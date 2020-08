Kral tahtını bırakıyor: Aklından ne geçirdiğine dikkat et!

Bugün Merkür, bir süreliğine Güneş'in kalbine geçecek. Bu da Güneş ile bir gezegenin aynı burçta, aynı derecede, aynı dakikada yer alması demektir. Saat 17:48 ile 22:34 arasında meydana gelecek olan bu etkileşim ile evrenin isteklerinizi en net duyacağı saatler olacak. Bu yüzden ne düşündüğünüze çok dikkat edin! Gerçekleşme ihtimali çok yüksek...

Merhaba hepinize;

Bir gezegenin Güneş'in kalbinde olması, Güneş ile bir gezegenin aynı burçta, aynı derecede, aynı dakikada yer alması demektir. Güneş yaşam veren olduğu için, eğer bir gezegen Güneş'in kalbinde olursa, evrende bir süreliğine o gezegenin dinamiği etkin oluyor demektir. Kısacası Güneş'i Kral gibi düşünürsek, Kral tahtını kısa bir süreliğine Merkür'e bırakıyor diyebiliriz. Merkür, Güneş'in kalbinde olacağı için, Merküryen her türlü konuda bir şeyler yapmak için evrenin en doğru zamanı olduğunu gösterir.

NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZE DİKKAT EDİN!

Merkür'ün Güneş'in kalbinde olması demek, evrenle olan iletişim bağının eksiksiz, tam bir şekilde gerçekleşeceğini gösterir. Evrenin sizin isteklerinizi net bir şekilde duyacağına işarettir, bu saatler arasında ağzınızdan çıkana, ne düşündüğünüze dikkat! Gerçekleşebilir. Bu saatler arasında, zihninizi boşaltıp isteklerinize, dileklerinize, ihtiyacınız olan şeylere odaklanın, tam, eksiksiz ve net bir şekilde! Evrenin bu açık kapılarını her zaman bulamazsınız. böyle zamanları iyi değerlendirmek lazım. Bu etkileşim Aslan burcunda olacak. Her türlü anlaşma, sözleşme, eğitim, konuşma, ifade, düşünceler Merkür ile ifade edilir ve en güçlü olduğu bu pozisyonda, düşünce gücünü de arttıran ve güçlendiren bir etki yaratacaktır. Yapabiliyorsanız meditasyon yapmak, dua etmek, belki de isteklerinizi not almak ya da size özel bağlantı kurma şekliniz nasılsa onu yapın. Veya belki de yazarsınız ve bir yerlere asarsınız… Artık orası size kalmış, evrenle direkt bağlantıda olacaksınız, bu şansı bence çok iyi değerlendirin. Ben genelde böyle zamanlar yakaladığımda, yalnız kalmaya ve düşüncelerimi, isteklerimi, dileklerimizi öncelikle kendime odaklanarak en katıksız, en saf, en kalbimden geçtiği şekilde kağıda notlar almayı ve onu bir yere asmayı tercih ederim. Pek tabii herkesin yöntemi farklı olabilir bu konuda!

Merkür'ün Güneş'in kalbinde olacağı zaman aralığı ise bu 17 Ağustos saat 17:48 ile 22:34 arası meydana gelecek. Bu zaman aralığı bu ikilinin tam olarak beraber olma zamanıdır. En değerli zamandır. Bu etki bu sefer Aslan burcunda olduğu için, Aslan sembolizmine uygun niyetlerimizin daha hızlı etki alacağına işarettir. Bu zaman aralığında Aslan burcunun sembolize ettiği konulara odaklanmak, bir şeyler yapmak için oldukça uygundur. Peki nedir Aslan burcunun sembolize ettiği konular? Aşk ile ilgili konular, parasal konular, lüks ihtiyaçlar, liderlik edilmek istenen konular, parlaması veya değer görmesini istediğimiz konular ile ilgilidir. Bu saatler arasında bu tarz konulara odaklanmak ve bu temalarla ilgili bir şeyler dilemek, arzu etmek, önemli anlaşma, toplantı, imza gerektiren işleri organize etmek, eğitim başlatmak, gelecek planları yapmak, hedefler koymak, karar almak, sizin için önem arz eden sohbetleri organize etmek, kardeşlerle ilgili bir şeylere başlamak, internet sitesi açmak, sosyal medya hesaplarınızda çabuk yayılmasını arzu ettiğiniz paylaşımlar yapmak, ticari girişimlerde bulunmak, fikirlerinizi satmak, önemli mailleri göndermek, seyahatler organize etmek, yeni iletişim gereçleri satın almak gibi eylemler yapabilirsiniz. Gerçi bu seferki saatler pek bir gece yarısı ama :) Ne yazık ki her zaman kolay zamanlar olamayabiliyor.

Ve unutmayın ki bu saatler arası zihninizden geçen ne varsa gerçekleşebilir. Bu yüzden de zihninizden ve aklınızdan neleri geçireceğinize ekstra dikkat etmenizde fayda var. Zira gerçekleşebilirler! Gerçekleşmesini arzu ettiğiniz düşüncelere odaklanın. Yurt dışında yaşayanlar, aradaki saat farkını hesaplamanız gerekmektedir. Bu da ufak bir dipnot :)

Evrenin arada bir olan açık kapılarını iyi yakalamak ve değerlendirmek gerek ;) Hadi bakalım hepinize kolay gelsin!