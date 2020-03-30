Mars Kova burcunda: Özgürlük mücadelesi başlıyor!

30 Mart Pazartesi günü Mars, Kova burcunda seyahat etmeye başlayacak. 13 Mayıs'a kadar sürecek olan bu seyahatin ana konusu özgürlüğümüz için vereceğimiz savaş olacak. Otorite ile olan ilişkilerde gerginlikler de kapıda. Mars'ın bu seyahatinde dikkat etmemiz gereken diğer konular neler olacak? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

30 Mart’ta Mars Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem neler olabilir buna göz atalım şimdi biraz. Bunu anlayabilmek için öncelikle Mars’ı akabinde de Kova burcunun astrolojide neleri sembolize ettiklerini iyi bilmemiz gerekiyor.

Mars kısaca güç kullanma, hareke geçebilme, atılganlık, insiyatifi ele alma, mücadele, risk alabilen, savaşçı bir gezegendir. Gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Malefik yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdaheleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder. Kova burcu sembolizminde ise yeniliklerin ortaya konması, yeni icatlar, buluşlar, insanlığın hayrına yeni icatlar, bilimsel gelişmeler, otorite figürlerinin hiçe sayılması, otoritenin değer kaybetmesi, radyo dalgaları, uydu yayıncılığı, astronomi, astroloji, sıra dışı, marjinal, farklı, değişik gruplar ve insanlar, başkaldırma, asilik, isyankar, grevler, özgürlük ihtiyacı, özgürleşme, fikir savaşları, fikir suçluları, düşünce özgürlüğünü temsil eder. Ayrıca grup çalışmaları, grup aktiviteleri, ekip çalışmaları, dernekler, kulüpler, metafizik çalışmaları, entelektüel bilgi, bilim teknik konuları, havacılık, iletişim sektörü, astroloji, radikal gruplar, radikal eylemler, radikal söylemler, beyin fırtınaları, sosyal ağlar, internetle ilgili her türlü iş ve konular, sosyal medya, dostluk, kardeşlik temaları, demode olandan yeni olana geçiş, idealler, idealist olmak gibi konular da Kova burcu sembolizminde yer alan konulardır.

13 Mayıs’a kadar olan süreç içinde yeni icatlar, yenilikler, yeni bilimsel gelişmeler Mars etkisi ile hız kazanacaktır. Daha çok bilimsel veya uzayla ilgili yeni gelişmelerle karşılaşabiliriz. Fakat diğer yandan bu gelişmeler olurken bilimsel kazalar, deneysel kazalar, uzayla ilgili teknik büyük arızalarda oluşabilir öte yandan. Tam da bu süreçte otorite ile olan ilişkilerimizde de gerginlik kat sayısı çok daha fazla artabilir, otorite ile daha çok zıt düşebiliriz. Bu dönem uydular, haberleşme, internet gibi konularda agresif, engelleyici, zorluk çıkarıcı pozisyonlar oluşabilir. Hayatımızda bizi kısıtlayan koşullara çok daha kolay ve hızlı bir şekilde karşı çıkmaya eğilimimiz oluşacaktır. Hem kısıtlamaları diğer yandan kuralları yıkmaya eğilimli olacağız. Bu dönem hem bireysel hayatımızda devrimler yaratmak, harekete geçmek için en uygun dönemdir. Zaten, asilikleri, iş bırakmaları, statükoyu reddedenleri, isyankar çıkışları, toplu gösterileri bol bol deneyimleyeceğiz. Özellikle özgürlük için çok daha fazla mücadele edeceğiz. Kendi hayatımızda daha fazla özgürlük alanı kazanmak için bunu yapacağız. Bu süreçte gelenekler, görenekler pek umurumuzda olmaz. Biraz daha başımıza buyruk bir şekilde yaşamayı, davranmayı tercih edebiliriz pek tabii ki. Tabii ki amaçsız ve plansız başkaldırılar bu süreçte hedefine ulaşmaz bilginiz olsun. Cinsel anlamda da tabularınızı yıkabilir, yapmam dediklerinizi yapabilir, hayatınızda cinsel devrimler yaşayabilirsiniz. Astrologların kendi aralarında tartışması ve kavga etmesi de çok olasıdır bu dönem. Ama diğer taraftan iyi olan ise ekip çalışması ile harika ve başarılı işlerde ortaya çıkabilir.

Özellikle özgürlüklere zarar verecek durumlar oluşabilir. Özgürlük için savaşmak demektir, sizi kısıtlayan ve bağlayan koşullar her ne ise bundan kurtulmak için fırsatlarınız olacaktır 13 Mayıs’a kadar. Kazalar çok ani gelişebilir, hayatınızı riske atacak aktivitelerden uzak durmakta fayda var, hız içeren özellikle. Maceralara atılmak için oldukça hevesli olabiliriz, denemediğimiz şeyleri denemek, risk alma fikri hoşumuza gidebilir ve alabiliriz de. Çevremizde baskı gören, haksızlığa uğrayan birini gördüğümüz anda hızlı bir şekilde tepkimizi ortaya koyacağız. İnsan haklarına karşı çok daha hassas olacağımız, haksızlıklar karşısında hızlı eyleme geçip sesimizi çıkartacağız. Hayatımızda yapamadığımızı yapmak, devrimler yaratmak, kendimizi özgürleştirmek için rahatça harekete geçebileceğiz. Ne yazık ki Mars'ın Kova burcunda temsil ettiği, havacılık, uçak, uydu, haberleşme, sosyal ağlar, internet gibi konularda da zorlayıcı, kazaların olduğu, agresyon yaratıcı durumları da tetikleyecektir. Tam da bu süreçte sosyal medya hesaplarınızda neleri ne kadar paylaştığınıza çok daha fazla dikkat edin. Zira Mars, Kova burcundayken toplumda meydana gelen olaylara karşı tepki verirken sakin kalmak çok kolay olmayabilir. Oto-sansürünüzü dikkatli bir şekilde yapmanızda fayda var.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE

Mars, Türkiye haritasında 8. ev dediğimiz alana geçiyor 13 Mayıs’a kadar da bu alanda seyahat edecek. Bu ev vergiler, borçlar, faizler, banka faizleri, ölümler, ölüm oranları, yabancı hisse senedi, borsa, sigortalar, tazminatlar, savaş sonrası kazanılan ganimetlerle ilgilidir. 8. ev de seyahat edecek olan Mars, ekonomik olarak özellikle sert, stresli, kavgalı, zorlu geçeceğine işaret etmekte. Sigortacılık, eczaneler, sağlıkla ilgili kuruluşlar, bankacılık sektörü için 13 Mayıs’a kadar stresli gelişmelerin olmasını bekleyebiliriz.