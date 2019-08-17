Mars Başak burcunda!

Astrolojide Mars, gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Mars, 18 Ağustos itibari ile Başak burcuna geçiş yapıyor ve 4 Ekim'e kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte nelere dikkat edilmelidir? İşte yanıtı...

Astrolojide Mars, gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Malefik; yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdahaleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder.

Bireysel haritalarımızda Mars nerede ise harekete geçtiğimiz yer orasıdır ve transitler değerlendirilirken, haritalarımızın hangi noktasına düşüyor ise o alanlarla ilgili mücadele etmemiz gereken yerlere işaret eder. Mars 18 Ağustos itibari ile Başak burcuna geçiş yapıyor ve 4 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu bahsettiğimiz sembolikler Başak burcu ile birleşince elbette ilginç sonuçlar ortaya çıkacaktır. Mars'ın Başak seyri bir nevi mükemmel strateji ile harekete geçmek demektir, uğraş ve çaba sarf ettiğimiz konularda tüm detayları adeta askeri bir strateji kurarmışçasına harekete geçeriz. Mars/Başak enerjisi ile normalde yapılması zor, karmaşık, komplike görünen işleri çözmek için çok akıllıca yöntemler geliştirebiliriz. Bu dönem başkalarına yardım sunmak, başkalarına yardım etmek, çözüm üretmek, büyük temizlikler yapmak için uygun bir dönem. Hemen bir kış temizliği, kışa giriş için evi toplayıp düzenleme konusunda motive edecektir sizi. Zihinsel olarak meydan okumaya daha elverişli ve müsait oluruz.

Tabii bu dönemin kötü senaryolarından bir tanesi de hastalık hastası olanların bu anksiyetelerinin artması olacaktır. Bu dönem köle gibi çalışma dönemidir aslında, çok ama çok çalışmaktan bahsediyorum burada. Uzun süreli mesailer, zorlu işler, kendinizi adeta hayata çalışmak için gelmiş hissedebilirsiniz. Kendinize bir check-up hediye edebilirsiniz. Mars, Başak döneminde sağlığınızla ilgili konular üzerine daha ciddi bir şekilde gidebilir, gerçekten size yarar olacak doktor, tedavi yöntemleri bulabilirsiniz. 4 Ekim’e kadar ciddi problemlerin ortaya çıkabileceği, cerrahi müdahale gerekebileceği, dikkatli olunması gereken konular sağlık olarak, karın, ince ve kalın bağırsak, diyaframdır. Bu yüzden bu süreçte beslenmenizi dikkatli bir şekilde organize etmeli, daha sağlıklı gıdalara yönelmenizi tavsiye ederim. İshal, Kabızlık, bağırsak tembellikleri, kurtlar, bağırsakta gaz sıkışmaları, kolit gibi rahatsızlıkların çok sık görülebileceği zamanlardır. Yalnız işler tamda istediğimiz gibi gitmez ise, kısacası detay detay işlerle uğraşırken arzu edilen mükemmellik çıkmaz ise işte o zaman büyük arızaya bağlayabiliriz bu süreçte.

Mars'ın Başak burcundaki hali genel olarak salgın hastalıklarının artışı olarak değerlendirilebilir. Sağlık sektöründe, hastanelerde can sıkıcı durumlar oluşabilir. Hastane, yaşlılar evi, bakım evleri, sağlıkla ilgili alanlarda yangınlar, zarar verici durumlar oluşabilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE

Türkiye açısından incelediğimiz zaman ise Mars Türkiye haritasında 3. eve geçiş yapmakta. 3. ev dünya astrolojisine göre ulaşım yolları (deniz, kara, hava) köprüler, demir yolları, iletişim, postaneler, kurye firmaları, RTÜK, dergi, gazete, radyo, televizyon, liseye kadar olan eğitim, eğitim bakanlığı demektir. Mars bu saydığım konularda stresli, gergin, zorlayıcı, baskıcı durumların olabileceğine işaret etmekte. Özellikle trafik kazalarında artışlar söz konusu olabilir.