Kova burcunda Dolunay’ın Türkiye ve dünya gündemi

15 Ağustos'ta Kova burcunda işin içinde Venüs’ün de olduğu bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın dünya ve Türkiye üzerindeki etkileri nelerdir? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

15 Ağustos’ta 22 derece Kova burcunda işin içinde Venüs'ün de olduğu bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’ın, önce dünya akabinde Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olabilir göz atalım…

Dolunay Kova burcunda olacağından dolayı, Kova burcunun sembolize ettiği konuların dünya ve Türkiye gündeminde yer alacak diyebiliriz. Peki nedir bunlar? Devrimler, bilim adamları, bilimsel gelişmeler, uzay, astroloji, dernekler, toplumsal önemli meseleler, hava yolları, uçaklar, icatlar, insan hakları, bağımsızlık, grevler, internet, sosyal ağlar, ileri teknolojidir. Ve Venüs de var işin içinde, dünya astrolojisine göre Venüs, finans, aşk, ilişkiler, kadınlar, lüks tüketim, değerli madenler, sanatçılar, oyuncular, sahne alan kişiler, tekstili sembolize eder. Öncelikle dünya üzerinde yeni teknoloji tanıtımları, sosyal ağlar ve kullandığımız telefonlarla ilgili yeni gelişmeleri, yeni sürümler, güncellemeler söz konusu olabilir. Uzay ile ilgili araştırmalar, yeni buluşlar, önemli açıklamalar yapılabilir. Yeni icatlar, buluşlar söz konusu olabilir. Havacılık, hava yolları ile ilgili problemler söz konusu olabilir. Grevler, iş bırakmalar ya da teknik anlamda sorunlar söz konusu olabilir. İnternet, sosyal medya..vb üzerinden protestolar, insan hakları, özgürlük, bağımsızlık, kadınlarla ilgili ve özel hayat ile ilgili tepkisel durumlar oluşabilir. Hava olaylarından doğan problemler oluşabilir, özellikle kasırga, fırtına gibi etkiler. Toplumsal hassasiyetlerin artacağı bir Dolunay aslında bekliyor bizleri.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE

Türkiye haritasında 8. eve denk düşmektedir. Mundane yani dünya astrolojisine göre 8. ev ölüm oranlarını, cenazeleri, adli tıp, yabancı hisse senedini, tahvilleri, bankaları, vergi, ulusal borç, faizler, miraslar, sermaye, sigorta şirketleri, tazminatlar, sosyal güvenlik, yatırımlar, kamu gelirleri, uluslararası borçlar, düşmanların mali durumunu, kriz, değişim ve dönüşümü gösterir. Dolunay Türkiye haritasında Satürn ve Merkür ile güzel kontaklar kurarken Jüpiter ile de sert bir kontak kurmakta. Öncelikle toplumsal hassasiyetlerin arttığı, toplumun daha tepkisel olabileceği bir dolunay bizleri bekliyor. Bunun en güncel örneği de aslında Kaz Dağları için bir araya gelen insanları örnek gösterebiliriz.

Tabii ayın 15’ine kadar başka bir konuda ortaya çıkabilir veya Kaz Dağları ile ilgili olabilir, sanatçılardan ve gençlerden özellikle destek gelebilir. Bunun yanı sıra bu dönem ekonomik anlamda yine toparlayıcı etkilerin olabileceğini düşünebiliriz. Döviz piyasasında düşüş devam edebilir. Yine Dolunay ile birlikte vergi konusu gündeme gelebilir. Özellikle teknoloji, cep telefonu, bilgisayar…vb konular ya da lüks tüketim ürünleri ile ilgili temalar olabilir. Bu başlıklarda vergilerin artması ya da yeni vergi düzenlemesi söz konusu olabilir. Yine banka faizlerinde Satürn ve Merkür'ün de iyicil açılarıyla birlikte düşüşler söz konusu olabilir. Ülke olarak dışarıdan beklediğimiz bir takım ödemeler var ise bunlar gelebilir. Ekonomik olarak güzel gelişmeler olmasını bekleyebiliriz bu Dolunay’la birlikte.

Sevgiler…

Dinçer Güner

