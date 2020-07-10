Ünlü astrolog Dinçer Güner, 2020 yılının yepyeni bir çağa geçiş yılı olduğuna birçok yazısında değinmiş, Kova çağında bizi neler beklediğini kaleme almıştı. Peki Kova çağı nedir? 200 yıllık bu çağda gezegenlerin etkileşimleri ile dünya üzerinde ne gibi değişiklikler olacak? İşte yanıtı...

Merhaba herkese;

21 Aralık 2020'de Jüpiter ve Satürn Kova burcunda bir araya gelerek, 200 yıllık Kova çağını başlatacaklar.

Öncelikli olarak teknoloji ve dijital dönemin altın çağı başlayacak adeta. Yapay zekalar, androidler, transhumanlar,.. Ekonomi, sağlık, kültür, eğitim, seyahat, cinsel yaşam aklınıza gelebilecek her türlü alanda büyük bir dijital devrim dönemi başlıyor. Başlayacak olan Kova çağının fragmanını aslında biz Mart ile Haziran arasında ufak ufak gördük. Örneğin Amerika'da siyah George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi ülkede protestolara neden oldu ve gösteriler sadece Amerika ile sınırlı kalmadı. Londra, Amsterdam gibi diğer ülkelere de yayıldı. İşte bu Kova çağının aslında küçük bir fragmanı idi. Zira Kova burcu demek, insan hakları, özgürlük demektir. Kova burcu, insanların farklılıkları yüzünden ötekileştirmeden aksine bu farkların toplumun rengi olduğunu kabul etmek demektir. Kova demek, ileri teknoloji demektir, gen demektir, yapay zeka demektir…

İşte tam da bu Kova çağı ile birlikte hükümetlere karşı toplu protestolara ve hatta devrimlere sebep olabilir. Bu etkileşimden ötürü halk arasında büyük huzursuzluklar cereyan edebilir nihayetinde liderler ya yasalarda istenen veya artık işlemeyen yasa ve anlayışlardaki değişiklikleri kabul eder ya da oylama sonucu veya cebren görevlerinden alınabilir. Ya da liderler koltuklarını bu protestolar sonucu kaybederler. Jüpiter ve Satürn kavuşumları sosyopolitik meselelere yön verir ve her döngünün sonunda da işler eskisi gibi yürümemeye başlar. Bunun sonucunda da toplumda bir dönüşüm arzusu başlar. Kova çağı bilgi ve data çağıdır. Bu başlayan yeni döngü ile maddi dünyanın hırslarının yerini daha çok bilmek, öğrenmek ve veriyi toplamak alacaktır. Artık parayı elinde tutan değil, veriyi elinde tutanlar güçlü olacak. Bilhassa özgün ve yenilikçi fikirlere değer verilecektir.

Kova burcu herkesin sistem içinde eşit olduğu bir düzenden bahseder. Ve biz bunu tüm dünyada deneyimlemeye başlayacağız. Daha sosyal bir dünya düzeni, ya da daha sosyalist bir dünya düzeni. Zira kapitalist sistem, paraya dayalı sistemlerin artık çöktüğünü görmeye başlayacağız. Her türlü kaynak ve gelirlerin daha eşit bir şekilde paylaşılmaya başlanması gerektiği ihtiyacı ortaya çıkacak. Çünkü kaynaklarımız da hızla tükeniyor. 2021 senesinin ana teması “beslenme ve beslenememe” konusu olabilir. Kıtlık, tarım ürünlerinin veriminin düşmesi, toprak verimliliğinin kaybetmesi riski ile karşı karşıya kalabiliriz. 2021 itibari ile tarım ve toprak çok değerli olacak. Tarım yapabilen ülkelerin artık acilen topraklarını daha verimli bir hale getirmenin planlarını yapması gerek. Beslenme demişken, Kova çağı ile beraber beslenme şekillerimizde de devrimler peşi sıra gelmeye başlayacaktır. Alıştığımız birçok et ve tahıl orijinal ürünleri yerine belki de laboratuvar ortamında -miş gibi ürünler ortaya çıkabilir. Et-miş gibi, balık-mış gibi, buğday-mış gibi…

İnsan, makine, yapay zeka arasında güçlü bir bağın olacağı çok enteresan bir çağa doğru ilerliyoruz. Zihnimizde yer alan bilgilerin makinelere ve yapay zekalara aktarılması, öldükten sonra bile belki de bir android versiyonumuzun teknolojik olarak var olması gibi bir takım teknolojiler ile karşılaşacağız. Adeta ‘Black Mirror’ dizisi içindeymiş gibi yaşayacağımız bir çağ aslında. Tabii Kova burcu uzay demek, bu çağa giriş ile birlikte artık uzay çağına da giriş yapıyoruz. Elon amca boşuna yatırımı uzaya yapmıyor! Uzayda yaşamın adımları atılmaya başlanacak, ufak ufak koloniler kurulacak, çok değil bir 15-20 sene içinde uzaya seyahat etmek Kadıköy’den Taksim’e seyahat etmek gibi olacak. Çok önemli bir sürece giriyoruz aslında ve bilincimizi bu döneme hazırlamamız gerekiyor. Gerçi bilincimizi, bilinçli hazırlamasak bile merak etmeyin bunu da çipler ile halledecekler, ki zaten bu küresel pandemiye yol açan Covid-19 da boşuna çıkmadı. Tamamen bu sürece hız kazandırmak için büyük bir oyunun ufak bir hamlesiydi aslında. Çipleri olan insanlar dünyasına doğru gideceğiz hızla ki buna karşı çıkan ve isyan eden insanlar da olacak ve bu da başka bir kaos nedeni olacak. Ama bir yerde özgür seyahat etmek, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için bu çiplere ihtiyacımız olacak. Boşuna demiyoruz yeni dünya düzeni diye. Gerçekten A'dan Z'ye yeni bir dünya hatta başka gezegenlere yolculuğu da hesaba katarsak yeni dünyalar düzenine doğru yol alıyoruz.

Kova çağından sağlık sektörü de nasibini alacak, dijitalleşen ve yapay zekaların öncelikli olduğu bir sağlık sektörü düşünün. Sizi muayene edenlerin artık insan doktor değil, yapay zekaya sahip android doktorların olduğu bir sağlık sistemi… İnanın bunlar fantezi ya da hayal gücü değil, hepsi bu yeni düzenin içinde karşılaşacağımız durumlar. Kova çağında insanın insan olduğu için değerli olduğu bir düzen ve sistemden bahsederken, cinsiyet eşitliğinden ve değişen cinsel yaklaşımlardan da bahsetmesek olmaz. Hem artık insanların yönelimleri ve cinselliği yaşama şekillerinden dolayı dışlanmayacakları, ötekileşmeyeceği bir düzen geliyor. Diğer yandan yeni cinsiyet şekilleri de olacak. İnsanların makinelerle, yapay zekalarla ilişki kurmaları, cinsiyet kimliği belirgin olmayan insan modelleri. Ve elbette dijitalleşen bu dünyada ekonomi de nasibini alacak. Dönem kripto paraların dönemi olacak, belki de tüm dünyada ortak piyasada kullanılacak olan bir takım yeni kripto para birimleri ortaya çıkacak.

Kova çağı ile birlikte, Avrupa Birliği de artık iyice dağılmaya ve parçalanmaya başlayacaktır. AB'nin yıkılmasını da göreceğiz. Aynı şekilde gireceğimiz bu Kova çağı ile birlikte, ABD'nin git gide gücünü kaybetmesi, eyaletlerin bağımsızlıklarını iyiden iyiye ilan etmesi, ABD'nin ekonomik gücünü ciddi ölçüde kaybediyor oluşunu göreceğiz. Yeni dünya düzeninin lideri artık ABD olmayacak. Çin, Japonya, Rusya ve Hindistan yeni dünya düzeninin lider ülkeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni dünya düzeninde savaşların teması da artık petrol veya toprak olmaktan çıkıp su ve data olacak. Su ve data savaşları bekliyor dünyayı. Dijital büyük veri savaşları… Ülkelerin toprak güvenliğinden çok artık ülkeler dijital olarak da varlıklarını korumak zorunda kalacaklar. Dijital güvenlik meselesi dünyanın en önemli konuları arasında ilk ikide yer alacak.

Sevgiler…

Dinçer Güner

