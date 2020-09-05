Mars Retrosu başlıyor! Burçlar nasıl etkilenecek?

Bu hafta Mars, Koç burcunda geri hareketine başlıyor. İşlerimizin gecikeceği, üşengeçliğin sınırlarını zorlayacağımız bir Retro olacak. Peki Mars Retrosunda burçları neler bekliyor? İşte yanıtı...

Bu hafta Mars, 15 Kasım’a kadar Koç burcunda geri hareket etmeye başlıyor. Harekete geçmekte zorlanabilir, işleri sürekli erteleme moduna girebiliriz. Üzerinize adeta bir bahar yorgunluğu çökebilir. Kendimizi sanki narkoz almışçasına günleri geçirebilir, sürekli esneme halinde ve güçten düşmüş hissedebiliriz.

Kendimizi savunmamız gereken noktalarda yeterince etkin olamayabiliriz. Rekabet etmekte zorlanabilir, gücümüzü yeterince ortaya koyamayabiliriz. Vücudumuzun savunma sistemi her zamanki gibi güçlü olmayabilir, rahatsızlıklara daha yatkın olabiliriz. Enerjimizi doğru kullanamayabiliriz. Başlangıç yapılması gereken noktalarda yeterince etkin olamayabiliriz. Hırslarımızda azalma meydana gelebilir.Giriştiğimiz konularda kararlılık gösterip devam ettirmekte zorlanabiliriz. Bakalım burçları nasıl etkileyecek?

Koç: Bu dönem adeta bir şeyler yaşam enerjinizi aşağıya çekiyormuş gibi hissedebilir, yataktan kalkmak dahi istemeyebilirsiniz. Girişimleriniz yeterli ilerlemeyi bulamayabilir çevrenizde ki kişiler sizi sürekli bencil olmakla suçlayabilirler. Hırsınızın seviyesi bu süreçte biraz daha düşebilir. Bu dönem tepkilerinizi yeterince göstermekte zorlanabilir, yarım kalmışlık hissi yaşayabilirsiniz. Devamı…

Boğa: Bu hafta arkanızdan türlü işler çeviren, kötü niyetli insanlarla uğraşmak zorunda kalabileceksiniz. Çok daha gizlilik içinde hareket etmeye çalışabilir, daha fazla yalnız kalabilirsiniz. Bu dönem hayata karşı isteklerinizde gerçekçi olmakta zorlanabilir. Biraz boş işler veya hayaller peşinde koşturabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Arkadaşlarınızla aranızda anlamsız garip bir gerginlik meydana gelebilir, gereksiz küslükler oluşabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizi fazla eleştirebilirsiniz. Bunun dışında iş hayatından kazandığınız gelirlerin hesaplanmasında bazı sorunlar meydana gelebilir, primlerinizi yeterince alamayabilirsiniz, maaş ödemelerinde sıkıntılar, gecikmeler meydana gelebilir. Devamı…

Yengeç: Bu Retro zamanında hatalarınız ve attığınız adımlar çok daha gözle görülür olacaktır. Terfi almak bu tarihler arası biraz daha zor olacaktır. İş değiştirmek için pekte uygun bir süreç değildir, iş anlamında eşekler gibi çalışırsınız, çok yorulursunuz ama çok az takdir görebilirsiniz. Motivasyonunuzu hemen kaybedebilirsiniz. Devamı…

Aslan: Mars haritanızın 9. evinde geri gidiyor olacak. Öncelikle trafikte ve seyahatlerde dikkatli olmanız gereken bir süreç olacak, kazalara çok daha açık olabileceksiniz. Çıkacağınız seyahatlerde engeller, kısıtlanmalar, stres yaratacak durumlar ortaya çıkabilir. Hukuksal konularda yine bazı gecikmeler oluşabilir, keza yüksek eğitimle ilgili konularda stres yaratabilir hayatınızda. Devamı…

Başak: orç bulmakta veya geri ödemekte zorlanabilirsiniz. Ödemelerin aksayabileceği ve stres yaratabileceği bir tarih aralığı olabilecektir bu. Kısacası para ile ilgili yararlı büyük gelişmeler beklememekte yarar var, burslarda primlerde, nafakalarda, bankacılık işlerinde bir takım sorunlar çıkabilir. Büyük borçlar altına girmek için uygun bir dönem değil. Devamı…

Terazi: İlişkilerde ve ortaklıklarda tehlike çanları çalmaya başlıyor! Partnerinizle veya ortağınızla ortak paydada buluşmakta zorlanabilir, birbirinizi sürekli eleştirebilir, incir çekirdeğini doldurmayacak muhabbetlerden büyük yangınlar çıkartabilirsiniz. Düşmanlıklara biraz daha açık ve savunmanız kalabilirsiniz bu dönemde. Devamı…

Akrep: İş değiştirme ve terfi beklentilerinizi bu zaman aralığında pek yüksek tutmamanızı önerebilirim. Birlikte çalıştığınız kişilerle sudan sebeplerden dolayı aranızda gerginlikler oluşabilir. Bu tarih aralığında özellikle önemli ameliyatlarınızı almamanızı tavsiye edebilirim. Sağlık evinizde gerileyecek olan Mars, ameliyatlarda problemler, yaraların çok geç iyileşmesi, tanı ve teşhiste problemler çıkartabilir. Devamı…

Yay: Bu geri gidiş döneminde özellikle ilişkilerinizde korunmaya özen gösterin. Özellikle sürekli ilişkileri olmayanlar için söylüyorum, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla uğraşabilme ihtimaliniz olduğunu gökyüzü fısıldamakta. Ve gelelim biraz da çocuklarla ilgili konulara. Çocuk sahibi olanlar onların bu süreçte daha sık hasta olduklarına tanık olabilirler veya daha içe kapanmaya başladıklarını görebilirler. Devamı…

Oğlak: Mars sizin 4.evinizde geri gitmeye başlayacak. Bu alan yuva, aile yerleşimi, gayrimenkul, atalar, köklerle ilgili alandır. Ev almak veya satmak için pek uygun bir süreç değildir, sürekli evrak işlerinde aksilikler çıkabilir ortaya. Eğer erkekseniz annenizin sağlığı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir, eğer kadınsanız babanızla aynı şekilde yakından ilgilenmeniz gereken koşullar oluşabilir. Devamı…

Kova: Kardeşlerinizle ilişkilerde bu süreçte hele ki onlarla ortaklaşa bir takım işler yürütüyorsanız bazı sıkıntılar devreye girebilir. Elinizde patlayacak, bomba bir proje vardır ama bir türlü bunu bir takım kanallara ikna etmekte veya pazarlamakta zorlanabilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de ki bence bu en önemli olanı, trafikte dikkatli olmanızda yarar var. Devamı…

Balık: Maddi anlamda Mars Retrosu döneminde paranın bereketi çok kalmayabilir, para geldiği gibi gider ve cüzdanınızda adeta bir delik vardır, cebinizden parayı gizli bir el sürekli çekiyormuş gibi gelebilir. Bunun yanı sıra size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir. Bir diğer olası etkisi de para ile ilgili konularda zihniniz dağınık olabilir ve doğru adımlar atamayabilirsiniz. Devamı…

