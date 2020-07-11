Mars Koç burcunda: Liderler kapışacak!

Bu hafta evrenin kötücülü Mars, 6 ay boyunca seyahat edeeceği yöneticisi olduğu Koç burcuna geçiyor. Bu da Mars'ın tüm iyi ve kötü yanlarını özgürce ortaya koyacağı anlamına geliyor. Diğer yandan Satürn de yöneticisi olduğu Oğlak burcuna geçecek ve bu iki gezegen gökyüzünde adeta kapışacak! Bu iki gezegenin etkileşimi dünyaya nasıl yansıyacak? İşte yanıtı...

Önemli bir haftaya giriş yapıyoruz, zira bu hafta savaşı ve mücadeleye işaret eden gezegen Mars, kendi yönettiği Koç burcuna geçiş yapıyor. Yani Mars, temsil ettiği bütün iyicil ve kötücül tüm özellikleri özgürce ortaya koyacak demektir. Mitolojideki Ares, aklına esince savaşan, tecavüz eden, zorba karakter yani… Harekete geçen, savaşan, mücadele eden, hareketlerini ve sözünü esirgemeyen Mars burada en güçlü konumda yer alacak. Hem de az buz değil tam 6 ay!

Mars en son Koç burcunda 6 ay boyunca 1988 yılında kalmıştı. Tam 32 yıl sonra Mars yeniden Koç burcunda bu kadar uzun süre kalacak. Bu varan 1! Gelelim varan 2'ye… Satürn Kova burcunda geri harekette ve 4 Temmuz’da da Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn de Oğlak burcunda yönetici pozisyonda. Yani kral yine tahtında… Satürn demek, kısıtlama, kural, zorluk, sınavlar demek. Astrolojinin büyük şeytanı. Mitolojik resimlerinde bile evladını yiyerek temsil edilen Kronos. Bu iki gezegen kendi tahtlarında iken yetmezmiş gibi bir de üstüne üstlük Ağustos ayının son haftası ile Eylül’ün ilk haftası kavga halinde olacaklar. Kralların kapışması, liderlerin kapışmasına sahne olacak gökyüzü.

Dünyadaki yansıması da aynen böyle etkiler verecek. Dünyada liderler kapışacak, filler savaşacak çimenler yine ezilecek adeta… Ağustos’tan sonra zor değil, çok zor günler bekliyor bizi.. Sırf bu da değil, depremleri tetikleyici etkileri olduğu gibi, dünya üzerinde ekonomik büyük zorluklarında işareti. Bu yüzden şu yıl bitmeden gözünüzü seveyim daha ne olabilir demeyin! Daha olacak çok şey var, bekleyin…