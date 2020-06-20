Mars Koç burcunda: Bu hafta atmosferde hız ve agresyon hakim!

Bu hafta savaş ve mücadelenin simgesi Mars, Koç burcuna yani tahtına geçiyor. Mars'ın bu altı ay sürecek olan seyahati bize hedeflerimize doğru kesin ve güçlü adımlar attıracak, tuttuğunu koparan bir hale büründürecek. Diğer yandan agresif tavırlar ve sert çıkışlar da bu seyahatin bir diğer etkisi olacak. Peki bu durumdan burçlar nasıl etkilenecek? İşte yanıtı...

Bu haftanın en önemli etkisi savaş ve mücadele gezegeni olan Mars'ın Koç burcuna geçiş yapması ve tamı tamına 6 ay boyunca bu burçta seyahat etmesi. Mars kendi yönettiği Koç burcunda olacağı için adeta kral tahtında olacak!

Hepimiz yaşamlarımızda hedeflerimize varacağımız, çok hızlı ve çok güçlü adımlar atacağımız bir zaman olacak. Daha direk tavırlı, tuttuğunu koparan, hedef odaklı ve gözüne kestirdiğini elde eden bir yapı verir. Tam bir savaşçı ama bu sefer amazon kadını gibi değil, tam bir eril savaşçı, erkek gücün baskın olduğu zamanlardır. Burada maço tavırlar, kaba durumlar, sert çıkışlarda aynı şekilde göze çarpar. Elini taşın altına sokmaktan çekinmeyen, gözü pek, girişken, rahatlıkla hem de düşünmeden risk alabilen bir yapıyı görürüz. Bakalım bu sürecin burçlara etkisi nasıl olacak?

Koç: Mars burcunuzdayken yolunuzda kimse engel olarak duramaz, tüm engelleri müthiş bir motivasyonla yıkabilme cesareti ve gücü verebilecektir size. Bu süreçte yıkamayacağınız engel olmayacaktır. Yalnız bu dönemde sinir, stres yakanızı pek bırakmayacak görünüyor, bir taraftan yaparken diğer taraftan yıkmamaya özen gösterin. Devamı…

Boğa: 12. evinizde ilerleyecek olan Mars, bu dönemde yapacağınızı hırsların özellikle sağlığınıza zarar verebileceğine de işaret etmekte. Ruhunuza iyi gelecek, sizi ruhsal anlamda sakinleştirecek eylemlere yönelmenizde fayda var. Bu dönem bağışıklık sisteminiz çok kuvvetli olmayabilir ve çok sık hastalıklara yakalanabilirsiniz de. Devamı…

İkizler: Bu hafta daha çok sosyalleşecek, totinizin üstünde oturmaya pek fırsatınız kalmayacak. Enerjinizin büyük bir çoğunluğunu arkadaşlarınız için harcayabileceksiniz. Onları motive edebilecek, onların yaşamlarını düzene sokmaları konusunda yardımcı olabileceksiniz. Devamı…

Yengeç: Kariyer hedeflerinize artık çok daha yakınsınız, istekleriniz için çok daha fazla mücadele edecek, girişimlerde bulunabilecek ve rahatlıkla elde edebileceksiniz. Eğer istediğiniz terfi ise elde edebilecek, koşulları daha iyi olan bir iş ise rahatlıkla bulabileceksiniz. İş hayatınızda çok daha fazla çözüm odaklı, işinizi yaparken güçlü, önünüze çıkabilecek her türlü engeli yenebilecek kapasiteye sahip olabileceksiniz. Devamı…

Aslan: Bu hafta Mars Koç burcuna geçiş yapacak. Bu süreçte çok fazla seyahat etmeniz gerekebilir, bu seyahatler uzak ülkelere olma potansiyeli yüksektir. Öncelikle yurt dışı, ithalat ihracat, satış, pazarlama, alım satım gibi işlerinize Mars etkisi sayesinde hız geliyor, işlerinizi çok daha çabuk ve de etkin bir şekilde halledebileceksiniz. Devamı…

Başak: Bu dönem görünmez kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sağlık harcamaları da bu süreçte biraz artabilir. 8. ev ameliyatlar ile ilgilidir, belki bu süreçte bir süredir ertelediğiniz ve görmezden gelmeye çalıştığınız bir takım sağlıkla ilgili konulara eğilmeniz gerekebilir veya ertelediğiniz operasyonları yaptırmak isteyebilirsiniz. Devamı…

Terazi: Ortaklaşa yürüttüğünüz işleriniz var ise bu dönem mars etkisi ile işler süper hız kazanabilecek. Enerjinizi daha çok ortağınız, partneriniz veya ilişki içinde olduğunuz kişilere yöneltmeye başlıyorsunuz. Başkalarından gelebilecek olan yardımları sakin bir şekilde kabul ettiğiniz takdirde yaşamınız çok daha kolay bir hal almaya başlayacak. Devamı…

Akrep: İş yeri kazalarına, iş yerinde sakarlıklara karşı da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Mars'ın burada ki etkisi yalnız sağlığı kötü etkiler, özellikle ateşli rahatsızlıklar keyfinizi kaçırabilir, midenizle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Hayatın olağan akışı içinde hızlı hareket etmekten sakarlıklar ve görünmez kazalar söz konusu olabilir. Devamı…

Yay: Bu dönem libidonuz oldukça artabilir ve ilişkilerinizin temeli daha çok seks olabilir. Bunun yanı sıra özel hayatınızda kafanıza koyduğunuz kişileri biraz mücadele ile elde edebileceksiniz. Yalnız özel hayatınızda biri var ise onunla da aranız oldukça gerilebilir. Bir diğer olası etkisi de hamilelik ve çocuklarla ilgili konular olacaktır. Devamı…

Oğlak: Hayat artık ne yöne gitmeniz, karar vermeniz konusunda size baskı kurmaya başlayabilir, bu dönemi önümüzdeki 6 aylık süreci nasıl geçirmek istediğinize dair hedefler belirleyerek ve bu hedeflere giden yolu planlayarak geçirebilirsiniz. Aile içinde olası sorunlar çıksa bile aile bireyleri sizin haklı olduğunuzu er geç kabul edeceklerdir. Devamı…

Kova: 3. evinizde ilerleyecek olan Mars iletişimde büyük sıkıntılara işaret edebilir, kullandığınız tüm iletişim aletleri birden arıza çıkarmaya başlayabilir, zaten Merkür de Retro double iletişim, elektronik sıkıntıları söz konusu olacak açıkçası. İletişim kanalları ile ilgili bir dolu fikir ve projelerle haşır neşir olma ve bu projeleri başarı ile tamamlayıp zafer kazanma dönemi sizler için. Devamı…

Balık: Bu hafta Cebinizde adeta delik varmışçasına paranız çekilecek, çılgınlar gibi para harcayacaksınız. Ama işin iyi tarafından bakın, kazanabileceksiniz ki harcayacaksınız! Çünkü Mars güçlü olduğu yerde ve kazançlarını arttırabileceğiniz koşullarla da karşılaştıracak sizleri. Bu dönem finansal hedeflerinizi gerçekleştirme zamanı olacak! Devamı…