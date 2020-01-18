Kova burcunda Yeni Ay haftası

Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Sosyal hayatımızda aktif olacağımız ve yeni yeni fikirler üretmeye başlayacağımız bir dönem bizi bekliyor. Yaratıcı çalışmaların hız kazanacağı süreçte, bu Yeni Ay'ın burçlar üzerindeki etkileri neler olacak? Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu hafta ne gibi etkiler altında olacağımızı kaleme aldı...

Her Yeni Ay dönemi, zihnimizde oluşan bir fikri isteği gereksinimi ve hedefi harekete geçirecek enerjileri barındırır. Bir başlama noktasıdır. Kova burcu ise zaten fikirlerle, yenilikçi düşüncelerle, bilgi edinmeyi, bilgi paylaşmayı, teknolojiyi ve geleceğe umutla baktığımız projeleri sembolize eder. Bu bakımdan bu Yeni Ay döneminde hayatımıza arkadaşlıkları ön plana alacak gelişmeler olabilir, yeni dostlar edinebiliriz. Ya da ortak bir amaçla hareket edeceğimiz kişilerle bir araya gelebiliriz, ekip çalışmaları ön planda olur ve topluluklarla yapılacak faaliyetleri, insanlara ulaşabileceğiniz fikirleri, yaratıcı çalışmaları bu dönemde harekete geçirebilirsiniz. İnternet siteleri, bilgisayarlar, modernize etmek istediğiniz her alan, analitik olabileceğiniz ve rasyonel çözümler bulabileceğiniz etkiler altında olacaksınız.

Diğer yandan bu Yeni Ay’a Merkür de Kova burcundan eşlik edeceği için eğitimler, kurslar teknik bilgiler, bilgisayar uzmanlığı veya mühendislik, mimarlık gerektiren işler daha çok uğraştığınız konulardan olabilir. Entelektüel düşünce, akademik çalışmalar, bir bilginin doğru kaynak kullanılarak öğrenilmesi ve aktarılması önem kazanıyor. Gökyüzünde aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs de Balık burcunda yüceldiği konumda Neptün ile kavuşum yaptığından, aşk ilişkileri bu dönemde daha romantik duygusal etkiler içerebilir. Ancak Mars açısı ile bir parça da flörtçü olmak duygularımıza karşılık almak için çaba gösterebiliriz. Mantıkla mı duygularla mı hareket etmeliyiz bu konularda ikilem yaşayabiliriz, ilişkiler bu dönemde arkadaşlık olgusu ile daha fazla iç içe olacak, flörte dönmesi veya kalıcı ve uzun süreli bir adım olabilmesi için arada kurulan iletişimin ve ortak paydada konuların keşfedilmesi önem kazanacaktır.

Koç: Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var, sürekli gördüğünüz yüzleri görmekten sıkılmış ve yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Özellikle dostluk, para, aşk üçgeni Yeni Ay’da biraz karışacağa benziyor. İçinde bulunduğunuz gruplar ve derneklerde zeka ve ego çatışmaları yaşayabilirsiniz. Bu aralar biraz huysuz ve geçimi zor birine dönüşeceksiniz sanırım. Devamı…

Boğa: Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun ve kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak gelişmeleri bekleyin. Ani bir kariyerde yön değişikliği söz konusu olabilir. Ya aile ilişkilerinde ya da kariyer konularında ciddi bir meydan okuma, kavga, tartışma söz konusu olabilir. İpler kopabilir aman dikkat! Ne işinizi evinize ne de evinizi işinize taşıyın, birbirine karıştırmayın bana sorarsanız. Bu aralar her şeyden nem kapabilir, sabrınız azabilir, öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Önümüzdeki 10 günlük süreçte seyahatler, eğitimle ilgili konular, hukuksal konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İthalat ve ihracat işlerinde çalışanların özellikle işlerinde yoğunluk artabilir, uzak yerlere seyahat planları yapabilirsiniz. Bu yolculuk size özellikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda elinizi güçlendirecek bir durum yaratabilir ya da çok umut ettiğiniz bir konuya daha da yaklaşabilirsiniz. Eğer elinizde bir süredir yazdığınız ve biriktirdiğiniz yazılarınız var ve bir yayınevi arayışı içindeyseniz, işte bu Yeni Ay sizi bir yayınevi ile yollarınızı kesiştirebilir. Devamı…

Yengeç: Bu hafta size ait olmayan fakat sizleri yakından ilgilendiren finansal konular ön plana çıkmaya başlıyor. Kredi almak için ya da eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgilenmek için kolları sıvayabilirsiniz. Bu dönem belki de uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz, belki de kendi işinizi kurmak için de kullanabilirsiniz bu krediyi. Ya da beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Bu hafta ilişkiler, eşinizle ilgili konular, ortaklık gerektiren işler bu Yeni Ay zamanı odaklanacağınız konular olacak. Birlikte olduğunuz kişi ile veya ortağınızla gerginliklerden, tartışmalardan kaçınmalısınız. Aksine birlikte hareket ederek birbirinizi motive edebilirsiniz. Bir diğer olası senaryo da, sizden uzakta biri ile bir aşk meselesini ortaya çıkarabilir. Ama siz aşk konusunda ne kadar tutarlı olacaksınız, bu kısım beni biraz düşündürüyor açıkçası. Devamı…

Başak: Birlikte çalıştığınız kişiler ile gerginliklerden kaçınmalı, yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. İş ve çalışma ortamınızda kendinizi daha çok geliştirebilir, farklı zihin yapısındaki kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsiniz. İşinizi yaparken interaktif medyayı, teknolojiyi, elektronik aletleri, sosyal paylaşım araçlarını ve interneti çok daha yoğun kullanabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Devamı…

Terazi: Hayatınızda kimse yoksa gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek. Ama evliyseniz şayet, eşiniz de size beklenmedik bir hoş bir sürpriz yapabilir. Eğer hamilelikle ilgili bir beklentiniz varsa, bu Yeni Ay zamanı sizi sevindirecek bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle sosyal çevrenizin de desteği ile yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu Yeni Ay’da çalışmalar yapabilirler. Devamı…

Akrep: Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte ev, yuva, aile konuları bu Yeni Ay’ın ilgileneceği konular arasında yer alacak. Evinizi yeniden dekore etmek, tadilat işleri ile ilgilenmek, yeni elektronik eşyalar alabilirsiniz. Bunlar olası iyi etkiler fakat aile içinde özellikle erkek figürler ile çekişmelerden uzak durmak yerinde olacaktır. Belki de yeni bir eve taşınmanın zamanı gelmiştir ve ilanlara bakmanın tam zamanıdır. Devamı…

Yay: Bu hafta Yeni Ay ile birlikte spontane, plansız bir tatile, bir seyahate çıkabilirsiniz. Hatta hoşlandığınız biri veya partneriniz varsa onunla da çıkabilirsiniz bu seyahate. Yaratıcılık, hobiniz olan bir konuda eğitim almaya da karar verebilirsiniz. İş anlamında üzerinizde her zamankinden çok daha fazla baskı ve sorumluluk hissedebilirsiniz ama bu süreçte patronlarla papaz olmamaya özen gösterin. Birinci dereceden akrabalarınız, kuzenleriniz, kardeşlerinizin hayatlarında zorlu dramatik gelişmeler söz konusu olabilir ve sizin yardım etmeniz gerekebilir bu Yeni Ay haftasında. Devamı…

Oğlak: İş hayatında organize ve sorumluluk bilinci ile hareket etmeniz durumunda başarıyı biraz geç de olsa elde edebileceksiniz. Kişisel anlamda kazançlarınızı artırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satış işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Kova: Öncelikle bu hafta fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir, mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Devamı…

Balık: Sağlıkla ilgili devam eden bir tedaviniz var ise tedavi yönteminde veya gittiğiniz hastanede değişikliğe gidebilirsiniz.Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz var ise, bu hafta artık sona erebilir. Sağlığınıza özellikle ateşli ve salgın hastalıklara karşı dikkat etmelisiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu hafta tam anlamıyla içe dönme, ruhsal egzersizler yapma, psikolojik olarak terapi alma dönemi olacak. Diğer yandan özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. Devamı…

