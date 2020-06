Mars Koç burcunda: Kral tahtına çıkıyor

28 Haziran'da Mars, yönettiği bir burca yani Koç burcuna geçiyor. Tam 6 ay sürecek olan Mars'ın bu seyahati bizleri daha hedef odaklı ve daha hırslı bir yapıya büründürür. Erkek gücünün baskın olacağı bu dönemde, kaba durumlar, sert çıkışlarla karşılaşabiliriz. Peki diğer etkileri neler olacak? Ünlü astrolog Dinçer Güner, Mars'ın Koç burcundaki seyahatini ayrıntılarıyla kaleme aldı.

Merhaba Arkadaşlar;

Mars, 28 Haziran itibari ile Koç burcuna geçiş yapıyor ve hiç alışık olmadığımız bir şekilde tam 7 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Neden alışılmadık bir şekilde diyorum, çünkü Mars normalde bir burçta ortalama 45 gün kadar kalır, hiç huyu değildir bu şekilde 6 ay kalmak. Ama bu sefer Mars geri hareketi ile hareketi derken tam 6 ay kalacak.

Biz astrologlar Satürn ve Mars geçişlerine ekstra dikkat kesiliriz çünkü klasik astroloji bilgilerine göre Satürn ve Mars kötücül gezegenler olarak bilinirler. En iyi hallerinde bile bir adilik yapmakta üstlerine yoktur. Hiçbir şey yapmasalar bile ruhun huzurunu kaçırırlar, koşulları zorlar, stresli durumlar yaratır, ruhu gererler. Mars, 7 Ocak’a kadar Koç burcunda seyahat edecek. Mars bu burçta en güçlü yerleşimindedir, çünkü bu burcu yönetir. Amma ve lakin bu burcu yönetmesi demek bünyesinde barındırdığı iyi ve kötü tüm özellikleri kuvvetli bir şekilde ortaya koyacağına işaret etmektedir. Adeta kral tahtında olacak! Peki nedir bunlar? Şimdi bunlardan bahsedeceğim akabinde Türkiye üzerine ne gibi etkileri olacak buna göz atacağım…

Mars Koç burcunda iken daha direk tavırlı, tuttuğunu koparan, hedef odaklı ve gözüne kestirdiğini elde eden bir yapı verir. Tam bir savaşçı ama bu sefer amazon kadını gibi değil, tam bir eril savaşçı, erkek gücün baskın olduğu zamanlardır. Burada maço tavırlar, kaba durumlar, sert çıkışlarda aynı şekilde göze çarpar. Elini taşın altına sokmaktan çekinmeyen, gözü pek, girişken, rahatlıkla hem de düşünmeden risk alabilen bir yapıyı görürüz. Bu dönem yaşamı şekillendirmek, yeni bireysel başlangıçlar yapmak için ideal bir süreçtir fakat ortaklık kurmak için hiç uygun değildir, çünkü Mars ve Koç burcu enerjisi bencil ve kendine dönüktür. Burada sabırsız bir enerji vardır arkadaşlar, koca isterim şimdi isterim hesabı, hemen her şeyin çabucak olmasını isteriz. Bu yüzden sabır ve zaman gerektiren işler biraz asab bozucu bir hal alır. Yeni şeyler denemeye, yaşama dair yeni bir şeyler keşfetme güdümüz oldukça kuvvetli olur. Mars'ın Koç burcundaki agresyonu da tadından yenmez valla, hep bir gerginlik, hep bir tartışma, hareket hali söz konusudur. Bu dönem yaşamdaki hedeflerimizi doğru bir şekilde belirleyip, harekete geçmek için en doğru zamandır. Özellikle rekabet duygusunun en çok bilendiği zamandır, ama buradaki rekabet daha çok kendimizle olandır. Tabii Mars'ın Koç burcu enerjisinin kendi ile kavga eden insan modeline de benzetebiliriz. Sıkıntılı noktalardan bir tanesi ise gereksiz risk almaya karşı duyulan heyecandır ve kazaların, patlamaların en çok meydana geldiği süreçtir aslında. Bu dönemde lütfen maymun iştahlı olmamaya özen gösterin, canım Mars’ın Koç burcundaki güzelim enerjisini hiç etmeyin.

Bu saydıklarım bize katacağı halet-i ruhiye durumları aslında. Bunun yanı sıra astroloji sembolizminde Mars ve Koç burcu neleri sembolize eder bunlara bir göz atalım şimdi de… Savaş, kavgalar, askeri konular, cephanelik, patlamalar, kaslar, çocuklar, risk almak, hayvanlar üzerinde deneyler, kazalar, şiddet içerikli durumlar, yeni şeyler keşfetme, yangınlar, alevler, demir, demircilik, demirle ilgili işler, rehineler ve onların kurtarılması, liderlik ve lider kişiler demektir. Önümüzdeki 6 aylık süreçte ne yazık ki sakin bir dünya beklemiyor bizleri, her an kavga etmeye hazır liderler, her an bir yerleri ele geçirmeye hazır askerler, her an faaliyete geçmeye hazır bir yanardağ, her an çıkabilecek büyük bir yangın. Elbette bunların yanı sıra üst üste gelecek yeni keşifler, icatlar ve buluşlar da olacaktır. Mars hem Koç burcunda hem de 6 ay kadar en son 1988 yılında kalmış. Bu tarih aslında şu açıdan da önem kazanmakta, çünkü 1988 yılında bugün olduğu gibi Satürn'de Oğlak burcundaymış. Ve önümüzdeki 6 aylık süreçte Mars'ın hem Satürn hem de Plüton ile de ne yazık ki oldukça zorlu görünümleri olacak.

Mars'ın hem Satürn hem de Plüton ile kuracağı sert kontak zamanları ise Ağustos ile 8 Ekim arası olacak. İşte zurnanın zırt dediği yer de tam burası! Bu tarih aralığı dünya için ne yazık ki kırmızı alarmın çaldığı bir dönem. Peki bu süreçte neler olabilir bir göz atalım ama önce 1988 yılında benzer bir etki varken dünyada neler olmuş göz atalım ve geçişi referans alarak önümüzü görmeye çalışalım.

– 3 Temmuz 1988, ABD savaş gemileri Körfez üzerinde İran yolcu uçağını düşürdü, 286 yolcu öldü.

– 20 Eylül 1988, Naim Süleymanoğlu, Seul Olimpiyat oyunlarında halter dalında 6 dünya rekoru kırdı.

– 10 Ekim 1988, ABD Doları 1845 liraya çıktı. Merkez Bankası ilk kez müdahale kararı aldı. Müdahaleye rağmen ertesi gün serbest piyasada dolar 1975 liraya fırladı.

– 7 Kasım 1988, Çin’de deprem, 1000 kişi öldü.

– 2018 Aralık ile 2019 Ocak ayında ise yine Mars ile Satürn-Plüton arasında zorlu bir görünüm olmuştu o aylarda ise ABD’nin California eyaletinde çıkan yangınlarda 74’ten fazla kişi hayatını kaybetti, 1000’den fazla kişi kayboldu.

– 13 Aralık 2018 tarihinde, Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda gerçekleşen tren kazasında, makinistle birlikte 9 kişi hayatını kaybetti.

– Meksika’nın başkenti Meksiko’nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu patlama yaşandı. Patlamada, boru hattından sızan akaryakıtı bidonlara doldurmak için çevrede bulunan 114 kişi hayatını kaybetti

– 23 Ocak’ta ise belki de bu yılın en çok konuşulan olaylarından olan Venezuela’daki ABD destekli Guaido’nun darbe girişimi yaşandı. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etti.

Meydana gelen olaylar spor başarıları dışında ne yazık ki çok parlak değil. Demek ki yine sportif faaliyetlerde bir başarı söz konusu olabilir. Ülkemizi uluslararası alanda birileri temsil edebilir ve büyük bir başarı elde edebilir. Orta Doğu oldukça ısınabilir bu süreçte. Ekonomik olarak dünya üzerinde sert bir gidişat söz konusu olabilir. Enflasyon, hiper enflasyon, resesyon gibi durumlar olabilir dünyada. Yine umarım yaşanmaz ama depremleri tetikleyen durumlar olabilir. Özellikle Çin, Japonya daha dikkatli olmalı sanırım. Mars Koç burcunda olacak yani bir lider kendi tahtında, Satürn de Oğlak burcunda olacak bir başka liderde kendi tahtında olacak. Aslında bu süreçte liderleri kapışması, ülkelerin birbirine ambargo uygulaması, bir ülke bir yeri ele geçirmeye çalışırken diğer ülkenin bu duruma el koyup izin vermemesi gibi durumlara şahit olabiliriz. Umarım böylesi huzur kaçırıcı durumlar meydana gelmez, kazasız belasız sağ salim atlatırız yılın ikinci yarısını.

Sevgiler…

Dinçer Güner