Kova burcunda Uranüsyen Dolunay’ın bireysel, dünya ve Türkiye üzerindeki etkileri

3 Ağustos Pazartesi günü Kova burcunda Dolunay meydana geliyor. Dolunay'a Uranüs de destek verecek. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Kova burcundaki Uranüsyen Dolunay'ı bireysel, dünya ve Türkiye üzerinden inceledi...

Merhaba herkese;

3 Ağustos günü 11. derece Kova burcunda işin içinde Uranüs'ün de olduğu bir Dolunay meydana gelecek. Şimdi bu Dolunay’ın önce bireysel, sonra dünya ve Türkiye üzerindeki etkileri neler olacak, ona göz atalım.

Dolunay Kova burcunda olacağından dolayı Kova burcunun sembolize ettiği konular hayatımızda çok güçlü bir şekilde yer edineceğine işaret etmekte. Kova burcu astrolojide icatları, objektif olmayı, hümanizmi, insan haklarını, bağımsızlığı, aykırı olan her şeyi yüksek teknolojiyi, dernekleri, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, UFO, uzayla ilgili her türlü konuyu, astrolojiyi, dostluklar, arkadaşlıklar, internet dünyasını, sağlıkta ise dolaşım sistem, kalp ve tansiyon sorunlarını sembolize eder.

BİREYSEL ETKİLER

Dolunay’la birlikte hayatımızda bizi kuşatan sorumluluklardan biraz olsun kurtulmak, nefes almak, özgür hissetmek için cesur adımlar atabiliriz. Her şekilde ‘özgürlük’ yaşamlarımızda ana temamız haline dönüşebilir. Bazen bunu cesur adımlarla yaparız, bazen de isyan duygusu ile. Kendimizi özgürce ifade etmek, düşünce ve fikir özgürlüğüne ekstra önem verilecek zamandır. Denenmemiş konulara yönelmek, çizgimizin az da olsa dışına çıkmak, farklı, marjinal konu ve insanlara çekilmek bu Dolunay’da çok olasıdır. Bu Dolunay döneminin duygularla pek ilgisi yoktur. Her türlü olaya daha çok akılla, mantıkla ve sağduyu yaklaşmak çok daha kolay olacaktır. Bazılarımız toplumsal konularda hassas davranabilir, toplumsal konularda fayda sağlayacak işlere yönelebiliriz. Derneklere katılabilir, sivil toplum kuruluşlarına destek olabilir, toplumsal anlamda hatalı gördüğümüz uygulamaları gerekli mercilere iletebiliriz. Sosyal ağları her zamankinden daha çok kullanabiliriz. Bu Dolunay’da sosyal ağlarla ilgili, internetle ilgili projeleriniz varsa bunları tamamlayabilir, ortaya çıkabilirsiniz. İnterneti kullanarak bir şeyler pazarlamak, satmak, alışveriş siteleri kurmak, yayılmasını istediğiniz konular için interneti ya da sosyal ağları kullanmak için uygun bir dönemde olacağız.

Kendi bireysel ihtiyaçlarımızın öncelikle yerine gelmesi için ısrarlı olacağız kendi yolumuzdan isteklerimizden ödün vermek istemeyeceğiz. Gökyüzünde mücadele gezegeni Mars ile şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter arasında yer alan zorlu açı sebebiyle sınırlarımızı aşmak isteyeceğiz. Girişimci yanımız artacak, yeni ve parlak, ilerici, yenilikçi düşüncelerle ve projelerle ortaya çıkma şansımız var. Diğer yandan, iletişim gezegeni Merkür ile sorumlulukları sembolize eden gezegen Satürn arasındaki zıt açı nedeniyle düşüncelerimizi açığa çıkarırken rasyonel olmak gerekiyor. Duygusal kararlar almak işin ve durumun gerektirdiğini duygusal bağları düşünerek yerine getirmemek işlerinizin yavaşlamasına engellerle karşılaşmasına ve bitirme süresinin uzayacağına işarete diyor. İlişkilerde özellikle inat etmek, geri adım atmamak ben daha iyi bilirim tavırları ve aşırı gururlu tutum ve davranışlar bizi bu Dolunay zamanında zorlayacaktır. Sosyal hayatın ve arkadaşlıkların oldukça dinamik olduğu bu Dolunay’da gruplar içinde ekip çalışmalarında ve topluluklarla yapacağınız faaliyetlerde size oldukça neşeli hareketli ortamlar sunacak. İş konularında bütçeyi doğru yapmak akıllı ve tedbir gerektiren durumlara karşı yapılması gerekeni yapmalı aşırı riskler altına girilmemeli.

Bilimsel konuları daha çok araştırabilir, okuyabilir, bilgi sahibi olabiliriz. Bu dönem tabii ki içimizden ufak tefek isyankar duygular da yükselebilir. Özellikle otorite ile ilişkilerimizde bunu daha çok deneyimleyebiliriz. Bizi kısıtlayan, bastıran duygulara karşıda aynı şekilde isyan edebilir veya bize bunu dayatan hayatımızda ki insanlara karşıda yapabiliriz. Muhalefet etme ihtiyacımız da artacak bu Dolunay ile birlikte. Karşıt fikirleri, karşıt düşünceleri savunabilir, azınlıkların daha fazla yanında olabiliriz. İşin içinde Uranüs olacağından dolayı otorite figürleri ile çatışmaya işaret eder, kuralları yıkmak, asice davranmak isteyebiliriz. Özgürlük temaları aşırı bir şekilde vurgulanır. Hayatımızda radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz. Çok ani kararlar almaya eğilimli oluruz fakat bu değişiklikler ve kararlar için hiç uygun değil gökyüzü. Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun, kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin, sakin olun. Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz ama sakince yapın ne yapacaksanız. Huzursuz, panik, sabırsız davranmaya eğilimli olabiliriz. Bazılarınız aniden istifa edebilir, bazılarınız aniden ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz, dengesizce davranmaya eğilimli olabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz ortama ayak uydurmak size zor gelebilir. Beğenmediğiniz veya tahammül edemediğiniz ortamlardan kibarca ve hızla uzaklaşmanızı öneririm.

SAĞLIK OLARAK

Bu Dolunay’da vücut daha fazla elektrik yüklü olabilir, orayı burayı tutarken çarpılabiliriz. Bu yüzden topraklanmayı ihmal etmeyin. Özellikle tansiyon problemleri olanlar ekstra dikkat etsinler, bugün kan vermek, değerleri ölçtürmek için uygun bir gündür. Bacakla ilgili sıkıntılar, baldırlarda bacaklarda çarpma, morarma, varis sıkıntısı oluşabilir. Baldırlarda bacaklarda kasılmalar, kramplar çok sık meydana gelebilir dikkat. Baldırlarınızı ve ayak bileklerinizi çok fazla zorlamamanızda fayda var. Özellikle ayaklarınıza, bacaklarınıza daha çok özen gösterebilirsiniz. Ayaklarınızı havaya kaldırarak dinlendirmek, bacaklarınız masajlar yaptırmak, kremler sürmek çok daha iyi gelebilecektir. Selüliti önleyici masajlar daha iyi gelebilir bu Dolunay haftasında.

DÜNYA ÜZERİNDE

Uzay ile ilgili yeni araştırmalar, yeni buluşlar ve önemli haberler yapılabilir. Yeni büyük önemli teknolojik gelişmeler, lansmanlar yapılabilir, yeni icatlar ortaya çıkabilir. UFO ile ilgili yeni gelişmeler, bilgi ve belgelerin ortaya çıkışı, uzaylıların varlığına ilişkin yeni gelişmelerde söz konusu olabilir. Düşünce ve ifade özgürlüğü, yayıncılık, insan haklarına ilişkin önemli gelişmeler, temalar ortaya konabilir. İnsanları din, dil, inanç gibi kategorilere sokmadan, sınıflandırmalardan uzak, insana sadece insan olduğu için değer veren düşünce yapıları ortaya konabilir, bununla ilgili açıklamalar yapılabilir. İnternet ve sosyal medya üzerinden protestolarda gündeme gelebilir. Azınlık grupların tepkilerinin artması, azınlıkların isyanlarına yer yer şahit olabiliriz Farklı, değişik, marjinal kişilikler ön plana çıkar. Toplum tarafından dışlanmış, ötekileştirilmiş kişilerin ifade gücü artar bu dönem.

Tabii ki Kova burcundan bahsediyorsak, isyandan söz etmemek olmaz. Dünya üzerinde otoriteye karşı isyankar tavırlar yükselebilir, bildiriler dağıtabilir. Özellikle bu isyanlar düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili olabilir. Protestolar gündeme gelebilir. Grevler söz konusu olabilir. Havacılık sektörü de bu Dolunay zamanı mercek altında olacak. Uçak kazaları, hava yolları ile ilgili stresli gelişmeler söz konusu olabilir.Yalnız büyük fırtına ve kasırgalardan dolayı sorunlarda oluşabilir. İşin içinde Uranüs olacağından dolayı, skandal durumlar, teknolojik kazalar, siber saldırılar söz konusu olabilir. Uranüs Boğa burcunda olduğundan dolayı, depremi tetikleyen durumların olabileceği gibi, finansal anlamda birden ortaya çıkan skandallara da işaret etmekte.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE İSE

Kova burcundaki Dolunay, Türkiye haritasında 8. eve denk düşmektedir. Mundane yani dünya astrolojisine göre 8. ev ölüm oranlarını, cenazeleri, adli tıp, yabancı hisse senedini, tahvilleri, bankaları, vergi, ulusal borç, faizler, miraslar, sermaye, sigorta şirketleri, tazminatlar, sosyal güvenlik, yatırımlar, kamu gelirleri, uluslararası borçlar, düşmanların mali durumunu, kriz, değişim ve dönüşümü gösterir. Demek ki borçlar, vergiler, faizler, krediler, bankalar konusunda yeni farklı bir takım uygulama ve düzenlemelerin olacağına işaret etmektedir. Bankaların faiz oranlarında değişiklikler göze çarpabilir, vergi ile ilgili yapılanmalar olabilir. Ya da vergi konusunda tepki çekecek durumlar olabilir. Türkiye haritasında Mars ile olumlu bir kontağı olacak bu Dolunay’ın; muhalefet içinde hızlı ve yeni yapılanma, sürpriz değişimler, ani gelişen olaylar, skandal gelişmeler söz konusu olabilir. Muhalefetin savunacağı özgürlüklerle ilgili gelişmeler söz konusu. Muhalefet bu Dolunay’da insan hakları, özgürlüklerle ilgili daha çok mücadele içine girebilir. Yine sosyal medya ve internet kullanımına ilişkin yeni düzenlemelerin, kuralların sıkça konuşulacağı, haberlerde yer alacağı bir Dolunay süreci olacakmış gibi görünüyor.

Sevgiler…

Dinçer Güner