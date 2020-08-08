Mars ve Plüton’un kavgası başlıyor!

Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Fakat bu haftanın en önemli olayı, gökyüzünün iki savaşçısı Mars ve Plüton'un ebedi kavgasına tekrar başlayacak olması. Gergin bir haftaya işaret eden bu gökyüzü hareketinde daha çok şiddet haberlerine maruz kalabilir, hırslarımızın kurbanı olabiliriz. Mars ve Plüton'un bu kavgası burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Bu hafta iki savaşçıl gezegen Mars ve Plüton’un ezeli tartışması gökyüzüne damgasını vuracak.

Çıkar ve kişilik çatışmalarından uzak durmakta fayda var. Kimseyle maddi çıkar çatışmasına girmeden, enayi yerine de konmadan halledin işleri. Bu hafta şiddet, cinsel içerikli konu ve temalar çok gündeme gelebilir. Bu hafta her şeyi kontrol etmeye fazlaca çalışacağız ve belli ki hırs yapacağız. Ama dikkat edin hırsların kurbanı olmayın! Bu birkaç gün mesleki ve iş konusunda da basarili gelişmeler söz konusu. İş başvuruları, terfi, iş görüşmeleri, şirket kurmak için de harika. Kaba saba, dangıl dungul olmamaya özen gösterin. Kaba saba insanlardan zinhar uzak durun! Başınıza iş almayın sakın! Bu birkaç gün, hayatınızda hoşunuza gitmeyen konu ve tema her ne ise bunu değiştirmek dönüştürmek için gücü, kuvveti kendinizde bulacaksınız.

Koç: Eğer iş anlamında bir değişim, yeni bir teklif söz konusu ise bunu yapabilirsiniz. Yalnız böyle bir adım atarken köprüleri de yıkmamaya özen göstermelisiniz. Ya da bir süredir iş arayışınız var ise tam da bu hafta teklifini alabilirsiniz. Aslında gergin olduğu kadar sorunların çözümü için de motive edici etkiler mevcut ama önemli olan sizin tavrınızın nasıl olacağıdır. Hafta boyunca iş ve kariyerinizle ilgili konularda düşman edinmemeye özen gösterin ve sakin kalın. Devamı…

Boğa: Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. İllegal işlerden uzak durmalı, yapacağınız her işi prosedürüne uygun bir şekilde yapmalısınız. Hukuksal konular, yurt dışı ile ilgili işler, yabancılarla ilgili konularda sabrınız epey test edilebilir, bu konularda majör bir takım sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. Keza sağlığınızda pek iyi gözükmüyor, bu dönem çok çabuk hastalanabilir, vücut direnciniz düşük olabilir, ateşli hastaklıklar, kan, kan değerleri ile ilgili konularda problemler ortaya çıkabilir. Devamı…

İkizler: Arkadaşlarınızla para meseleleri yüzünden tartışmalardan kaçınmanızı tavsiye ederim. Kefil olmak, borç vermek için pek uygun bir zaman dilimi değil. Hem aşk hem para hem de sosyal hayat gergin hat üzerinde olacak. Bu 3 alanda ani öfke patlamaları yüzünden sıkıntılar ortaya çıkabilir, olaylar gereğinden fazla büyüyebilir. Risk almak, borsada büyük paralarla girişimde bulunmak için pek uygun bir hafta değil açıkçası. Devamı…

Yengeç: Hafta ortası itibari ile Güneş ve Mars’ın olumlu etkileşimi devrede olacak. Bu öncelikle cinsel enerjinizi arttırabilir, girişimci ruhunuzu tetikleyebilir, özel hayatınıza hız kazandırabilir. Kişisel hedeflerinize ve amaçlarınıza ulaşmak bu hafta çok daha kolay olabilir. Motivasyonunuz yüksek bir süreç olabilecek. Eğlenceye, hobilere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Keza bu hafta aslında spora başlamak içinde uygun bir hafta diyebilirim sizler için. Devamı…

Aslan: Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızla birbirinize girmemeye özen gösterin, küçük konuları gereksiz yere büyütmeyin. Özellikle sağlığınıza çok dikkat edin, dizlerinize, dişlerinize, kemiklerinize, cildinize. İşinizle ilgili müşterilerle gereksiz münakaşalara girmemeye de özen göstermenizde yarar var. İş konularında kimseyle kavga etmeyin. Hafta ortasına doğru Mars ve Güneş’in olumlu etkileşimi devreye girmiş olacak. Öncelikle kendinize bu hafta dinlenme alanları yaratmanız gerektiğine işaret etmekte. Devamı…

Başak: Para ile ilgili konular yüzünden lütfen birileri ile papaz olmayın, kavga etmeyin, köprüleeri yıkmayın. Finans konuları yüzünden kafanız karışabilir, kararsız kalabilirsiniz. Hafta ortası itibari ile Güneş ve Mars’ın olumlu etkileşimi hakim olacak. Dostlarınızdan destek alabilir, dostlarınızla beraber seyahat planları söz konusu olabilir. Bu hafta sizleri daha sosyal bir hata beklemekte. Organizasyonlar yapabilir, grupları bir araya getirebilirsiniz. Zaten bu hafta pek yalnız kalıp, kendinizi çok fazla dinlememenizi tavsiye ederim, her türlü sosyal aktiviteye atın kendinizi. Devamı…

Terazi: Bu hafta güçlü düşmanlarla uğraşmanız gerekebilir veya insanların çok fazla sizinle uğraştığını düşünebilirsiniz. Var olan ortaklıklarda son sözü söylemeden önce bir düşünün, son söylenmesi gerekeni ilk söylemeyin. Hafta ortası itibari ile Güneş ve Mars’ın olumlu etkileşimi devrede olacak. Mali tablonuzu düzeltmek adına girişimlerde bulunabilir, terfi veya zam konuşması yapabilirsiniz. Hem iş hem de maddi konularda hedeflerinize bu hafta daha kolay ulaşabilir, bu alanlarda olası krizleri iyi yönetebilir veya krizleri kendi yararınıza çevirebilirsiniz. Devamı…

Akrep: Eğer bir partneriniz var ise aldanma, aldatma ya da onunla ilgili gizli bir takım işlerin ortaya çıkabilme ihtimali olduğunu da unutmayın. Arkanızdan dönen oyunlar da söz konusu olabilir. Arkanızdan iş çeviren kişilerle yüzleşmeniz gerekebilir. Hafta ortası itibari ile Güneş ve Mars olumlu etkileşimi devrede olacak. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, ticaret, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler, hukuksal konularla ilgili hedeflerinize daha kolay ulaşabileceksiniz. Devamı…

Yay: Para konuları yüzünden kimsenin kalbini kırmayın ve bu konuda despot bir şekilde davranmayın. Hafta ortası itibari ile etkin olacak Güneş ve Mars’ın olumlu etkileşimi ile de yaşamınızda değiştirmek, düzenlemek istediğiniz her türlü konuda girişim yapmak için idealdir. Özellikle sizi ruhsal anlamda kısıtlayan her türlü konuda özgürleşmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Keza bu hafta sigarayı bırakmak, ameliyat olmak, sağlığınızla ilgili size iyi gelecek konula yönelmek için de harikadır. Devamı…

Oğlak: Ev, yuva, aile, yerleşimle ilgili konular, tapu, arsa, toprak, gayrimenkulle ilgili işlerde beklenmedik ani sürpriz gelişen olaylar söz konusu olabilir. Önemli olan, değişime açık olmak, gergin ortamlar yaratmamak bu konularla ilgili ve köprüleri yıkmadan yumuşak geçişler sağlamak yaşamınızda. İş ve aile arasında eğer sıkışıp kaldıysanız bir süredir çözümü kendinizde aramanın vakti gelmiş de olabilir. Siz kendinizi değiştirdiğiniz anda sıkıntı yaşadığınız alanlarda da sorunların çözülmeye başlayabileceğine de şahit olabilirsiniz. Devamı…

Kova: Bu hafta evrak kayıpları, belgeler ve sözleşmelerle ilgili sıkıntılar da söz konusu olabilir. Özellikle trafikte daha dikkatli olmanızı, kimseyle tartışmaya girmemenizi tavsiye ederim. Bu hafta olası yapacağınız bir takım satışlarda da gecikmeler, problemler söz konusu olabilir. Seyahat planlarınızda aksaklıklar, son dakika gelişmeleri yüzünden büyük krizlerde söz konusu olabilir. Bu hafta hem uyku düzeninize hem de ruh sağlığınıza ekstra dikkat edin. Devamı…

Balık: Kesenizi zorlayacak girişimlerden de uzak durmanızda yarar var. Hafta ortası itibari ile Güneş ve Mars’ın olumlu etkileşimi devreye girecek. Özel hayatınız başta olmak üzere, çocukları ilgilendiren konular, riskli işler ve aktiviteler konusunda hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceğinize, bu alanlarda olası krizleri rahat bir şekilde idare edebileceğinize, sizden mesafe olarak uzakta kimselerle minik flörtlerin söz konusu olabileceğine işaret etmekte. Devamı…