Mars Boğa burcunda: Huzurunuzu kaçırmaya geldim

Gündem maddeleri değişik olsa da Mars’ın Boğa burcu yolculuğu aynı sarsıcı etkilerle yolculuğuna başladı. Yıla yeni adım atmışken göksel sembolikler Ocak ve Şubat aylarını oldukça öne çıkartıyor.

Kova burcundaki (Satürn, Jüpiter, Merkür) gezegen toplanmasına sert açı yapan Mars ve Uranüs, 13 Ocak'ta meydana gelecek Yeniay'la birlikte deprem konusuna özellikle vurgu yapıyor. Yeni dünya düzenine giderken gerek kişisel gerek global anlamda sancılar yaşanılması kaçınılmaz. 11-13-19-20-24 Ocak tarihlerine parmak basmak gerek.

Amerika'da kongre binasına yapılan saldırı ve Washington'da 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi olayları dindirecek gibi görünmüyor. Özellikle 20 Ocak ve civarı isyan enerjileri açığa çıkarak kitle eylemlerini ortaya çıkartabilir. Aynı gün devir teslimle birlikte Biden'ın yemin töreni gökyüzünde Uranüs- Mars kavuşumunun gerçekleşeceği tarihe işaret ediyor. Nasıl bir tesadüfse bu…



Amerika'yı yıl boyunca çok konuşacağız. Artık Plütonik döngüye giren Amerika gerek politik gerek yaptırımlar gerek iç savaş gibi olaylara maruz kalırken dünyaya yayılan etkilerine şahit olabiliriz. Dünya genelinde suikast, saldırılar, terör, uçak kazaları, halk ayaklanmaları gündeme gelebilir.

Yıl boyu özellikle 17 Şubat- 15 Haziran ve 24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Satürn- Uranüs karesi ülkeler arası gerginlikleri, protestoları, grevleri, halkın devletle çatışmasını, toprak hareketlerini, nükleer konuları, savaş kararlarını ön plana çıkartabilir.

Ülkemiz haritasının da etki alanı kaçınılmaz. Yönetimsel sıkıntılar, komşularla ilişkilerde gerilimler yaşayabiliriz. Global olduğu kadar ülkemizde de deprem konusu 2021 yılı boyunca vurgu yapacaktır. Mars Boğa burcunda toprağı anlatır. Toprağın küsmesine şahit olacağız. Kuraklık, kıtlık, ani hava değişimleri tarım sıkıntılarını ortaya çıkartacaktır.

Ve bir diğer esaslı konumuz ise para. Oturup kalkıp para pul konuşacağız, finansal konulardaki endişelerimizi masaya yatıracağız. Bireysel güvenliğimizi tehdit eden unsurlara karşı gardımızı almak isteyeceğiz. Sadece bireysel güvenlik mi, maddi güvence ihtiyacı artarken, ekonomik konular gündemde olacak.

Yatırımlarımız önem taşıyacak. Ancak bu kadar sert gökyüzü açılarıyla önümüzdeki 2 ay riskli yatırımlara girmek, daha fazla kazanayım hırsına bürünmek maddi kayıplara yol açabilir. Parasal açıdan savurganlıktan uzak, gelecek adına birikim yapma, ufak da olsa para biriktirme ve tutumlu olmakta fayda var.

Sağlık konularında nörolojik problemlere, dolaşım sistemi, varisler, tansiyon, kalp problemlerine dikkat etmek gerekiyor. Uykusuzluk ön plana çıkarken, sinir sistemi rahatsızlıkları görülebilir.

Mars Boğa burcunu sevmez ve bu burçta rahat edemez. Her anlamda çalışmak, çaba göstermek, sorumluluk almakla ilgilidir. Hedef belirlenir ve hedefe ulaşmak için yavaş ve emin adımlarla ilerlemek ister ancak kimi zaman yapmak istediklerini ortaya çıkartamaz.

Harekete geçmekte zorlanacağız. Acele etmeden planlarımızı listelemek ve ağır ilerlemek önemli. Enerjimizi dengede tutmamız gerekiyor.

İkili ilişkilerde kaybetme korkusuyla baskın ve kıskanç davranışlar ortaya çıkabilir. Boğa, sabit bir burçtur, değişime direnir ve yenilik dümenini hemen çeviremez. Enerji içe hapsolurken, bastırılan enerjiler öfke patlamaları ortaya çıkabilir. Özellikle ay ortası itibariyle kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz.

2021 yılı ekonomik dengelerin tamamıyla değişeceği ve krizlerin yaşanacağı bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Gökyüzünün dizaynı zorlu bir Ocak ve Şubat aylarını başlatıyor.. Uranüs'ün Boğa burcundaki etkileşimleriyle de dünya düzeninde değişim düğmesine basılarak dönüşümü başlatıyor.

Akrep, Kova, Boğa ve Aslan burçlarında Güneş, Ay, Yükselen ve kişisel gezegenleri olanlar yön değiştirmek konusunda daha hassas davranabilir ve bazı zorluklarla karşılaşabilirler.

Sağlıklı, mutlu haftalar dilerim.

