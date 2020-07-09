Kova çağına hazır mısınız?

Satürn ve Jüpiter arasındaki döngü 21 Aralık'ta başlayacak ve bu döngüyle birlikte 200 yıllık Kova çağına girmiş bulunacağız. Peki Kova çağında bizi neler bekliyor? Ünlü astrolog Dinçer Güner, Kova çağında bizi bekleyen konuları kaleme aldı...

Astroloji gezegen döngülerini inceleyerek orta ve uzun vadeli öngörülerde bulunmaya çalışır. Gezegen döngüleri ise örneğin Satürn ile Plüton'un birbirlerine uzaklığına göre kendi içinde bir ahenk ile sabit bir döngüsel ilişkisi vardır, bunun en basit halini gökyüzünde Güneş ve Ay arasında görürüz.

Güneş ve Ay yan yana geldiklerinde Yeni Ay, karşı karşıya geldiklerinde Dolunay meydana gelir. Bu en basit ve hızlı döngülerden bir tanesi. Gezegenler güneşten uzaklaştıkça döngüleri aylık olmaktan çok, yıllık hatta yüz yıllık döngüler içinde olurlar. Bu döngülere, “Sinoidal” döngüler denir. 2020 senesine geldiğimizde ise yine çok önemli bir döngünün başlangıcına şahit olacağız. Satürn ile Jüpiter arasındaki önemli bir döngü. 21 Aralık günü bu ikili 0. derece Kova burcunda bir araya gelerek Kova çağını başlatacaklar. Satürn ile Jüpiter arasındaki bu ikilinin dansı 200 yıl sürer. Yani 200 yıllık bir Kova çağının başlangıcına tanıklık edeceğiz. Ve bunun en büyük etkilerini 2020 yılı sonu ve 2021'in tamamında fragmanlar tadında neler olacağını göreceğiz. Peki bu süreçte neler olabilir çok uzatmadan maddeler halinde yazayım sizlere..

– Büyük toplumsal huzursuzluklar, ayaklanmalar, özgürlük elde etmek için harekete geçişler ve toplumsal uyanmalar. Liderlerin toplumsal baskı ve ayaklanmalara karşı koltuklarından edilmesi.

– Tarım ve toprak devrimi.

– Dünyanın sosyal devlet anlayışına geçişi, tek ortak bir dünya, tek ortak para birimi.

– Çin, Rusya, Hindistan, Japonya'nın yeni Kova çağında, yeni dünya düzeninde lider konuma gelmesi.

– Beyin, makine ve yapay zeka arasında bağlantı kurarak yeni formların ortaya çıkışı.

– Çipli insanlar, insanlara mecburi çiplerin takılması.

– Teknolojik aletlerden insanlara geçen virüsler.

– Buzulların erimesi ile ortaya çıkma ihtimali olan bakteri ve virüsler.

– Toplumsal cinsiyet eşitliği.

– Genetiği değiştirilmiş yeni canlı ve insan türleri.

– Hologramlar, yapay zekaların yükselişe geçeceği bir dönem başlıyor.