerleri ile oldukça romantik dakikalar geçirebilecekler, yalnızlar ise çok daha kolay flört edebilecekleri kişiler ile tanışabilecekler. Özellikle sosyal çevrenizin de desteği ile yeni kişiler ile tanışabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu Dolunay’da çalışmalar yapabilirler. Ummadığınız birinden bir ilanı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir. Hayatınızda kimse yok ise gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek. Ama evli iseniz şayet, eşinizde size beklenmedik bir hoş bir sürpriz yapabilir. Eğer hamilelikle ilgili bir beklentiniz varsa bu Dolunay zamanı sizi sevindirecek bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Ya da partnerinizle birlikte yapabileceğiniz bir hobiye yönelebilirsiniz. Eğer işiniz sahne, sanat odaklı bir işse, ajansta ya da bir başkası sayesinde gelebilecek yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Akrep: Bazılarınız evinizle işinizi birleştirebilir, home ofis tarzı bir yapıya doğru da gidebilirsiniz. Veya işiniz ile evinizi yakınlaştırmak isteyebilirsiniz. Dolunay ile birlikte, ailenizden, kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz geniş ferah bir ev kiralayabilirsiniz. Her şekilde yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır. Dolunay’da Uranüs etkili olacak. Öncelikle ailenize karşı meydan okuyacağınız durumlar oluşabilir ya da aynı evi paylaştığınız biri ile. Kira da oturuyorsanız ev sahibiniz birden evden çıkmanızı isteyebilir. Aile büyüklerinin sağlığı ile ilgili olumsuz koşullar oluşabilir. Uranüs'ün olduğu alanda ise ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili skandal, aniden gelişen, zorlayıcı durumlar, ayrılıklar söz konusu olabilir. Aile yaşantısı, ilişkiler, kariyerle ilgili konularda özellikle. Bu değişim sürecinde kavga ederek, meydan okuyarak değil daha yumuşak geçirmeye bakın. Devamı…

Yay: Öncelikle Dolunay ile birlikte spontane, plansız bir tatile bir seyahate çıkabilirsiniz. Hatta hoşlandığınız biri veya partneriniz varsa onunla da çıkabilirsiniz bu seyahate. Dolunay etkisi ile iş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. Birden fazla anlaşma, sözleşme durumları olabilir. İş anlamında üzerinizde her zamankinden çok daha fazla baskı ve sorumluluk hissedebilirsiniz ama bu süreçte patronlarla papaz olmamaya özen gösterin. Yine Dolunay etkisi ile internet üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilir, sosyal ağlar üzerinde daha aktif çalışmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir, web sitesi ya da blog açabilirsiniz. Birinci dereceden akrabalarınız, kuzenleriniz, kardeşlerinizin hayatlarında zorlu dramatik gelişmeler söz konusu olabilir ve sizin yardım etmeniz gerekebilir bu Dolunay haftasında. Trafik sorunlarına, trafik kazalarına da dikkat edin. Arabanızı çılgınlar gibi kullanmayın. Devamı…

Oğlak: Bu Dolunay zamanı bir taraftan grup çalışmaları ile kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken bir taraftan da kesenin ağzını biraz açmanız gerekebilir. İş hayatında organize ve sorumluluk bilinci ile hareket etmeniz durumunda başarıyı biraz geçte olsa elde edebileceksiniz. Kişisel anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Finansal anlamda kafanızı çalıştırarak daha fazla kazanmanın yollarını arayabilirsiniz. Kredi çekmek için bankaları araştırabilir, ortaklaşa işler yapıyorsanız eğer gelirleri nasıl arttırabileceğinize dair fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yaşamın elle tutulmayan, soyut, spiritüel, ruhsal alanları ile ilgili daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Devamı…

Kova: Bu hafta öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Dolunay sürecinde kendinize yeni elektronik aletler alabilir, elinizdeki elektronikleri değiştirebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için de Dolunay ile birlikte yakın çevreniz veya yakın akrabalarınızdan destekler alabilirsiniz. Dolunay’da Uranüs başrol oynayacağından dolayı ev değiştirmek için kolları sıvayabilirsiniz. Bedeninize dikkat edin, kazalara ve yaralanmalara açık bir dönemde olacaksınız. Devamı…

Balık: Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. Dolunay haftasında içe dönme, ruhsal egzersizler yapma, psikolojik olarak terapi alma dönemi olacak. Fikirlerinizi çok rahat bir şekilde paraya dönüştürebileceksiniz. Dolunay’da Uranüs etkin olacağından dolayı, size karşı kurulabilecek komplolar, tuzaklara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınızla olan ilişkilerde ani gerginlikler, kopmalar, tartışmalar, meydan okumalar söz konusu olabilir. Bu hafta Venüs de Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Eros aşk oklarını sizler için kullanıyor olacak. Aşk konusunda sizler için yılın en şanslı dönemi başladı. Yine yaratıcılık gerektiren konularda oldukça aktif olacak, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz konularla ilgilenebileceksiniz. Devamı…

