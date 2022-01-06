Kova burcunu 2022’de neler bekliyor?

Yönetici gezegeniniz Satürn geçen sene olduğu gibi bu yıl da burcunuzda seyahat edecek. 7 Mart 2023’e kadar devam eden uzun ve dönüşümlü bir geçiş bu. 30 yıllık yeni bir düzeni anlatan, kimi zaman sancılı, kimi zaman sınavlı bir zaman dilimi olacaktır.

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Astrolog Seyran Ataklı



Sorumluluklarınız artacaktır. İkili ilişkilerde ayrılıklar, sorunlu birlikteliklerin bitişi, boşanma gibi konular öne çıkarken, bu kimi ilişkilerde evliliğe adım atmak şeklinde de ortaya çıkabilir. Sorumluluk, aile kurmanın yanı sıra ebeveyn olmak gibi kavramlar meydana gelebilir. Meslek hayatınızda yeni girişimler, yeni fırsatlarla karşılaşabilir, önünüze yeni hedefler koyabilirsiniz.

Satürn kısıtlanmışlık duygusu verecektir. Kendine güven konusunda eksiklik hissedilebilir. Kişiliğinizi değiştirmek, katı olduğunuz konularda esnemeyi öğrenmekle ilgili sınavlarda olacaksınız. Sağlığınıza yıl boyu dikkat etmelisiniz. Kontrol dışı gelişmeler, arkadan dönen dolaplar, beklemediğiniz düşmanlıklar ve yüzleşmeleri karşınıza gelebilir. Bu yılı temizlik yılı olarak görmeye devam etmelisiniz. Fiziksel görünümünüzü beğenmeyebilir, imajınızda ve fiziğinizde değişimler yapabilirsiniz.

2022 EKİM AYI ÖNEMLİ

Satürn- Uranüs karesi bu dönemde aşk ve birlikteliklerde gerginlikleri, ebeveyn sağlığında ani değişimleri meydana getirebilir. Kronik bir rahatsızlığın görünür olması ve tedavi yoluna gidilmesi mümkün olabilir. Sorumluluklarınızın omuzlarına binmesi ve sizi yorması gündeme gelebilir.



ALTINA YATIRIM YAPIN

11 Mayıs'a kadar şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter'in Balık burcu geçişi finansal konularda artış, kariyerde değişimler, gayrimenkul alım satımlarını ortaya çıkartabilir. Zam ve terfi beklentiniz varsa alabilir, kendi işinizi kurmak isteyebilirsiniz. Kazançlı yatırımlar yapabilirsiniz. Jüpiter burada size birden fazla işle uğraşmak, kariyer olarak açılım sağlayabilecek imkânlar sunacaktır. İş yeteneklerinizi değerlendirin. Harcamalarınız artacağından, gelir gider dengesini kurmalısınız. 12 Nisan 2022'de Jüpiter- Neptün kavuşumu işinizde destek bulabilirsiniz.

11 Mayıs – 28 Ekim tarihleri arasında Jüpiter Koç geçişi yeni anlaşmalar, sözleşmeler, imzaları gündeme getirebilir. Kardeşleriniz varsa onların hayatıyla ilgili gelişmeler, onların hayatında dönüşümler, evlilik, işe girmek, çocuk haberi gibi olumlu haberleri getirebilir. Yakın akraba ve arkadaşların gündemleri öne çıkabilir. Yeni eğitim, geliştirmek istediğiniz bir yetenek alanınızı genişletebilir, ticari faaliyetler alanında yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Kısa seyahatler bu tarihlerde artacaktır. Araç almak istiyorsanız bu dönem uygun olacaktır.



AİLE İLİŞKİLERİYLE KARİYER ARASINDAKİ DENGEYİ KURMALISINIZ

Ay düğümlerinin Boğa- Akrep aksına geçmesi yıl boyu Güneş ve Ay tutulmalarını sizin 4. ve 10. evinizde gerçekleştirecek. Yıl boyu evlilik, ayrılık, kariyerle özel hayatınız arasındaki dengeyi kurmak konusunda size önemli olayları meydana getirebilir. Gayrimenkul alabilir, ev değişimleri, yer, şehir, ülke değişimleri, taşınmak gibi konular öne çıkarken, kariyerde önemli dönüşümleri meydana getirebilir. Mücadele ettiğiniz konularda başarı sağlayacaksınız. Ailenizin hayatıyla ilgili değişimler, ebeveyn sağlığıyla ilgili konular yine yıl boyu gündeme gelebilir.

GİZLİ DÜŞMANLIKLARA DİKKAT.

30 Ocak'a kadar devam edecek Venüs 12. evinizde gerilerken kaygıları, enerjide düşüşü, hayatla ilgili endişeleri meydana getirebilir. Ruhsal ve fiziksel sağlık öne çıkarken, yalnız kalmak, çevreden soyutlanma isteği öne çıkabilir. Arkadan dönen işler, yüzleşmeler, düşmanlıklar ve sorunları kendi içinde çözme arzusu gündeme gelebilir. Geçmiş aşklardan haberler, karşılaşmalar yaşanabilir.



MERKÜR RETROSU BURCUNUZDA.

14 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında burcunuzda meydana gelen Merkür retrosu, teknolojik aletlerde bozulmalar, haberleşmede aksaklık ve iletişimde yanlış anlaşılmaları ortaya çıkartacaktır. Telefon ve bilgisayarınızı yedekleyin. İnternet alışverişlerinde dikkatli olun, bilmediğiniz yerlerden alım satım yapmayın. Arkadaşlarınızla iletişimde gerginlikten kaçının.



9 Mayıs – 3 Haziran arasındaki İkizler burcu retrosu aşk ilişkilerinde anlaşmazlıkları, yeni yatırımlardan uzak durmayı ve spekülatif piyasalarla ilgili riskli adımlara karşı dikkate davet edecek. Bu dönem ticari faaliyetlerle ilgili yeni anlaşmalardan kaçının, alım satım yapmayın, imza atmayın.

8 Eylül – 2 Ekim tarihleri arası Terazi burcundaki yılın son Merkür retrosu ise yurtdışı, yabancılar, yurtdışı bağlantılı işler, vergi, sigorta, borçlar ve hukuksal alanda olumsuz sonuçlar yaşatabilir. Yeni bir eğitime başlamayın. Dava açmayın. Yarım kalmış konularınızı tamamlayın. Seyahat etmeyi düşünüyorsanız çıkabilecek aksiliklere karşı temkinli olun.

2022'nin mottosu, kazançlarınızı güzel değerlendirin. Tüm toksik duygulardan arının, yeni başlangıçlara yönelin. Sorumluluklarınızı yerine getirin.

Yeni yılın sağlık ve esenlik getirmesini dilerim.

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