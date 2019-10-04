Mars Terazi burcunda: Dengeyi kurmak zorlaşıyor!

Mars, 4 Ekim günü Terazi burcuna giriş yapıyor ve 19 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreç herkes için ekstra önemlidir; çünkü Mars, Terazi burcunda zararlı konumdadır. Bu buluşmanın bireysel etkileri neler olacak? Ya da Türkiye bu süreçten nasıl etkilenecek? İşte yanıtı...

Mars 4 Ekim itibari ile Terazi burcuna giriş yapacak ve bu burçta 19 Kasım’a kadar seyahat edecek. Terazi ve yükselen Terazi burçları elbette biraz zorlayacak. Salon insanı çizginizden çıkartacağı kesin. Şimdi önce Mars'ın Terazi burcu üzerindeki etkilerinden, akabinde Türkiye üzerindeki etkilerinden ve en sonunda da tüm burçlar üzerinde ki etkilerinden bahsedelim…

Astrolojide Mars, gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Malefik yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdahaleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder. Bireysel haritalarımızda Mars nerede ise harekete geçtiğimiz yer orasıdır ve transitler değerlendirilirken, haritalarımızın hangi noktasına düşüyor ise o alanlarla ilgili mücadele etmemiz gereken yerlere işaret eder. Yalnız Mars'ın Terazi burcundaki seyri ekstra önemlidir, çünkü Mars, Terazi burcunda zararlı yerleşimdedir. Mars ortaya koyması gereken yukarıda saydığım özellikleri doğru ve etkin bir şekilde ortaya koyarken zorlanacağına, sorunlar ve problemleri ortaya çıkaracağına işaret etmektedir. Bu da, savaşmak isteyen Mars, diplomasi getirmek isteyen Terazi burcu sembolikleri ile sürekli çatışma halinde olacaktır demektir.

Mars Terazi burcunda iken, diplomasiden pek bahsedilemez, keza kibarlık da ikinci planda kalır. Uzlaşma, barış ortamı sağlamak her zamankinden çok daha zor bir hale gelir.

– Mars Terazi burcunda iken, tüm ikili ilişkiler ve ortaklıkları ilginç bir süreçten geçirecektir. Ortağınız veya partnerinizle orta noktada buluşmakta genel anlamda zorlanabilirsiniz. “Ay biz çok iyi bir çiftiz, hiç kavga etmeyiz” ya da “Ortağımla nazar değmesin birbirimizi harika tamamlarız” temalı tüm ilişkiler krizler yaşamaya hazırlanmalarını tavsiye ederim.

– Eğer çevrenizdeki insanları sürekli idare eden bir tipseniz, bu dönemde artık sizin de sabrınız taşabilecek ve insanları idare etmek çok zor bir hale gelebilecektir. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Mars Terazi burcunda iken kararlı bir hal almanız gerekmektedir.

– Mars, ameliyatları, kazaları ve hastalıkları sembolize eder. Özellikle omurga, üreme organları, böbrekler, kalça, bel kısmınıza bu dönem dikkat edin. Bu dönem hastanelerde bu bölgelerin operasyonları çok daha fazla olabilir. Tabii ki bel bölgenizi inceltmek için girişimlerde bulunmak için aslında iyi bir dönemdir diyebiliriz.

– Mars Terazi burcunda iken elbette bazı bölgeleri sıkıntılı bölgeler olarak ilan etmekte pek yanlış olmaz. Özellikle yel değirmenlerinin olduğu bölgeler, kereste fabrikaları, avcılıkla ilgili ilgili yerler, yangın, yıldırım düşmesi, büyük kazaların olabileceği bölgeler olarak nitelendirilebilir.

– Bu yerleşimin belki de en hoş tarafı, genelde hayatta ikinci planda kalmayı tercih eden kişileri mecburen ön plana çıkmaları konusunda motive edecektir.

– Mars Terazi burcunda iken, boşanma davalarında artış ve aile içi şiddetin de artmasını beklemek pek de yanlış olmaz.

– En büyük gerginlikler ve problemler, büyük kavgalar, set müdahaleler, hukukla ilgili konularda, hukukla ilgili kararlar sonucu ortaya çıkabilecektir. Özellikle bu dönem avukatlar, politikacılar, estetisyenler, güzellik uzmanları, diyetisyenler için pek de karlı bir süreç olmayabilir, işleri zarar görebilir, bu konularda nahoş haberler sık sık gündeme gelebilir. Keza her türlü hakemlerin aktif görev yaptığı konularda oldukça zorlayıcı durumlar oluşabilir. Özellikle de futbolda.

– Mars bu burçta iken tüm diplomatik ilişkiler zarar görmeye eğilimlidir. Yani pek de “Hadi gel otur konuşalım sorunları çözelim” yerine, “Hadi hazırlan kavga etmeli, savaşmalıyız” enerjisi hakim olacaktır. “Barış istiyorsan önce savaşmalısın” aslında tamda bu geçişe uygun bir cümle.

– Mars’ın Terazi burcundaki seyahati, eğer ki bir ilişki veya ortaklığı sonlandıracaksanız, bunun düşmanca yapılmaması gerektiğini vurgular.

– Daha uyumlu, daha adil, daha sosyal, daha yaratıcı bir dünya için belki de daha çok mücadele ve güç gerekiyordur kim bilir? Sonuçta Terazi bu temaları sembolize ettiğinden dolayı, Mars tüm mücadeleyi bu konular için ve bu konuların daha iyi işlenebilmesi için sağlayacaktır.

– Bu enerji azınlık hakları, kadın hakları, kadın işçi ve işçi hakları ve bireysel haklarınızı iyileştirmek için yardımcı olabilir. Bu konularda ilk etapta gözümüze çarpacak olan mücadele ve stresli durumlar olsa da amaç bu konuların iyileştirilmesi yönünde olabilir. Mars’ın Terazi burcunda olması, sadece kendimiz için değil, başkalarının hak ve özgürlükleri için de harekete geçmek demektir…

– Mars Terazi burcunda iken, büyük bir barış harekatı, böyle bir oluşum, organizasyon, yapılanma durumu söz konusu olabilir.

– Bu süreçte özellikle politikacılar ve sanatçılar büyük risk altında. Özellikle özel hayatların deşifre edilmesinden dolayı zarar görebilir, büyük skandallar söz konusu olabilir. Ya da politikacıların sağlıkları ile ilgili çok olumsuz, haberler, kayıplar söz konusu olabilir. Yargının ve adaletin yara alacağı bir süreç demek pek de yanlış olmaz

– Mars'ın Terazi burcunda ki sürecinde, hak, hukuk ve adalet için seslerin çok daha fazla yükseleceğini, eşitlik için savaşılacağını gösteriyor. Tabii buradaki savaşma hali, baltalarla silahlarla değil. Tam tersi, bu savaş Terazi burcunun naif ve diplomatik hali ile meydana gelecektir.

Mars, Türkiye'nin 4. evinde seyahat etmekte. Politik astrolojiye göre 4. ev halkın güvenliği, toprak bütünlüğü, tarım, tarıma ait alanlar, vatanseverlik, taş ocakları, madenler, depremler, heyelanlar gibi konuları temsil etmektedir. Bu alandan geçecek zararlı yerleşimdeki Mars, terör konularında olumsuz gelişmeler, maden ocaklarında sıkıntılar, bombalama, patlama olayları, deprem riskini de gündeme getirmektedir. Keza Mars'ın Terazi burcundaki yolculuğu bir miktar muhalefet partisinin elini güçlendirecek olsa dahi, muhalefetin kendi içinde çatışmasına, istifalara neden olabilecektir.

Özellikle Türkiye açısından muhalefeti oldukça sert bir sonbahar bekliyor diyebiliriz. Türkiye'nin muhalefeti simgeleyen bölgesinden geçecek olan Mars, muhalefetin kendi içinde uzlaşma sorunları, sistem ve düzen değişimini, parti içi önemli isimlerin istifa haberleri ile gündeme gelebilir. Mars'ın Terazi burcunda ki hareketi bazen geç gelen adalete de işaret edebilir.

Türkiye için, ülkece sakinliğimizi korumamız, sabır ve tevazuyu elden asla bırakmamız gereken günlerdeyiz. 19 Kasım’a kadar Türkiye için gerçekten çok kadersel bir süreçten geçecek. Bu dönem alınacak her politik karar, atılacak her adım 2020'nin genelini etkileyecek. Hem hareket planı ve amaçlar hem de ülkenin genel olarak takınacağı tavır itibari ile.

Sevgiler…

Dinçer Güner