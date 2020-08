Mars ve Plüton sert açıda: Hırs ve güç savaşları başlıyor!

Mars ve Plüton, bu hafta boyunca gökyüzündeki sert açısıyla etkili olacak. Hırslarımız ve kendi çıkarlarımızı her şeyin önüne koyacağımız bir haftadayız. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Mars ve Plüton'un sert açısını tüm yönleriyle değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

Hafta boyunca etkili olacak olan Mars ve Plüton etkileşiminden bahsedeyim. Motivasyonumuz yerinde olacak. Kalkıştığımız işlerin üstesinden rahatlıkla gelebileceğiz. Bu etkileşim güçlü konsantrasyon ve odaklanmak demektir arkadaşlar. Her neyle ilgileniyorsak çok sıkı odaklı olacağız.



Çıkar ve kişilik çatışmalarından uzak durmakta fayda var. Kimseyle maddi çıkar çatışmasına girmeden, enayi yerine de konmadan halledin işleri. Bu birkaç gün şiddet, cinsel içerikli konu ve temalar çok gündeme gelebilir. Bu birkaç gün her şeyi kontrol etmeye fazlaca çalışacağız ve belli ki hırs yapacağız. Ama dikkat edin hırsların kurbanı olmayın! Birkaç gün mesleki ve iş konusunda da başarılı gelişmeler söz konusu. İş başvuruları, terfi, iş görüşmeleri, şirket kurmak için de harika. Kaba saba, dangıl dungul olmamaya özen gösterin. Kaba saba insanlardan zinhar uzak durun! Başınıza iş almayın sakın! Bu birkaç gün, hayatınızda hoşunuza gitmeyen konu ve tema her ne ise bunu değiştirmek dönüştürmek için gücü, kuvveti kendinizde bulacaksınız. Bu dönemde iradeniz harika çalışacak. Bu yüzden sigarayı bırakmak için harika zamanlar olabilir. Kendinize yeni kurallar koyabilir, hayatınızı düzenleyebilirsiniz. Cesaret gerektiren işlerde korkusuzca atılımlar yapabilirsiniz. Özellikle iş ile ilgili konularda olabilir. Her konuda kanınızın son damlasına kadar savaşacak, mücadeleden kaçmayacaksınız! Sadece gereksiz yere muhalefet olmaktan uzak durun. Size muhalefet olanlara da stratejik ve akıllıca hamleler yapın, kafanızı kullanın. Güç ve iktidar savaşlarından uzak durun.

Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Bazen siz istediğiniz kadar sakin ve ete süte dokunmadan durun çevrenizden biri bu davranışları sergileyerek canınızı sıkabilir. Kaba, hoyrat ve kavgacı tavırları olan kişilerden uzak durmayı tercih ediniz. Risk taşıyan, kanuni olmayan, başınıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara ve güç savaşlarına girmemek veya böyle kimselere bulaşmamak çok akıllıca olacaktır. Olası hırs yaptığınız konular engellenirse hızlı bir şekilde arıza çıkarabiliriz. Özellikle mesleki konularda, kariyerimizde bunu daha çok deneyimleyebiliriz. Daha çok çalışma, daha çok daha çok… Kendimizi paralarcasına çalışabiliriz. Siz her ne kadar güven ve konfor alanında kalmaya çalışsanız da birileri size hükmetmeye çalışabilir ya da patronunuz meydan okuyabilir. Acımasızlık, kıskançlık ve gizlilik içinde hareket etmemeye çalışın. Aşırı iddialı olmamaya veya başkalarının tehdit altında hissetmesine neden olmamaya çalışın.

Hayatınızda bitirmek, sona erdirmek istediğiniz ne varsa harekete geçin! Bu ikili libidonun artması demektir, bol bol sevişin. Enerjinizi atacak aktiviteler yapın. Koşun, zıplayın veya spor yapın. Hayatınızda büyük değişimler yapmaya zorlanabileceğiniz bir hafta. Fiziksel olarak oldukça güçlü olabilirsiniz. Seksapeliniz oldukça artar. Karizmatik ama saldırgan bir imaj sergileyebilirsiniz. Herhangi bir muhalefetle karşılaşırsanız, karşınızdakini her anlamda devirip geçebilecek güce sahip olduğunuzu hissedebilirsiniz. Kendi çıkarlarınız ve arzularınız diğerlerinden önce gelir. Kişilik çatışmalarına girebilirsiniz, şiddet olaylarına maruz kalabilirsiniz. Bu kadar uçlarda sonuçlar ortaya çıkması için elbette kişisel haritanızda başka göstergelerinde var olması beklenir. Ancak ne olursa olsun, baskı kurabilir, baskı görebilirsiniz. Öfkenize hakim olun! Krizleri fırsata çevirin. Sorun çıkarmak yerine sorunları çözen tarafta olmaya bakın.

Mars Koç burcunda, Plüton ise Oğlak burcunda yer alıyor. İlişkiler, ortaklıklar, iş dünyası, para piyasası, askeri konular, yöneticiler, resmi yerler, yasal konular, avukatlar mercek altında olacaktır. Bu konularda güç çekişmelerinden uzak durun, sınırlarınızı aşmayın, kavgalı ortamlardan uzak durun. Kendimizi güvende hissetmedikçe daha da agresifleşebiliriz. İş hayatında patronlarla güç çekişmeleri içinde olmamakta fayda var. Anlaşmalar, ortaklıklar, evlilik gibi konular risk altında. Bu alanlarda da güç çekişmelerinden uzak durmakta fayda var. Bu hafta dünya üzerinde savaş seslerinin yükselmesi, patlamalar, saldırılar söz konusu olabilir. Önemli büyük markaların yöneticilerine ilişkin zor durumlar meydana gelebilir. Büyük yangınlar, büyük kazalar olabilir. Ekonomik birtakım zor gelişmeler olabilir. Depremler de artabilir.